O menor rio do Brasil, terceiro do mundo, tem águas cristalinas. Saiba como chegar e quanto custa entrar

Entre as paisagens pouco conhecidas do Brasil, o Rio Azuis, em Aurora do Tocantins, chama a atenção por um detalhe específico: seu tamanho. Afinal, com cerca de 147 metros de extensão e águas cristalinas, é considerado pelo Guinness Book o menor rio do Brasil e da América Latina e o terceiro menor do mundo. Apesar de tão curto, o curso d’água se tornou um dos principais cartões-postais do interior do Tocantins. Ele recebe visitantes interessados em conhecer de perto esse cenário compacto e curioso.

Localizado em uma região de clima quente e paisagens de Cerrado, o Rio Azuis ganha relevância justamente por unir dois elementos valorizados por viajantes. São eles a facilidade de acesso e visual marcante. Ademais, a transparência da água permite enxergar o fundo com nitidez, o que colabora para o turismo de banho de rio e contemplação. Diante disso, o fluxo de visitantes vem crescendo ano a ano, impulsionado por reportagens, redes sociais e pela certificação internacional do livro dos recordes.

O Rio Azuis está situado no município de Aurora do Tocantins, no extremo sudeste do estado, próximo à divisa com a Bahia – DianesGomes/Wikimedia Commons

Onde fica o Rio Azuis e como é o entorno?

O Rio Azuis está situado no município de Aurora do Tocantins, no extremo sudeste do estado, próximo à divisa com a Bahia. A cidade integra a região do Vale do Rio Palma, área conhecida por cachoeiras, rios de águas claras e formações rochosas típicas do Cerrado. O curso do Azuis nasce e deságua em um curto trecho, emoldurado por vegetação ciliar baixa, pedras e áreas de areia, criando um cenário compacto, porém bastante fotogênico.

Aurora do Tocantins é um município pequeno, com estrutura turística em desenvolvimento. Porém, já conta com pousadas simples, restaurantes e comércios voltados a quem passa pela região. O acesso principal ao Rio Azuis se dá por estrada asfaltada até a cidade. A partir daí, por vias de fácil circulação até a área do atrativo, sinalizada e preparada para receber banhistas.

Como chegar ao Rio Azuis em Aurora do Tocantins?

O deslocamento até o Rio Azuis em Aurora do Tocantins costuma ser feito por via terrestre. As grandes capitais mais usadas como referência são Palmas (TO) e Brasília (DF), de onde se parte por rodovias que cortam o interior do país. A combinação de estradas federais e estaduais, em geral, inclui trechos como a BR-153 e rodovias regionais que levam até o sudeste tocantinense.

Em linhas gerais, quem chega por Palmas segue rumo ao sul e depois ao leste, em um trajeto que costuma levar de 8 a 10 horas de carro, dependendo das paradas e condições da estrada. Já para quem sai de Brasília, a viagem costuma durar um tempo semelhante, com passagem por cidades intermediárias do Tocantins e, em alguns casos, do nordeste goiano. Há ainda a possibilidade de contratar passeios com agências especializadas em ecoturismo, que incluem o Rio Azuis como parte de roteiros pelo Jalapão e por outros pontos do Cerrado tocantinense.

Chegada por Palmas: deslocamento rodoviário em direção ao sudeste do estado.

Chegada por Brasília: rota terrestre pelo norte de Goiás até o sudeste do Tocantins.

Transporte local: uso de carro próprio, alugado ou transfers organizados por agências.

Quanto custa nadar no Rio Azuis e como funciona a visita?

Para ter acesso à área de banho do Rio Azuis, geralmente é cobrada uma taxa simbólica de entrada, administrada localmente para manutenção da estrutura e controle de fluxo. Em 2025, valores praticados em atrativos semelhantes da região costumam variar em torno de R$ 10 a R$ 30 por pessoa, dependendo da gestão local, feriados e alta temporada. No caso específico do Rio Azuis, a cobrança segue essa faixa de preço, permitindo a permanência durante o dia, com acesso ao leito do rio e às áreas comuns.

A visita costuma ser diurna, com recomendação para chegada pela manhã, quando o sol destaca a cor da água e a temperatura é mais agradável. Em muitos períodos, o turista encontra:

Estacionamento nas proximidades;

Estrutura simples de apoio, como banheiros e pontos de alimentação;

Áreas delimitadas para banho, a fim de preservar trechos mais sensíveis.

É comum a orientação para evitar uso excessivo de protetor solar ou produtos químicos antes de entrar na água, como forma de preservação ambiental. Em épocas de férias e feriados prolongados, o controle de entrada tende a ser mais rigoroso para evitar lotação.

Com 147 metros de extensão, o Rio Azuis impressiona mais pelo tamanho reduzido do que pelo volume de água – Osmane Silva/Divulgação

O Rio Azuis é mesmo tão pequeno? Comparação com campo de futebol e ônibus

Com 147 metros de extensão, o Rio Azuis impressiona mais pelo tamanho reduzido do que pelo volume de água. Para efeito de comparação, um campo de futebol oficial tem, em média, de 100 a 110 metros de comprimento. Isso significa que o rio inteiro é pouco maior do que um gramado de futebol de ponta a ponta, cabendo, simbolicamente, em cerca de um campo e meio. Em termos de deslocamento, uma pessoa caminhando em ritmo tranquilo percorre essa distância em poucos minutos.

Outra comparação comum é com o tamanho de ônibus urbanos ou rodoviários. Considerando um ônibus com cerca de 12 metros de comprimento, o Rio Azuis teria extensão equivalente a aproximadamente 12 a 13 veículos enfileirados. Em outras palavras, se fosse possível alinhar esses ônibus na margem, o leito do rio cobriria apenas alguns deles, reforçando a ideia de que se trata de um curso d’água extremamente curto quando comparado à maioria dos rios brasileiros.

Um rio com comprimento semelhante a pouco mais que um campo de futebol. Extensão equivalente a cerca de 12 ônibus colocados um atrás do outro. Terceiro menor rio do mundo, segundo o Guinness Book.

Por que o Rio Azuis atrai tantos visitantes?

Apesar do tamanho reduzido, o Rio Azuis reúne características que o tornam um ponto de interesse constante para quem explora o interior do Tocantins. A combinação de águas cristalinas, profundidade moderada em trechos específicos e o título de um dos menores rios do mundo cria um ambiente propício para fotos, registros em vídeo e experiências de banho em um cenário diferente do habitual. Além disso, o fácil acesso a partir de Aurora do Tocantins favorece visitas rápidas, encaixadas em roteiros mais amplos pela região.

O impacto do turismo na economia local também é um fator relevante. Comerciantes, guias e pequenos empreendimentos se beneficiam do fluxo de pessoas atraídas pelo rio, o que reforça a necessidade de manejo adequado e preservação. Assim, o Azuis se consolida não apenas como curiosidade geográfica, mas também como um recurso natural que demanda cuidado contínuo para permanecer acessível às próximas gerações.