Mara: o segredo da lebre gigante que só existe na Argentina
Descubra por que o mara, espécie de lebre exclusiva da Argentina, não existe em outros países e como seu habitat moldou essa distribuição
compartilheSIGA
O mara, também conhecido como lebre-patagonia ou lebre-da-Patagônia, chama atenção por ser um roedor de aparência semelhante à de uma lebre, mas que só ocorre em áreas naturais da Argentina. A presença dessa espécie em um único país intriga curiosos e pesquisadores, que buscam entender por que esse animal não se distribui naturalmente por outros territórios da América do Sul ou de outros continentes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para compreender essa distribuição restrita, é necessário observar a história evolutiva do mara, as características dos ambientes argentinos onde ele vive e a forma como essa espécie se adaptou a condições muito específicas. Fatores como clima, vegetação, predadores e até a ação humana ajudaram a moldar essa realidade e explicam por que o mara permanece um símbolo da fauna local.
O que é o mara e por que ele é tão associado à Argentina?
O mara (Dolichotis patagonum) é um roedor de médio porte, pertencente à família dos caviídeos, a mesma dos porquinhos-da-índia e da capivara. Embora seja chamado de “lebre”, não é um lagomorfo, mas sua postura, patas longas e forma de correr lembram bastante as lebres verdadeiras. Essa semelhança física é resultado de um processo chamado convergência evolutiva, em que espécies diferentes desenvolvem traços parecidos por viverem em ambientes semelhantes.
Na natureza, o mara ocorre principalmente em regiões abertas e semiáridas da Argentina, sobretudo na Patagônia e em áreas de estepe e arbustos baixos. Ele se desloca com facilidade em terrenos planos, vive em casais monogâmicos e costuma utilizar tocas compartilhadas para abrigar os filhotes. Esse conjunto de comportamentos está diretamente associado às condições específicas dos ambientes argentinos.
Por que o mara só existe na Argentina?
Em termos evolutivos, os ancestrais do mara se diversificaram na América do Sul há milhões de anos, em um cenário em que o continente ainda era relativamente isolado. Esse isolamento favoreceu o surgimento de espécies endêmicas, ou seja, que existem apenas em determinada região, como é o caso do mara na Argentina.
Do ponto de vista ambiental, o mara é altamente adaptado a campos abertos, frios e secos, com vegetação rasteira e arbustos esparsos. A combinação de clima semiárido, solos específicos e tipos de plantas da Patagônia e de outras áreas áridas argentinas não se repete com a mesma configuração em países vizinhos. Embora algumas regiões do Chile, Uruguai ou sul do Brasil apresentem semelhanças, não reproduzem integralmente o conjunto de fatores que favoreceu a evolução e a sobrevivência do mara em território argentino.
Além disso, existem barreiras naturais importantes, como cordilheiras, grandes rios, áreas densamente florestadas e zonas agrícolas intensas, que dificultam a expansão natural da espécie. O mara não é um animal migratório de longa distância e não possui capacidade de voo ou de dispersão em grandes áreas, o que limita seu avanço para além dos ambientes onde se originou e se especializou.
O ambiente argentino é único para o mara?
O ambiente argentino onde o mara vive não é totalmente exclusivo em termos globais, mas reúne uma combinação rara de elementos. A Patagônia argentina, por exemplo, apresenta:
- Invernos frios e ventosos, com verões relativamente secos.
- Vegetação de estepe, composta por gramíneas baixas e arbustos dispersos.
- Grandes extensões contínuas de áreas abertas, com pouca cobertura florestal.
- Solos que favorecem a construção de tocas e abrigos.
Essa configuração cria um cenário onde o mara consegue se deslocar rapidamente, detectar predadores a distância e encontrar alimento suficiente. Em florestas fechadas, por exemplo, esse tipo de estratégia seria menos eficiente. Já em áreas muito úmidas ou tropicais, a estrutura corporal e o comportamento do mara não seriam tão adequados, o que reduz suas chances de se estabelecer em outros biomas sul-americanos.
Outro ponto relevante é a interação com outros animais. Em regiões argentinas onde o mara ocorre, há uma composição particular de carnívoros, aves de rapina e outros herbívoros. Essa teia ecológica específica influenciou o modo como o mara se reproduz, se alimenta e se protege. A transposição dessa espécie para outros países, sem os mesmos equilíbrios ecológicos, poderia gerar impactos imprevisíveis tanto para o mara quanto para a fauna local.
Por que o mara não se expandiu para outros países naturalmente?
A ausência do mara em outros países da América está ligada, em parte, à falta de rotas naturais de dispersão. Montanhas como os Andes, grandes áreas de floresta densa e zonas agrícolas intensivas funcionam como barreiras. Mesmo que existam ambientes potencialmente adequados em nações vizinhas, o caminho até eles é interrompido por áreas pouco favoráveis à sobrevivência do animal.
Outro fator é o ritmo reprodutivo e o comportamento social da espécie. O mara apresenta ninhadas relativamente pequenas em comparação com outros roedores e mantém forte vínculo de casal. Esse padrão tende a limitar o crescimento populacional rápido e a ocupação de novos territórios. Em espécies que se expandem facilmente, costuma haver reprodução mais intensa, maior mobilidade ou capacidade de viver em ambientes muito variados, o que não é o caso do mara.
Por fim, a ação humana ao longo dos séculos teve papel contraditório. Em algumas regiões, a conversão de áreas naturais em pastagens e lavouras reduziu o habitat do mara e fragmentou populações. Em outras, o animal passou a frequentar áreas próximas a estâncias e propriedades rurais, o que mantém certa presença local, mas não favorece uma expansão internacional, já que o transporte e a introdução deliberada em outros países são regulados e avaliados com cautela por órgãos ambientais.
O mara poderia viver em outros países no futuro?
Estudos de ecologia e conservação indicam que o mara poderia sobreviver em ambientes semelhantes aos da Patagônia presentes em outros locais do mundo, desde que existam clima, vegetação e espaço adequados. No entanto, há grande preocupação com a introdução de espécies fora de sua área original, porque isso pode causar desequilíbrios graves, competição com espécies nativas ou danos à vegetação.
Por esse motivo, programas de conservação focam principalmente na proteção do habitat natural argentino, em unidades de conservação e em práticas de manejo rural que reduzam a perda de áreas abertas. A prioridade é manter o mara como espécie saudável em seu ambiente de origem, evitando tanto o declínio populacional quanto a dispersão artificial para países onde não faz parte da fauna nativa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Assim, o fato de o mara existir apenas na Argentina é resultado de um conjunto de circunstâncias evolutivas, ambientais e geográficas específicas. Esse cenário transformou o animal em um exemplo clássico de espécie endêmica sul-americana, diretamente ligada à paisagem e à história natural das regiões áridas e frias do território argentino.