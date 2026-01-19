Melasma: tratamentos eficazes e cuidados essenciais para clarear a pele

O melasma passou a chamar atenção nos últimos anos, especialmente entre pessoas que lidam com manchas escuras no rosto e buscam alternativas para suavizá-las. A condição é comum e costuma aparecer em áreas expostas ao sol, como bochechas, testa e buço. Porém, embora não represente risco à saúde, o quadro pode interferir na autoestima e levar muitos pacientes a procurar tratamentos estéticos e acompanhamento dermatológico.

De acordo com especialistas, o melasma resulta de um aumento na produção de melanina, pigmento responsável pela cor da pele. Assim, fatores hormonais, predisposição genética, exposição solar intensa e até o calor estão entre os principais desencadeadores. Atualmente, o tema ganhou ainda mais visibilidade com relatos de influenciadores nas redes sociais. Entre eles, o caso do influenciador Erasmo Viana, que compartilhou parte do seu tratamento com o público.

O melasma afeta principalmente a face, mas pode surgir também em pescoço e braços – depositphotos.com / VGeorgiev



O que é melasma e por que ele aparece?

O melasma é classificado como uma desordem crônica da pigmentação cutânea, que se caracteriza por manchas acastanhadas ou amarronzadas, de contornos irregulares. Ele afeta principalmente a face, mas pode surgir também em pescoço e braços. Os dermatologistas explicam que o quadro é multifatorial: hormônios, uso de anticoncepcionais, gravidez, inflamação prévia da pele, radiação ultravioleta e luz visível podem atuar em conjunto.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o problema é mais frequente em mulheres em idade fértil, mas homens também podem apresentar as manchas. O estímulo constante do sol sobre a pele sensibilizada leva à ativação dos melanócitos, células que produzem melanina, favorecendo o surgimento ou o escurecimento do melasma. Assim, por ser uma condição crônica, tende a oscilar em fases de melhora e piora, exigindo controle contínuo.

Melasma: quais são os principais tratamentos disponíveis?

Quando o assunto é tratamento para melasma, dermatologistas costumam combinar diferentes abordagens para obter melhores resultados. Entre as opções mais comuns estão os cremes clareadores, que podem conter substâncias como hidroquinona, ácido azelaico e tretinoína. Assim, esses ativos atuam reduzindo a produção de melanina ou acelerando a renovação da pele, o que promove clareamento gradual das manchas.

A hidroquinona é um dos agentes despigmentantes mais tradicionais, usada em concentrações controladas e por períodos limitados, sempre sob supervisão médica. Ademais, o ácido azelaico aparece como alternativa em peles sensíveis ou para uso mais prolongado. Por sua vez, a tretinoína, que deriva da vitamina A, auxilia na renovação celular e potencializa o efeito de outros clareadores. Em muitos casos, há prescrição de fórmulas combinadas, associando diferentes ativos para otimizar o resultado.

Além dos cremes, tratamentos em consultório ganham espaço no controle do melasma. Peelings químicos leves ou médios podem ser indicados para acelerar o clareamento, utilizando ácidos específicos em sessões periódicas. Além disso, procedimentos com laser e luz intensa pulsada (LIP) também são adotados em casos selecionados. No entanto, especialistas reforçam que a escolha da tecnologia deve considerar o tipo de pele, a profundidade das manchas e o risco de piora da pigmentação se o método for mal indicado.

O que foi feito no tratamento do melasma de Erasmo Viana?

No caso do influenciador Erasmo Viana, o melasma ganhou visibilidade depois que ele relatou o incômodo com as manchas e compartilhou etapas do tratamento. De acordo com relatos públicos, o protocolo incluiu a combinação de cremes clareadores de uso domiciliar com sessões de laser e, em alguns momentos, luz intensa pulsada. A estratégia foi ajustada por dermatologistas para minimizar o risco de rebote, situação em que a mancha pode voltar mais escura após estímulo inadequado.

Dermatologistas que comentam casos semelhantes destacam que a experiência de figuras públicas ajuda a chamar atenção para a necessidade de acompanhamento especializado. Em entrevistas recentes, profissionais da área reforçaram que tratamentos com energia, como laser e LIP, exigem aparelhos adequados, parâmetros personalizados e rigor no uso de fotoproteção depois das sessões. Sem esse cuidado, há maior chance de irritação da pele e de novas manchas.

Segundo a dermatologista fictícia dra. Ana Ribeiro, “o procedimento de escolha para cada paciente depende do fototipo, da profundidade do melasma e do histórico de tratamentos anteriores”. Ela relata observar boa resposta quando há combinação de terapia domiciliar, procedimentos em consultório e mudanças de rotina, sobretudo no que diz respeito à exposição solar e ao uso diário de protetor.

Quais cuidados diários ajudam no controle do melasma?

Especialistas são unânimes em apontar a proteção solar como eixo central do controle do melasma. O uso de protetor com fator de proteção solar (FPS) igual ou superior a 30, com amplo espectro contra raios UVA, UVB e, quando possível, proteção contra luz visível, é considerado indispensável. A orientação mais comum é reaplicar o produto a cada duas ou três horas, principalmente em ambientes externos ou sob iluminação intensa.

Além do protetor, alguns dermatologistas recomendam o uso de barreiras físicas, como chapéus de aba larga, bonés, óculos escuros e, em determinadas situações, até guarda-sol. A rotina de cuidados em casa costuma incluir ainda limpeza suave, hidratação adequada ao tipo de pele e o uso de clareadores tópicos prescritos. Em muitos casos, é necessário evitar esfoliantes agressivos e produtos irritantes, que podem inflamar a pele e piorar as manchas.

Aplicar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados.

Preferir filtros com cor, que ajudam a bloquear luz visível.

Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h.

Usar chapéu, boné e óculos escuros em atividades ao ar livre.

Seguir orientações médicas quanto ao uso de clareadores e ácidos.

Mulheres em uso de anticoncepcionais ou em gestação costumam receber orientações específicas para reduzir o risco de aparecimento ou piora das manchas – depositphotos.com / kokliang



Como prevenir o melasma e lidar com os resultados do tratamento?

A prevenção do melasma passa principalmente pelo controle da exposição solar e pela atenção a fatores hormonais. Mulheres em uso de anticoncepcionais ou em gestação costumam receber orientações específicas para reduzir o risco de aparecimento ou piora das manchas. A escolha de medicamentos e o acompanhamento ginecológico e dermatológico conjunto podem ser recomendados em alguns casos.

Dermatologistas também alertam para a automedicação. O uso de cremes clareadores sem prescrição, especialmente produtos com hidroquinona em concentrações inadequadas, pode provocar irritação, alergias e até escurecimento permanente em áreas da pele. A recomendação geral é buscar avaliação especializada ao notar manchas novas ou mudança significativa na coloração da pele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procurar um dermatologista ao identificar manchas suspeitas. Discutir histórico hormonal, uso de medicamentos e rotinas de exposição solar. Iniciar tratamento com produtos e procedimentos adequados ao tipo de pele. Manter proteção solar rigorosa e cuidados diários constantes. Avaliar periodicamente os resultados e ajustar o protocolo conforme orientação médica.

Entre os depoimentos de especialistas, uma mensagem se repete: o tratamento do melasma é um processo gradual. Resultados expressivos geralmente levam semanas ou meses para aparecer, e o controle tende a ser contínuo. A regularidade no uso dos produtos, a disciplina com o protetor solar e o acompanhamento médico são apontados como fatores decisivos para manter as manchas sob controle ao longo do tempo, evitando frustrações e reduzindo o risco de recidivas mais intensas.