Rio se aproxima de Los Angeles e Nova York no mapa do cinema

O Rio de Janeiro consolida-se como um dos principais polos audiovisuais do planeta e ganha espaço em grandes produções. Em 2023, a cidade registrou forte crescimento no número de filmagens. Esse movimento reforça a presença do Rio no circuito internacional de cinema, TV e streaming.

Dados recentes da Rio Film Commission indicam aumento consistente de autorizações para gravações na capital fluminense. Equipes nacionais e estrangeiras circulam por bairros históricos, praias e áreas de mata. Assim, o município amplia sua visibilidade e atrai novos investimentos para a cadeia produtiva do audiovisual.

Pedra do Sal, Rio de Janeiro – Divulgação

Como o Rio de Janeiro se compara a Los Angeles e Nova York?

Relatórios de entidades especializadas ajudam a posicionar o Rio no mapa global da produção. A FilmLA, responsável pelo monitoramento de filmagens em Los Angeles, apontou milhares de dias de gravação na região em 2023. Nesse cenário, Los Angeles ainda lidera como maior centro mundial de produção audiovisual.

Nova York também mantém números expressivos. Órgãos locais registraram alto volume de diárias de filmagem em Manhattan, Brooklyn e outros distritos. Mesmo assim, o Rio de Janeiro figura entre as cidades mais filmadas do mundo, devido ao crescimento contínuo de produções.

Enquanto Los Angeles e Nova York concentram um mercado consolidado, o Rio avança com ritmo acelerado. Autorizações de gravação se espalham por zonas sul, norte, oeste e centro, segundo a Rio Film Commission. Dessa forma, a cidade se aproxima de grandes polos internacionais em relevância e em visibilidade na tela.

Rio de Janeiro como destino cinematográfico em ascensão

A combinação de infraestrutura, incentivos e paisagens diversas fortalece a posição do Rio no ranking global. Produtoras encontram apoio em órgãos como a Rio Film Commission, que orienta trâmites e facilita o acesso a locações. Além disso, políticas municipais e estaduais estimulam a chegada de projetos de diferentes portes.

O calendário de filmagens inclui longas-metragens, séries de TV, campanhas publicitárias e conteúdos para plataformas digitais. Morros, avenidas litorâneas, parques e áreas portuárias entram no enquadramento de diretores de vários países. Assim, o Rio amplia sua imagem como vitrine para narrativas contemporâneas e produções de gênero.

Aliás, em 2023, o volume de gravações reforçou essa tendência de expansão. Produções brasileiras dividiram espaço com projetos internacionais, que buscaram no Rio cenários urbanos e naturais na mesma cidade. Assim, esse conjunto de fatores coloca a capital fluminense em posição de destaque entre os destinos preferidos de cineastas.

Quais foram as cidades mais filmadas em 2023?

Levantamentos de comissões de filmagem e órgãos do setor apontam um grupo de metrópoles que lideram o interesse de produtoras. Entre elas, aparecem centros tradicionais da indústria e cidades que crescem como hubs audiovisuais. Dentro desse contexto, o Rio ocupa lugar de destaque na América Latina.

A seguir, uma lista de dez cidades que se mantiveram entre as mais filmadas em 2023, considerando dados de entidades como FilmLA, comissões locais e relatórios do setor:

Los Angeles Nova York Londres Toronto Rio de Janeiro Vancouver Atlanta São Paulo Paris Sydney

Nesse grupo, o Rio de Janeiro aparece ao lado de São Paulo como representante brasileiro em um cenário competitivo. As duas cidades atraem filmagens de grandes plataformas de streaming e de estúdios internacionais. No entanto, o Rio se diferencia pela combinação de mar, montanha e áreas urbanas densas.

Por que o Rio de Janeiro atrai tantas produções?

Diversos fatores explicam o interesse crescente do mercado audiovisual pelo Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, a cidade oferece variedade geográfica em distâncias curtas. Equipes filmam em praia, floresta, favela e centro financeiro no mesmo dia, com logística viável.

Além disso, o município conta com técnicos experientes, produtoras consolidadas e equipamentos de ponta. Estúdios, casas de pós-produção e empresas de efeitos visuais complementam o ecossistema local. Desse modo, produções reduzem custos e ganham agilidade em todas as etapas de filmagem.

Entre os fatores mais citados por produtores, destacam-se:

Diversidade de locações , que inclui cartões-postais conhecidos mundialmente.

, que inclui cartões-postais conhecidos mundialmente. Serviços especializados em produção, som, fotografia e pós-produção.

em produção, som, fotografia e pós-produção. Experiência com grandes set de filmagem , adquirida em produções nacionais e estrangeiras.

, adquirida em produções nacionais e estrangeiras. Apoio institucional de órgãos públicos para liberação de locações e organização de logística.

Consequentemente, o Rio se torna cenário para histórias de ação, drama, comédia e documentário. Diretores encontram na cidade uma paleta visual ampla, que se adapta a roteiros variados e a linguagens distintas.

Perspectivas para o futuro do polo audiovisual carioca

As projeções de instituições do setor apontam manutenção do ritmo de crescimento no curto e médio prazo. Plataformas de streaming ampliam investimentos em conteúdo original filmado no Brasil. Paralelamente, produtoras independentes lançam projetos que circulam em festivais e serviços sob demanda.

O Rio de Janeiro tende a fortalecer ainda mais sua posição no ranking de cidades mais filmadas do mundo. Com novas políticas de fomento e cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, o ambiente para filmagens se torna mais atrativo. Assim, a cidade segue como referência na América Latina para quem busca infraestrutura, experiência técnica e ampla rede de serviços.

Ao reunir paisagens urbanas marcantes, áreas de preservação ambiental e uma longa tradição de produção audiovisual, o Rio de Janeiro mantém forte apelo entre cineastas. A diversidade de cenários, aliada à expansão do mercado, continua a levar equipes de filmagem às ruas da cidade. Dessa forma, o Rio se firma como destino cinematográfico estratégico no cenário global.