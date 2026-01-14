Thais Carla: como influenciadora perdeu mais de 80?kg e se reinventou na carreira e na vida

A trajetória recente da dançarina Thais Carla, 34 anos, chama atenção não apenas pelo impacto visual de sua mudança física, mas também pelo relato detalhado sobre saúde, disciplina e acompanhamento médico. Afinal, após realizar uma cirurgia bariátrica em abril de 2025, a artista passou a compartilhar com frequência nas redes sociais a rotina de treinos, exames e ajustes na alimentação. Assim, transformou o próprio corpo em uma espécie de diário público sobre emagrecimento e autocuidado.

No dia 12 de janeiro, essa exposição ganhou novo capítulo quando Thais se emocionou ao mostrar o resultado de um exame de bioimpedância. O laudo indicou que, desde agosto, ela eliminou cerca de 23 quilos de gordura, dentro de um processo que já soma mais de 80 kg a menos desde a cirurgia. Assim, em vídeo, a dançarina exibiu o comparativo entre dois exames, destacando peso, massa magra e índice de gordura corporal. Dessa forma, reforçou que o procedimento cirúrgico é apenas uma parte de um caminho mais amplo, que inclui disciplina diária.

A cirurgia bariátrica marcou um ponto de virada na vida de Thais Carla. Mas, segundo a própria artista relatou, a perda de peso veio acompanhada de uma mudança profunda de hábitos – Reprodução/Instagram

Transformação física de Thais Carla: quanto a bariátrica mudou sua rotina?

A cirurgia bariátrica marcou um ponto de virada. Mas, segundo a própria artista relatou, a perda de peso veio acompanhada de uma mudança profunda de hábitos. Por isso, ela enfatizou que é necessário “fazer a bariátrica, malhar, se cuidar, suplementar e cuidar de si”, ressaltando que não existe milagre. Dessa forma, o exame de bioimpedância, mostrado aos seguidores, evidenciou uma diferença clara entre agosto e janeiro. Em especial, na redução da gordura corporal e na preservação da massa magra, fator essencial para a saúde metabólica.

Desde então, a rotina de Thais passou a incluir treinos regulares em academia, acompanhamento com nutricionistas, endocrinologistas e outros profissionais. Além disso, um controle mais rígido sobre a suplementação de vitaminas e minerais, requisito comum após grandes perdas de peso. Ademais, a dançarina também passou a destacar o papel do descanso, da hidratação e do monitoramento contínuo da saúde. Esses são pontos que muitas vezes ficam em segundo plano em relatos de emagrecimento rápido.

Carreira multifacetada: como a dançarina virou influenciadora, cantora e artista de palco?

Antes mesmo da cirurgia, Thais Carla já havia se consolidado como uma figura conhecida na cultura pop brasileira. Dançarina profissional, ela ganhou projeção nacional em programas de TV, clipes e apresentações ao vivo ao lado de artistas consagrados. Dessa forma, tornou-se referência quando o assunto é representatividade de corpos diversos no entretenimento. Com o tempo, ampliou a atuação para além da dança, tornando-se influenciadora digital, cantora e artista de palco, com presença constante em eventos, shows e campanhas publicitárias.

No universo da internet, sua imagem ultrapassou a performance nos palcos. Afinal, Thais construiu uma base de seguidores interessada tanto nas coreografias quanto em debates sobre autoestima, padrões estéticos e aceitação corporal. Essa visibilidade rendeu convites para quadros em programas de TV, participações em festivais e indicações e prêmios, incluindo reconhecimento em eventos como o MTV Millennial Awards, que destacam figuras influentes entre o público jovem. O conjunto da obra reforçou sua posição como artista multifacetada, que circula entre dança, música, humor e ativismo.

Dança: apresentações em programas de auditório, clipes musicais e shows.

apresentações em programas de auditório, clipes musicais e shows. Influência digital: produção de conteúdos sobre corpo, maternidade e rotina.

produção de conteúdos sobre corpo, maternidade e rotina. Música e palco: performances que misturam canto, dança e interação com o público.

performances que misturam canto, dança e interação com o público. Premiações: indicações e prêmios voltados à cultura pop e ao universo digital.

Qual o papel da família e do acompanhamento profissional na jornada de Thais Carla?

Ao longo desse processo de emagrecimento e readequação de hábitos, a vida pessoal de Thais também apareceu com força em suas redes. Casada com Israel Reis e mãe de duas meninas, Eva e Maria Clara, ela costuma mostrar o apoio do marido e das filhas em momentos de pré e pós-operatório, consultas e treinos. Essa rede de suporte familiar contribui para a manutenção da rotina, especialmente em fases mais delicadas, como adaptação alimentar, mudanças de humor e reorganização de agenda profissional.

Além da família, o acompanhamento profissional tem sido um ponto central da narrativa que ela constrói publicamente. A presença de equipe médica e multidisciplinar — cirurgião bariátrico, nutricionista, educador físico, psicólogo e outros especialistas — serve como contraponto à ideia de soluções rápidas e sem orientação. Ao explicar a necessidade de suplementação e monitoramento constante de exames, Thais reforça a importância de alinhar procedimento médico, práticas saudáveis e acompanhamento sério para que os resultados não se limitem à balança.

Intervenção médica adequada ao quadro clínico. Rotina de exercícios físicos planejada e progressiva. Alimentação ajustada às demandas do pós-bariátrica. Suplementação acompanhada por profissionais. Apoio emocional de família, amigos e profissionais de saúde.

Dançarina profissional, Thais Carla ganhou projeção nacional em programas de TV, clipes e apresentações ao vivo ao lado de artistas consagrados – Reprodução/Instagram

Equilíbrio entre saúde, autoestima e presença na mídia

Com a transformação corporal em andamento, a presença de Thais Carla na mídia ganhou novos contornos. A mesma artista que já havia se tornado símbolo de representatividade por dançar em um corpo gordo agora também se torna referência em reinvenção pessoal após uma grande perda de peso. Esse reposicionamento não apagou a imagem construída anteriormente, mas adicionou novas camadas à narrativa pública sobre o próprio corpo, a saúde e as diferentes fases da vida.

A autoestima, frequentemente mencionada por ela, aparece menos como estética isolada e mais como resultado de um conjunto de fatores: melhora de exames laboratoriais, maior disposição física para trabalhar e brincar com as filhas, possibilidade de executar coreografias com outra resistência e sensação de autonomia sobre as próprias escolhas. Ao mostrar o exame de bioimpedância e explicar ponto a ponto a diferença entre massa magra e gordura, Thais desloca o foco do peso absoluto para indicadores de saúde mais completos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esse percurso ajuda a construir um exemplo de superação e de reinvenção contínua, especialmente em um cenário em que temas como obesidade, procedimentos cirúrgicos e padrões de beleza geram debates intensos. Ao insistir na combinação entre cirurgia bariátrica, treino, alimentação, suplementação e apoio profissional, a artista oferece um caso concreto de busca por equilíbrio entre corpo, saúde e carreira, deixando para o público uma imagem de processo em andamento, marcado por esforço, orientação técnica e adaptação constante.