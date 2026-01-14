Tungstênio: o metal que resiste ao calor extremo e move a indústria moderna

Entre os metais conhecidos, o tungstênio ocupa um lugar particular. Ele reúne alta densidade, extrema dureza e o maior ponto de fusão entre todos os elementos metálicos. Esse conjunto de características o classifica como um metal estratégico. A indústria e a tecnologia utilizam amplamente o elemento em setores que exigem desempenho em condições de temperatura e desgaste muito elevados. Além disso, a presença do tungstênio em ligas metálicas, ferramentas de corte e componentes eletrônicos mostra como esse elemento está mais próximo do cotidiano do que costuma parecer.

Os químicos identificam o tungstênio pelo símbolo W na tabela periódica. Ele pertence ao grupo dos metais de transição pesados, apresenta cor cinza-acinzentada e exibe elevada estabilidade térmica. Embora pesquisadores estudem o tungstênio há mais de dois séculos, seu papel na economia global ganhou destaque recente. Nas últimas décadas, a expansão da indústria de alta tecnologia, da defesa e da exploração de petróleo e gás em ambientes extremos ampliou muito sua relevância. Assim, a combinação entre propriedades físicas singulares e distribuição geográfica desigual reforça sua importância estratégica para diversos países.

Tungstênio – depositphotos.com / Nemirovsky

O que torna o tungstênio o metal de maior ponto de fusão?

A principal palavra-chave associada a esse elemento é tungstênio. Isso ocorre porque ele apresenta o maior ponto de fusão entre os metais, em torno de 3.422?°C. Essa temperatura supera com folga a da maioria dos metais utilizados na indústria. Dessa forma, o tungstênio suporta situações em que outros materiais derretem ou perdem resistência mecânica. Além da fusão elevada, o tungstênio apresenta ponto de ebulição superior a 5.500?°C. Esse valor reforça sua estabilidade em ambientes térmicos extremos.

Os cientistas explicam essa característica por meio da estrutura atômica e da organização dos átomos no reticulado cristalino. A ligação metálica no tungstênio se mostra muito forte. Por isso, a transformação do sólido em líquido exige grande quantidade de energia térmica. Em comparação com outros metais refratários, como molibdênio e tântalo, o tungstênio ainda se destaca. O molibdênio funde por volta de 2.623?°C e o tântalo em torno de 3.017?°C. Esses valores permanecem elevados, mas ainda inferiores ao do tungstênio. Embora a diferença pareça pequena em números absolutos, ela causa grande impacto em projetos de engenharia que operam no limite de temperatura.

Tungstênio x outros metais de alto e baixo ponto de fusão

Ao comparar o tungstênio com outros metais de maior ponto de fusão, o observador nota um padrão importante. Todos pertencem ao grupo dos chamados metais refratários. Nessa categoria, surgem também o nióbio, o háfnio e o rênio, todos com pontos de fusão superiores a 2.400?°C. Em grande parte das aplicações, o engenheiro precisa equilibrar custo, disponibilidade, resistência mecânica e compatibilidade com outros materiais. Mesmo assim, quando a exigência de temperatura atinge o máximo, o tungstênio metálico costuma servir como padrão de referência.

No extremo oposto aparece o mercúrio, metal que permanece líquido em condições ambientais. Os manuais descrevem o mercúrio com ponto de fusão em torno de −39?°C e ponto de ebulição próximo de 357?°C. Isso significa que, em ambientes de 20?°C a 30?°C, ele já se encontra em estado líquido. Enquanto isso, o tungstênio permanece sólido até temperaturas superiores a 3.400?°C. Essa comparação ilustra o contraste entre um metal líquido em temperatura ambiente e um metal ultrarrefratário. Assim, o leitor percebe o quanto a faixa de variação térmica dos metais se mostra ampla dentro da própria tabela periódica.

Quais são as principais propriedades físicas e químicas do tungstênio?

Além do alto ponto de fusão, o tungstênio se destaca por sua densidade muito elevada. Ela se aproxima da do ouro e supera a do chumbo. Essa alta densidade favorece aplicações que exigem grande massa em pequeno volume, como contrapesos e projéteis especiais. A dureza também se mostra elevada, sobretudo quando o metal se combina com carbono para formar carbonetos. Esses compostos resultam em materiais de extrema resistência ao desgaste.

Do ponto de vista elétrico, o tungstênio atua como bom condutor, embora não supere metais como cobre ou prata nesse aspecto. Ainda assim, sua estabilidade em altas temperaturas levou as indústrias a usarem o metal em filamentos de lâmpadas incandescentes durante décadas. Quimicamente, o tungstênio demonstra resistência razoável à corrosão, principalmente em ambientes neutros e alcalinos. Em condições oxidantes muito fortes ou em meio ácido, ele pode formar óxidos e outros compostos. Entre eles, destacam-se o trióxido de tungstênio (WO?) e diversos tungstatos usados na indústria química e em pigmentos. Além disso, pesquisadores investigam compostos de tungstênio para catalisadores e materiais fotocromáticos, o que amplia ainda mais o leque de aplicações.

Aplicações industriais e tecnológicas do tungstênio

As aplicações do tungstênio seguem de perto suas propriedades. Na indústria metalúrgica, um dos usos mais relevantes aparece na produção de ligas de aço rápido e de carboneto de tungstênio. Esses materiais se tornaram essenciais para ferramentas de corte, perfuração e usinagem. As fábricas empregam essas ferramentas em setores como automotivo, aeroespacial, mineração e construção civil. Nesses contextos, o usuário precisa manter o fio de corte e a resistência mesmo sob atrito e temperatura elevados.

Ferramentas de corte e brocas de alta performance;

Ligas pesadas para contrapesos, blindagens e projéteis;

Componentes de fornos de alta temperatura;

Contatos elétricos e eletrodos em processos de soldagem;

Aplicações em eletrônica e em dispositivos de vácuo.

Em setores estratégicos, o tungstênio integra ligas especiais usadas em turbinas de aeronaves, ogivas e sistemas de perfuração profunda. Ele também entra em blindagens contra radiação, tanto na área médica quanto em instalações nucleares. Em vários casos, engenheiros escolhem o tungstênio como alternativa a materiais radioativos ou menos estáveis. Dessa maneira, aproveitam sua densidade e resistência sem recorrer a substâncias mais perigosas. Essa presença em cadeias produtivas sensíveis ajuda a explicar por que muitos países tratam o elemento como insumo crítico em políticas de defesa e segurança. Além disso, projetos de fusão nuclear experimental e de eletrônica de alta temperatura já testam componentes de tungstênio devido à sua robustez térmica.

Ocorrência mundial, presença no Brasil e preço do tungstênio

Na natureza, o tungstênio não surge na forma metálica pura. Os geólogos o encontram em minerais como wolframita e scheelita. Os principais produtores mundiais incluem China, Rússia, Vietnã e alguns países da Europa. Essas regiões concentram grandes reservas e também possuem infraestrutura industrial para beneficiamento. A China, em particular, responde por parcela significativa da produção global. Como resultado, o país influencia fortemente a formação de preços e a oferta internacional.

No Brasil, ocorre tungstênio principalmente em depósitos de scheelita e wolframita no Nordeste. Estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Bahia se destacam historicamente nessa atividade. A produção brasileira já ocupou posição mais relevante no mercado mundial. Contudo, ao longo do tempo, o setor enfrentou oscilações. Fatores como custo de extração, variações de preço internacional e concorrência externa afetaram bastante a competitividade. Ainda assim, especialistas consideram o país detentor de reservas relevantes. Portanto, o Brasil mantém potencial de retomar ou ampliar a exploração caso as condições econômicas se tornem mais favoráveis. Programas de reaproveitamento de rejeitos e melhorias tecnológicas podem também reduzir custos e impactos ambientais.

O preço do tungstênio varia conforme a forma comercial e as condições de mercado. O produto pode chegar ao consumidor como minério, concentrado, óxido ou metal refinado. Em geral, o mercado classifica o tungstênio como metal de valor elevado por tonelada. Esse valor supera o de metais comuns, como ferro ou alumínio, mas costuma ficar abaixo do de metais preciosos, como ouro e platina. A cotação sofre influência de diversos fatores. Entre eles, destacam-se disponibilidade de reservas, custos de mineração, demanda da indústria de ferramentas de corte e demanda de setores estratégicos. Políticas de exportação de grandes produtores também afetam o preço e a segurança de abastecimento global.

Raridade, importância estratégica e perspectivas

O tungstênio não ocupa a posição de elemento mais raro da crosta terrestre. Porém, sua distribuição geográfica desigual e a concentração de produção em poucos países criam cenário de vulnerabilidade. Nações que dependem fortemente de importação enxergam esse risco com preocupação. Por esse motivo, muitos governos classificam o tungstênio como matéria-prima crítica. Assim, eles criam estoques estratégicos, incentivam programas de reciclagem e buscam diversificar fornecedores. A reciclagem de ferramentas de corte e ligas pesadas, por exemplo, já fornece parcela significativa do suprimento em alguns mercados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alta dependência de setores de defesa e aeroespacial; Uso intensivo em ferramentas de alto desempenho industrial; Participação em tecnologias para exploração de petróleo e gás; Aplicações emergentes em eletrônica de alta temperatura e fusão nuclear experimental.

Essa combinação de usos consolidados e novas fronteiras tecnológicas indica que o tungstênio deve manter alta relevância estratégica nas próximas décadas. A busca por eficiência energética aumenta a demanda por ferramentas mais duráveis e por componentes que suportem temperaturas extremas. Ao mesmo tempo, cresce a valorização de cadeias produtivas menos vulneráveis a choques de oferta. Nesse contexto, governos, indústria e especialistas em recursos minerais tendem a manter o tungstênio no centro das discussões. Esse movimento vale tanto para o cenário mundial quanto para países com potencial de produção, como o Brasil.