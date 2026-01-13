O calor e a umidade dos bueiros: o refúgio perfeito das baratas

Com a chegada do verão, é comum perceber um aumento no número de baratas circulando pelas ruas, bueiros e também dentro das residências. O calor, somado à umidade característica da estação chuvosa em muitas regiões do Brasil, cria um cenário favorável para a reprodução desses insetos. Em áreas urbanas, esse fenômeno fica ainda mais visível, já que a infraestrutura de esgoto, acúmulo de lixo e restos de alimentos favorecem a presença constante das baratas.

As baratas são insetos considerados sinantrópicos, ou seja, vivem próximos aos seres humanos e se beneficiam dos ambientes criados por eles. Cozinhas, ralos, caixas de gordura, entulhos e bueiros se tornam abrigos ideais. A percepção de que esses insetos “aparecem do nada” está ligada ao fato de que, em temperaturas mais altas, elas saem mais dos esconderijos em busca de comida e água, o que aumenta a quantidade de encontros com moradores.

Por que baratas proliferam no verão?

A palavra-chave central para entender esse tema é baratas no verão. Em períodos quentes, a temperatura acelera o metabolismo desses animais e reduz o tempo de desenvolvimento dos ovos até a fase adulta. Isso significa que, em poucos meses, uma população pequena pode se transformar em uma infestação, principalmente em locais com alimento disponível e abrigo.

Outro fator é a combinação de calor e umidade. Em muitas cidades brasileiras, o verão coincide com a temporada de chuvas. Quando chove forte, a água invade galerias de esgoto e bueiros, forçando as baratas a subir pelas tubulações e aparecer em calçadas, caixas de inspeção e até dentro de imóveis. Nesses momentos, elas buscam locais mais secos e seguros, entrando por frestas em portas, janelas e ralos mal vedados.

Além disso, sistemas de esgoto e redes de drenagem formam verdadeiros “condomínios” para esses insetos. Túnéis escuros, alimento em decomposição e calor constante criam um ambiente ideal. Uma única fêmea pode carregar dezenas de ovos em cada ooteca (a cápsula que protege os ovos), o que explica a rápida multiplicação em dias quentes.

Bueiros funcionam como verdadeiros criadouros: são escuros, úmidos e cheios de matéria orgânica, o que explica por que esses insetos aparecem com mais frequência nas ruas e dentro das casas após chuvas – depositphotos.com / smuayc

Por que baratas aparecem tanto nos bueiros?

Os bueiros funcionam como uma porta de entrada e saída para as baratas, porque estão diretamente conectados às galerias subterrâneas. Nesses locais, há restos de lixo carregados pela chuva, matéria orgânica, umidade constante e pouco movimento de pessoas. Essa combinação oferece abrigo, alimento e proteção contra predadores.

Quando a temperatura aumenta, as baratas intensificam a movimentação interna nos dutos, procurando novos pontos de alimento. Em chuvas fortes ou enchentes, a água sobe e reduz o espaço de ar dentro das galerias. Para escapar do alagamento, elas sobem pelas grelhas de bueiros, tampas de esgoto e tubulações, aparecendo nas ruas e nas proximidades das casas.

Em áreas com coleta de lixo irregular ou descarte inadequado, a situação fica ainda mais favorável para esses insetos. Sacos rasgados, comida exposta e restos acumulados ao lado de bueiros alimentam continuamente as colônias. Por isso, especialistas em controle de pragas reforçam a importância da gestão adequada de resíduos urbanos e manutenção periódica das redes de esgoto.

Como evitar baratas em casa de forma prática?

Reduzir a presença de baratas em casa passa por uma combinação de limpeza, vedação de pontos de acesso e, quando necessário, controle químico profissional. O foco principal é dificultar o acesso à comida, à água e aos esconderijos. Pequenas mudanças na rotina doméstica podem reduzir bastante a chance de infestação.

Algumas medidas preventivas costumam ser recomendadas por profissionais de saúde ambiental e empresas de dedetização:

Manter a cozinha limpa : evitar louça suja acumulada, limpar migalhas da mesa e do chão e retirar o lixo diariamente.

: evitar louça suja acumulada, limpar migalhas da mesa e do chão e retirar o lixo diariamente. Guardar alimentos em recipientes fechados : potes com tampa evitam que restos atraiam baratas durante a noite.

: potes com tampa evitam que restos atraiam baratas durante a noite. Vedar ralos e frestas : uso de tampas, telas ou dispositivos abre/fecha em ralos de banheiro, lavanderia e cozinha.

: uso de tampas, telas ou dispositivos abre/fecha em ralos de banheiro, lavanderia e cozinha. Inspecionar armários : verificar partes internas, cantos escuros e fundos de gabinetes de pia, que são locais comuns de abrigo.

: verificar partes internas, cantos escuros e fundos de gabinetes de pia, que são locais comuns de abrigo. Eliminar excesso de papelão e entulho: caixas e pilhas de objetos guardados viram esconderijos e locais de reprodução.

Para moradores que desejam seguir uma rotina de prevenção contra baratas, alguns passos podem ser organizados de forma sequencial:

Fazer uma limpeza mais profunda em cozinha, área de serviço e banheiros, removendo gordura acumulada e restos de comida. Identificar e vedar pontos de entrada, como brechas em rodapés, fendas em paredes, ralos sem proteção e vãos sob portas. Organizar a despensa, retirando produtos vencidos, limpando prateleiras e usando recipientes bem fechados. Controlar a umidade em áreas como lavanderias e banheiros, garantindo boa ventilação e evitando vazamentos. Em casos de infestação visível, buscar dedetização profissional, que utiliza produtos adequados e aplicação direcionada.

Limpeza, vedação de ralos e frestas, controle da umidade e cuidados com o lixo são medidas essenciais para evitar baratas em casa, sobretudo durante os meses mais quentes do ano – depositphotos.com / meepoohyaphoto



Prevenção contínua e cuidados no entorno da residência

Além dos cuidados internos, o entorno do imóvel também influencia o surgimento de baratas. Pátios com lixo acumulado, ralos externos sem tampa e calhas entupidas favorecem a presença de insetos. Em prédios, áreas comuns como garagens, depósitos e casas de máquina precisam de manutenção regular para evitar que as baratas migrem de um ponto para outro.

A colaboração entre moradores, síndicos e serviços públicos é considerada essencial. Coleta de lixo em horários adequados, varrição de ruas, limpeza de bueiros e fiscalização de descarte irregular ajudam a diminuir as condições favoráveis às pragas urbanas. Quanto menos alimento e abrigo disponíveis no ambiente, menor tende a ser a presença de baratas, tanto no verão quanto nas demais estações.

Dessa forma, entender por que as baratas proliferam no verão, como utilizam bueiros e redes de esgoto e quais medidas simples podem ser adotadas no dia a dia permite um controle mais eficiente. A combinação entre hábitos de higiene, manutenção predial e ações coletivas tem se mostrado a estratégia mais consistente para manter esses insetos sob controle dentro das residências.