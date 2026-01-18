Quando o assunto é cuidar da pele, uma dúvida aparece com frequência: é melhor fazer tratamentos estéticos no verão ou no inverno? A escolha do período influencia diretamente a segurança, o conforto e até os resultados obtidos. Profissionais da área costumam avaliar fatores como exposição ao sol, temperatura ambiente e rotina diária antes de recomendar o melhor momento para cada procedimento.

Com o aumento da oferta de tecnologias e protocolos, a decisão deixou de depender apenas de preferência pessoal. Alguns tratamentos exigem afastamento do sol, outros pedem maior hidratação e alguns são mais simples de manter em qualquer época do ano. Por isso, entender como o clima e a estação interferem na pele ajuda a planejar o tratamento estético de forma mais estratégica e organizada.

O que muda na pele entre verão e inverno?

A pele reage de maneira diferente conforme a estação. No verão, há maior produção de suor e sebo, os poros costumam ficar mais dilatados e a exposição aos raios UV é intensa. Isso favorece o surgimento de manchas, aumento da oleosidade e sensação de desconforto em procedimentos que causam sensibilidade. Já no inverno, o clima seco e as temperaturas mais baixas podem deixar a pele ressecada, irritada e com a barreira de proteção fragilizada.

Essas alterações influenciam diretamente a escolha entre tratamentos estéticos de verão ou de inverno. Em períodos frios, técnicas que causam descamação ou vermelhidão tendem a ser melhor toleradas, desde que a hidratação seja reforçada. Em meses quentes, por outro lado, muitos protocolos são adaptados para reduzir o risco de hiperpigmentação, queimaduras e desconforto durante a recuperação.

Enquanto o inverno favorece lasers e peelings mais intensos, o verão pede protocolos leves, hidratação e atenção redobrada à proteção solar – depositphotos.com / kjekol



É melhor fazer tratamentos estéticos no verão ou no inverno?

Na prática, não existe uma única resposta válida para todas as pessoas. A escolha entre realizar um tratamento estético no verão ou no inverno depende do tipo de procedimento, do fototipo de pele, dos hábitos de exposição solar e da rotina diária. Ainda assim, há uma tendência: procedimentos mais agressivos costumam ser direcionados para o inverno, enquanto tratamentos de manutenção e efeito mais suave são frequentemente indicados para o verão.

De forma geral, a seguinte lógica é comum em clínicas especializadas:

Inverno: melhor época para lasers mais intensos, peelings médios e profundos e protocolos que deixam a pele sensível ao sol.

melhor época para lasers mais intensos, peelings médios e profundos e protocolos que deixam a pele sensível ao sol. Verão: momento adequado para hidratações profundas, limpeza de pele, tratamentos corporais e tecnologias com baixa fotossensibilização.

Esse planejamento ajuda a reduzir riscos e a aproveitar cada estação de forma mais favorável à saúde cutânea.

Quais tratamentos estéticos são mais indicados para o inverno?

No inverno, a menor incidência de radiação solar direta e a tendência de permanecer mais tempo em ambientes internos favorecem procedimentos que exigem recuperação cuidadosa. A palavra-chave nesse período costuma ser tratamento estético no inverno, principalmente para quem busca correção de manchas, rejuvenescimento e renovação profunda da pele.

Entre os tratamentos frequentemente priorizados na estação fria, destacam-se:

Peelings químicos médios e profundos: promovem renovação intensa da pele, podendo causar descamação visível e vermelhidão.

promovem renovação intensa da pele, podendo causar descamação visível e vermelhidão. Laser fracionado e CO?: indicados para rugas, cicatrizes de acne e textura irregular, exigem proteção solar rigorosa após as sessões.

indicados para rugas, cicatrizes de acne e textura irregular, exigem proteção solar rigorosa após as sessões. Luz intensa pulsada (LIP): muito utilizada para manchas, vasos finos e fotoenvelhecimento.

muito utilizada para manchas, vasos finos e fotoenvelhecimento. Tratamentos para melasma e hiperpigmentação: geralmente combinam ácidos, lasers específicos e fotoproteção reforçada.

Para reduzir o risco de irritação por conta do clima seco, muitas clínicas associam esses protocolos a uma rotina de cuidados que inclui:

Uso constante de hidratantes adequados ao tipo de pele. Fotoproteção diária, mesmo em dias nublados. Evitar banhos muito quentes e sabonetes agressivos na área tratada.

Planejar o tratamento estético de acordo com a estação ajuda a aumentar a segurança, melhorar os resultados e preservar a saúde da pele ao longo do ano – depositphotos.com / frantic00



Quais tratamentos funcionam melhor no verão sem comprometer a pele?

Já no verão, o foco costuma ser manter a pele saudável apesar do calor, do suor e da exposição ao sol. A expressão tratamentos estéticos no verão geralmente está associada a protocolos mais leves, com baixo risco de manchas e recuperação rápida, que permitam a continuidade da rotina ao ar livre com os cuidados adequados.

Entre os procedimentos mais realizados nessa estação, estão:

Limpeza de pele profissional: ajuda a controlar oleosidade, cravos e poros obstruídos.

ajuda a controlar oleosidade, cravos e poros obstruídos. Hidratação facial e corporal intensiva: muitas vezes com máscaras, ativos calmantes e antioxidantes.

muitas vezes com máscaras, ativos calmantes e antioxidantes. Drenagem linfática e tratamentos corporais: usados para auxiliar na retenção de líquidos e na sensação de inchaço.

usados para auxiliar na retenção de líquidos e na sensação de inchaço. Aplicação de toxina botulínica e preenchimentos: podem ser feitos o ano todo, desde que se respeitem orientações pós-procedimento.

podem ser feitos o ano todo, desde que se respeitem orientações pós-procedimento. Alguns lasers suaves e radiofrequência: escolhidos com cautela, evitando tecnologias que aumentem muito a fotossensibilidade.

Nessa época, a proteção solar é central para qualquer tratamento estético. Recomenda-se atenção especial a três pontos: reaplicar o filtro ao longo do dia, usar acessórios físicos de proteção (chapéus, óculos, roupas com proteção UV) e evitar horários de sol mais intenso, principalmente em procedimentos recentes.

Como decidir o melhor momento para cada tratamento estético?

A definição do período ideal para um tratamento estético não depende apenas da estação. Também entram na avaliação o histórico de pele, a presença de doenças associadas, o uso de medicamentos e o grau de disciplina com a rotina de cuidados. Por isso, a indicação costuma ser personalizada, mesmo que existam diretrizes gerais para verão e inverno.

De forma prática, ao planejar um tratamento estético no verão ou no inverno, costuma-se considerar:

Tipo de pele: peles claras e sensíveis tendem a ter mais restrições no verão. Hábitos de exposição solar: quem pratica atividades ao ar livre com frequência precisa de maior cautela. Objetivo principal: renovação profunda, clareamento, apenas manutenção ou prevenção. Calendário pessoal: viagens, eventos e compromissos influenciam o melhor momento para procedimentos com tempo de recuperação.

Com planejamento adequado e orientação profissional, tanto o verão quanto o inverno podem ser aproveitados para cuidar da pele de forma segura. A chave está em alinhar o tipo de tratamento estético à estação, às características individuais e à capacidade de manter uma rotina consistente de proteção e cuidados diários.