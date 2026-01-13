Quanto custa um implante de silicone nos seios no Brasil e como funciona a cirurgia

O implante de silicone nos seios é um dos procedimentos estéticos mais procurados no Brasil e costuma gerar muitas dúvidas sobre valores, preparação para a cirurgia e tempo de recuperação. As informações variam conforme a região do país, o tipo de prótese escolhido e a experiência da equipe médica, mas alguns parâmetros ajudam a entender melhor quanto custa e como funciona todo o processo.

De forma geral, o preço de uma mamoplastia de aumento com prótese de silicone inclui não apenas o valor do implante, mas também honorários do cirurgião plástico, equipe de anestesia, internação hospitalar, exames e acompanhamento pós-operatório. Além disso, cuidados antes e depois da operação influenciam diretamente na segurança do procedimento e no resultado a longo prazo.

Em 2026, o custo de um implante de silicone nos seios em clínicas particulares no Brasil costuma ficar, em média, entre R$ 12 mil e R$ 25 mil, dependendo de vários fatores – depositphotos.com / VGeorgiev



Quanto custa um implante de silicone nos seios em 2026?

Em 2026, o custo de um implante de silicone nos seios em clínicas particulares no Brasil costuma ficar, em média, entre R$ 12 mil e R$ 25 mil, dependendo de vários fatores. Em grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, os valores tendem a ser mais altos, enquanto em cidades menores é comum encontrar faixas um pouco mais baixas. Esse intervalo não é tabelado e pode sofrer alterações ao longo do ano.

Dentro desse valor, costumam estar incluídos:

Próteses de silicone (marca, formato e volume escolhidos);

(marca, formato e volume escolhidos); Honorários do cirurgião plástico e da equipe;

e da equipe; Uso do centro cirúrgico e taxa de hospital ou clínica;

e taxa de hospital ou clínica; Materiais cirúrgicos e medicamentos usados durante o procedimento;

e medicamentos usados durante o procedimento; Acompanhamento inicial nas consultas pós-operatórias.

Planos de saúde, em regra, não cobrem a mamoplastia de aumento com finalidade estética. Já em casos reconstrutivos, como após tratamento de câncer de mama, a cobertura pode seguir regras específicas, sendo necessário verificar diretamente com a operadora e com o médico responsável.

Quais são os principais cuidados pré-operatórios para prótese de silicone?

Os cuidados pré-operatórios são fundamentais para reduzir riscos e garantir que o implante de silicone seja feito com segurança. A avaliação inicial com cirurgião plástico especialista, membro de sociedade reconhecida, costuma ser o primeiro passo. Nessa consulta, são analisadas condições de saúde, histórico clínico e expectativas quanto ao tamanho e formato das mamas.

Entre os cuidados mais frequentes antes da cirurgia de aumento de seios estão:

Realização de exames como hemograma, coagulograma, eletrocardiograma e, em muitos casos, mamografia ou ultrassom de mamas; Suspensão de medicamentos que aumentem o risco de sangramento, sempre com orientação médica (por exemplo, alguns anti-inflamatórios ou anticoagulantes); Parar de fumar algumas semanas antes, pois o tabagismo prejudica a cicatrização e a oxigenação dos tecidos; Controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, para que estejam estáveis antes da operação; Ajustes na alimentação e hidratação nos dias que antecedem o procedimento.

Além disso, o cirurgião costuma orientar sobre o uso de sutiã cirúrgico, jejum no dia da cirurgia e organização da rotina em casa para o pós-operatório, já que a paciente precisará de ajuda em algumas atividades nos primeiros dias.

Quanto tempo dura a cirurgia, o tratamento e a recuperação do implante de silicone?

A duração da cirurgia de implante de silicone nos seios varia conforme a técnica utilizada e se há procedimentos associados, como mastopexia (elevação das mamas). Em média, a operação costuma levar de 1h30 a 3 horas. A internação geralmente é de curta permanência, muitas vezes com alta no mesmo dia ou em até 24 horas, dependendo da avaliação médica e da estrutura do hospital.

O tratamento pós-operatório imediato envolve uso de medicamentos para dor, antibióticos quando indicados e acompanhamento em consultas regulares. O período de recuperação pode ser dividido em fases:

Primeira semana: maior sensibilidade, inchaço e necessidade de repouso relativo, evitando levantar os braços ou carregar peso.

maior sensibilidade, inchaço e necessidade de repouso relativo, evitando levantar os braços ou carregar peso. Entre 15 e 30 dias: retorno gradual às atividades leves e, muitas vezes, ao trabalho de escritório, ainda com restrição para exercícios físicos.

retorno gradual às atividades leves e, muitas vezes, ao trabalho de escritório, ainda com restrição para exercícios físicos. De 1 a 3 meses: liberação progressiva para atividades mais intensas, como academia, conforme orientação do cirurgião.

liberação progressiva para atividades mais intensas, como academia, conforme orientação do cirurgião. Após 6 meses: a mama tende a apresentar forma e posicionamento mais estáveis, com cicatrizes em processo avançado de maturação.

Durante todo esse período, o uso do sutiã cirúrgico, o cuidado com as cicatrizes, a manutenção de boa higiene e o comparecimento às revisões são etapas importantes do tratamento. A exposição solar na região das cicatrizes costuma ser limitada por vários meses, com indicação de protetor solar e, em alguns casos, fitas ou pomadas específicas.

As próteses mais modernas são desenvolvidas para alta resistência, mas não são consideradas estruturas vitalícias – depositphotos.com / serezniy

O implante de silicone dura para sempre?

Um ponto que costuma gerar dúvidas é o tempo de durabilidade das próteses. As próteses mais modernas são desenvolvidas para alta resistência, mas não são consideradas estruturas vitalícias. Em geral, muitos especialistas trabalham com a ideia de que o implante de silicone nos seios pode durar entre 10 e 20 anos, variando conforme o tipo de prótese, o organismo da paciente e possíveis intercorrências ao longo do tempo.

Não existe um prazo único e obrigatório para troca da prótese. O que se recomenda, em linhas gerais, é:

Realizar exames de imagem periódicos para acompanhar o estado do implante e do tecido mamário;

para acompanhar o estado do implante e do tecido mamário; Retornar ao cirurgião sempre que houver dor persistente, alteração no formato das mamas ou sensação de endurecimento;

sempre que houver dor persistente, alteração no formato das mamas ou sensação de endurecimento; Avaliar troca em casos de ruptura, contratura capsular importante ou desejo de mudança de volume.

Assim, o custo total do implante de silicone envolve não apenas o valor inicial da cirurgia, mas também a perspectiva de acompanhamento por muitos anos. A escolha de uma equipe experiente, a atenção aos cuidados pré e pós-operatórios e o acompanhamento regular com exames contribuem para maior segurança e durabilidade do procedimento.