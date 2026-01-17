Caldas Novas: a estância termal que fervilha o ano inteiro

Caldas Novas, em Goiás, consolidou-se como uma das principais estâncias termais do Brasil. A cidade atrai famílias, grupos de amigos e turistas estrangeiros ao longo de todo o ano. Os moradores e empreendedores locais se apoiam em um conjunto de fontes de águas quentes naturais, parques aquáticos e ampla estrutura hoteleira. Dessa forma, o destino atende diferentes perfis de viagem, desde hospedagens mais simples até resorts com serviços completos. Em 2025, o destino segue entre os mais procurados do Centro-Oeste para quem busca descanso, lazer aquático e clima estável.

Além das piscinas termais, a região oferece várias opções de lazer. Nesse sentido, os visitantes encontram passeios em áreas naturais, gastronomia regional e atividades noturnas mais tranquilas, com bares, feiras e apresentações culturais sazonais. O fluxo de visitantes cresce especialmente em feriados prolongados e períodos de férias escolares. Por consequência, esse aumento impacta diretamente o custo de uma semana em Caldas Novas e a disponibilidade de hospedagem. Por isso, o planejamento prévio se torna um fator decisivo na organização da viagem

Caldas Novas – Pablo Regino/MTur

Caldas Novas: atrações que giram em torno das águas termais

A principal palavra-chave associada ao destino é atrações de Caldas Novas. Essa expressão resume o conjunto de parques aquáticos, clubes e hotéis com estrutura de lazer voltada às águas quentes. A maior parte das piscinas recebe água de aquíferos com temperatura natural que pode ultrapassar 30?°C. Assim, os visitantes aproveitam o banho durante o dia e a noite, em todas as estações. Em muitos empreendimentos, a área de lazer funciona como o grande diferencial, com toboáguas, piscinas infantis e espaços de relaxamento.

Entre os pontos mais conhecidos, figuram grandes parques termais abertos ao público mediante ingresso. Além disso, vários clubes vinculados a hotéis oferecem acesso exclusivo aos hóspedes ou venda de day use. Para além das piscinas, o turista encontra passeios como o Lago de Corumbá, trilhas em áreas de cerrado preservado e visitas a empreendimentos rurais com contato direto com a natureza. A cidade vizinha de Rio Quente, a cerca de 30 km, complementa o roteiro com outras áreas de banho em rio de água naturalmente quente.

Quem busca um roteiro menos concentrado dentro dos resorts encontra também feira de artesanato, praças centrais e restaurantes que servem pratos típicos goianos. Entre as opções, destacam-se galinhada, empadão goiano e pequi em diversas preparações. Em períodos de alta temporada, hotéis organizam programações especiais, com apresentações musicais e atividades monitoradas para crianças. Desse modo, a cidade amplia a lista de atrações turísticas em Caldas Novas ao longo do ano.

Quanto custa ficar uma semana em Caldas Novas?

O custo de uma semana em Caldas Novas varia conforme a categoria de hospedagem, a época do ano e o tipo de transporte. Em 2025, uma estimativa para sete noites em hotel de categoria econômica, em baixa temporada, indica diárias em faixa mais acessível. Assim, o viajante encontra hospedagens simples e, gradualmente, valores mais altos conforme a estrutura oferecida. Já resorts com acesso a grandes parques aquáticos e regime de meia pensão ou pensão completa cobram valores diários bem mais elevados, sobretudo em férias de janeiro, julho e dezembro.

Para organizar o orçamento, muitos viajantes consideram três grandes blocos de gastos: hospedagem, alimentação e transporte. Em linhas gerais:

Hospedagem econômica: pousadas, flats e hotéis mais simples, com foco em cama, banho e, às vezes, piscina menor.

pousadas, flats e hotéis mais simples, com foco em cama, banho e, às vezes, piscina menor. Hotéis de categoria média: estrutura de lazer mais completa, com piscinas termais, café da manhã incluído e, em alguns casos, recreação.

estrutura de lazer mais completa, com piscinas termais, café da manhã incluído e, em alguns casos, recreação. Resorts e grandes parques: diárias mais altas, porém com várias opções de lazer incluídas, o que reduz gastos extras com ingressos externos.

A alimentação também impacta o custo total. Restaurantes por quilo e lanchonetes ajudam a manter o orçamento sob controle. Por outro lado, refeições em restaurantes dentro de resorts costumam apresentar preços superiores. Uma previsão de gastos diários com refeições, incluindo café da manhã quando o hotel não inclui, almoço e jantar, depende do perfil de consumo de cada viajante. Além disso, as entradas para parques aquáticos e passeios, somadas ao translado dentro da cidade, completam o planejamento financeiro da semana.

Como chegar em Caldas Novas saindo de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro?

O acesso a Caldas Novas ocorre por via aérea ou terrestre, dependendo da cidade de origem. A cidade possui aeroporto próprio, que em alguns períodos recebe voos sazonais. Além disso, o viajante pode utilizar o aeroporto de Goiânia e seguir por estrada. Ônibus de linhas regulares e viagens em veículo particular completam as opções de deslocamento para o destino termal.

Qual é o caminho a partir das principais capitais brasileiras?

Saindo de São Paulo, dois caminhos aparecem como mais utilizados. De avião, o passageiro pode buscar voos diretos para Caldas Novas, quando as companhias os disponibilizam. Caso não encontre, ele pode voar até Goiânia e seguir de carro ou ônibus por aproximadamente 170 km até a estância termal.

A partir de Brasília, o acesso por terra aparece como um dos mais utilizados. A distância se mostra relativamente curta em comparação com outras capitais. Em média, o percurso de carro varia em torno de 4 a 5 horas, conforme o caminho escolhido e as condições da estrada.

No caso do Rio de Janeiro, a combinação mais comum envolve o transporte aéreo até Goiânia. Em determinados períodos, companhias oferecem voos diretos para Caldas Novas em datas específicas. Do Rio a Goiânia, o tempo de voo gira em torno de 2 horas, sem contar procedimentos de embarque e desembarque.

Em um planejamento básico, a organização costuma seguir etapas como:

Definir datas de ida e volta e verificar se coincidem com feriados ou férias escolares. Pesquisar voos para Caldas Novas e para Goiânia, comparando tarifas e horários disponíveis. Calcular o custo de ir de carro, incluindo combustível, pedágio e eventuais paradas durante o trajeto. Verificar horários de ônibus das capitais ou de Goiânia até Caldas Novas. Ajustar o tipo de hospedagem ao orçamento disponível para transporte, equilibrando conforto e gastos.

Com a combinação de águas termais, parques aquáticos e acesso relativamente simples a partir de grandes centros como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, Caldas Novas mantém-se como estância termal em atividade intensa o ano inteiro. O turista que organiza com antecedência hospedagem, transporte e gastos diários encontra alternativas compatíveis com diferentes faixas de orçamento. Assim, ele aproveita melhor as atrações que transformam a cidade em um polo constante de visitantes.