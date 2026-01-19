De quais metais são feitos os troféus como Oscar e Globo de Ouro

Ao observar premiações como o Oscar e o Globo de Ouro, muitos se perguntam do que se compõem esses troféus tão associados ao cinema de Hollywood. Apesar do brilho e do simbolismo, essas estatuetas não contêm inteiramente metais nobres. Em vez disso, elas combinam ligas metálicas, banhos de ouro e processos industriais específicos. Cada prêmio segue um padrão próprio de fabricação. Esse padrão ajuda a explicar seu peso, cor, durabilidade e até o valor material real.

Os troféus do mundo do cinema resistem ao tempo, às luzes do palco e ao manuseio constante em eventos e exposições. Dessa forma, eles vão além de simples enfeites e funcionam como peças de design industrial. Artesãos e indústrias criam essas peças para replicá?las ano após ano com o máximo de uniformidade. Por isso, a escolha dos metais considera não apenas o prestígio, mas também fatores como custo, facilidade de produção e resistência à corrosão e a arranhões.

Oscar – depositphotos.com / AndrewLozovyi



De quais metais é feita a estatueta do Oscar?

A palavra-chave principal aqui é metais do Oscar, já que a estatueta da Academia representa o símbolo mais conhecido entre os prêmios de Hollywood. Desde 2016, o Oscar utiliza principalmente liga de bronze no corpo da peça. Após a fundição e o acabamento, essa base de bronze recebe um revestimento de ouro 24 quilates. Técnicos aplicam esse ouro por eletrodeposição. O resultado traz uma estatueta dourada, com brilho intenso. No entanto, o interior não contém ouro maciço.

Nem sempre ocorre dessa forma. Durante alguns períodos históricos, especialmente na Segunda Guerra Mundial, a Academia recorreu a gesso pintado em vez de metal, por causa da escassez de materiais. Mais tarde, a estatueta passou a usar liga de estanho com cobre, também com banho de ouro. O retorno ao bronze buscou um acabamento mais próximo ao desenho original de 1929. Contudo, a Academia precisou manter o custo de produção em nível controlado. Em todos os casos, o ouro aparece apenas como camada superficial.

Do que é feito o troféu do Globo de Ouro?

No caso do Globo de Ouro, os metais utilizados seguem lógica semelhante, mas apresentam desenho e proporções diferentes. Tradicionalmente, o troféu combina metal fundido em sua estrutura principal com banho de ouro. Esse banho garante o aspecto dourado característico. A peça representa um globo sobre uma base. Além disso, parte dos elementos externos pode incluir ligas de zinco ou latão. Esses materiais aparecem com frequência em troféus por serem relativamente leves, moldáveis e de custo moderado.

O banho de ouro no Globo de Ouro também utiliza processos eletroquímicos, em camadas finas. Em algumas versões recentes, fabricantes atualizaram o design e os materiais para melhorar a estabilidade da base. Ao mesmo tempo, eles aumentaram a durabilidade do acabamento. Apesar do visual luxuoso, a quantidade de ouro empregada permanece pequena e se restringe à superfície. Dessa forma, o valor simbólico supera em muito o valor de sucata metálica.

Quais são os metais usados em outros prêmios de Hollywood?

Além de Oscar e Globo de Ouro, outros prêmios importantes do cinema e da TV nos Estados Unidos utilizam combinações parecidas de metais. Em geral, a estrutura interna de cada troféu usa ligas de metais comuns, como:

Bronze – mistura de cobre e estanho, resistente e tradicional em esculturas.

– mistura de cobre e estanho, resistente e tradicional em esculturas. Latão – liga de cobre e zinco, com boa maleabilidade e tom naturalmente amarelado.

– liga de cobre e zinco, com boa maleabilidade e tom naturalmente amarelado. Ligas de zinco – muito usadas em peças fundidas de troféus, pois apresentam baixo custo e fácil moldagem.

Depois da fundição e do polimento, essas ligas recebem normalmente um revestimento final, que pode incluir:

Banho de ouro 24k ou 18k, em camada fina.

Revestimento de níquel ou prata, em alguns modelos específicos.

Aplicações de vernizes transparentes para preservar o brilho e evitar oxidação.

Por que os troféus não são de ouro maciço?

A escolha por ligas metálicas com banho de ouro, em vez de ouro maciço, decorre de fatores práticos. Um troféu inteiramente de ouro teria custo extremamente elevado. Além disso, exigiria cuidados intensivos de segurança no transporte e armazenamento. O ouro puro também traz maior risco de deformação, já que apresenta estrutura relativamente macia. Ao optar por uma base mais rígida, como bronze ou ligas de zinco, os organizadores garantem maior resistência a quedas e impactos. Eles também reduzem danos durante o manuseio constante.

Outro ponto importante envolve a padronização. Todos os anos, artesãos e indústrias produzem dezenas de troféus com dimensões e peso consistentes. O uso de ligas metálicas permite controle mais previsível do processo industrial. Já o banho de ouro assegura o aspecto visual associado a prestígio e tradição, sem tornar a peça financeiramente inviável. Dessa forma, o valor dos prêmios recai principalmente sobre o reconhecimento artístico, e não sobre o valor do metal em si.

Como é o processo de fabricação desses prêmios de cinema?

Embora cada estúdio ou fundição mantenha detalhes próprios, o processo de produção de troféus como Oscar e Globo de Ouro costuma seguir etapas parecidas. De maneira geral, o caminho inclui:

Criação do molde: especialistas modelam a estatueta ou troféu em 3D e, em seguida, fabricam os moldes para fundição. Fundição da liga metálica: técnicos derretem bronze, latão ou outras ligas e injetam o metal no molde. Resfriamento e desmoldagem: após o resfriamento, eles retiram a peça sólida, ainda com canais e rebarbas aparentes. Acabamento mecânico: a equipe corta excessos, lixa, poli e ajusta finamente os detalhes. Banho de metais nobres: o processo aplica camadas de níquel e, por fim, de ouro, por técnica eletroquímica. Gravações e montagem: os profissionais inserem plaquetas com o nome do prêmio e do vencedor e fazem a montagem final da base e dos ornamentos.

Esse conjunto de etapas garante que cada troféu mantenha sua identidade visual e sua ligação simbólica com o cinema. Ao mesmo tempo, os fabricantes utilizam metais selecionados de forma estratégica. Assim, prêmios como o Oscar e o Globo de Ouro permanecem como ícones de Hollywood. Eles se sustentam em uma combinação de arte, indústria e metalurgia cuidadosamente planejada.