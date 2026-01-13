Quanto custa um implante de silicone nos seios no Brasil e como funciona a cirurgia
O implante de silicone nos seios é um dos procedimentos estéticos mais procurados no Brasil e costuma gerar muitas dúvidas sobre valores, preparação para a cirurgia e tempo de recuperação. As informações variam conforme a região do país, o tipo de prótese escolhido e a experiência da equipe médica, mas alguns parâmetros ajudam a entender melhor quanto custa e como funciona todo o processo.
De forma geral, o preço de uma mamoplastia de aumento com prótese de silicone inclui não apenas o valor do implante, mas também honorários do cirurgião plástico, equipe de anestesia, internação hospitalar, exames e acompanhamento pós-operatório. Além disso, cuidados antes e depois da operação influenciam diretamente na segurança do procedimento e no resultado a longo prazo.
Quanto custa um implante de silicone nos seios em 2026?
Em 2026, o custo de um implante de silicone nos seios em clínicas particulares no Brasil costuma ficar, em média, entre R$ 12 mil e R$ 25 mil, dependendo de vários fatores. Em grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, os valores tendem a ser mais altos, enquanto em cidades menores é comum encontrar faixas um pouco mais baixas. Esse intervalo não é tabelado e pode sofrer alterações ao longo do ano.
Dentro desse valor, costumam estar incluídos:
- Próteses de silicone (marca, formato e volume escolhidos);
- Honorários do cirurgião plástico e da equipe;
- Uso do centro cirúrgico e taxa de hospital ou clínica;
- Materiais cirúrgicos e medicamentos usados durante o procedimento;
- Acompanhamento inicial nas consultas pós-operatórias.
Planos de saúde, em regra, não cobrem a mamoplastia de aumento com finalidade estética. Já em casos reconstrutivos, como após tratamento de câncer de mama, a cobertura pode seguir regras específicas, sendo necessário verificar diretamente com a operadora e com o médico responsável.
Quais são os principais cuidados pré-operatórios para prótese de silicone?
Os cuidados pré-operatórios são fundamentais para reduzir riscos e garantir que o implante de silicone seja feito com segurança. A avaliação inicial com cirurgião plástico especialista, membro de sociedade reconhecida, costuma ser o primeiro passo. Nessa consulta, são analisadas condições de saúde, histórico clínico e expectativas quanto ao tamanho e formato das mamas.
Entre os cuidados mais frequentes antes da cirurgia de aumento de seios estão:
- Realização de exames como hemograma, coagulograma, eletrocardiograma e, em muitos casos, mamografia ou ultrassom de mamas;
- Suspensão de medicamentos que aumentem o risco de sangramento, sempre com orientação médica (por exemplo, alguns anti-inflamatórios ou anticoagulantes);
- Parar de fumar algumas semanas antes, pois o tabagismo prejudica a cicatrização e a oxigenação dos tecidos;
- Controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, para que estejam estáveis antes da operação;
- Ajustes na alimentação e hidratação nos dias que antecedem o procedimento.
Além disso, o cirurgião costuma orientar sobre o uso de sutiã cirúrgico, jejum no dia da cirurgia e organização da rotina em casa para o pós-operatório, já que a paciente precisará de ajuda em algumas atividades nos primeiros dias.
Quanto tempo dura a cirurgia, o tratamento e a recuperação do implante de silicone?
A duração da cirurgia de implante de silicone nos seios varia conforme a técnica utilizada e se há procedimentos associados, como mastopexia (elevação das mamas). Em média, a operação costuma levar de 1h30 a 3 horas. A internação geralmente é de curta permanência, muitas vezes com alta no mesmo dia ou em até 24 horas, dependendo da avaliação médica e da estrutura do hospital.
O tratamento pós-operatório imediato envolve uso de medicamentos para dor, antibióticos quando indicados e acompanhamento em consultas regulares. O período de recuperação pode ser dividido em fases:
- Primeira semana: maior sensibilidade, inchaço e necessidade de repouso relativo, evitando levantar os braços ou carregar peso.
- Entre 15 e 30 dias: retorno gradual às atividades leves e, muitas vezes, ao trabalho de escritório, ainda com restrição para exercícios físicos.
- De 1 a 3 meses: liberação progressiva para atividades mais intensas, como academia, conforme orientação do cirurgião.
- Após 6 meses: a mama tende a apresentar forma e posicionamento mais estáveis, com cicatrizes em processo avançado de maturação.
Durante todo esse período, o uso do sutiã cirúrgico, o cuidado com as cicatrizes, a manutenção de boa higiene e o comparecimento às revisões são etapas importantes do tratamento. A exposição solar na região das cicatrizes costuma ser limitada por vários meses, com indicação de protetor solar e, em alguns casos, fitas ou pomadas específicas.
O implante de silicone dura para sempre?
Um ponto que costuma gerar dúvidas é o tempo de durabilidade das próteses. As próteses mais modernas são desenvolvidas para alta resistência, mas não são consideradas estruturas vitalícias. Em geral, muitos especialistas trabalham com a ideia de que o implante de silicone nos seios pode durar entre 10 e 20 anos, variando conforme o tipo de prótese, o organismo da paciente e possíveis intercorrências ao longo do tempo.
Não existe um prazo único e obrigatório para troca da prótese. O que se recomenda, em linhas gerais, é:
- Realizar exames de imagem periódicos para acompanhar o estado do implante e do tecido mamário;
- Retornar ao cirurgião sempre que houver dor persistente, alteração no formato das mamas ou sensação de endurecimento;
- Avaliar troca em casos de ruptura, contratura capsular importante ou desejo de mudança de volume.
Assim, o custo total do implante de silicone envolve não apenas o valor inicial da cirurgia, mas também a perspectiva de acompanhamento por muitos anos. A escolha de uma equipe experiente, a atenção aos cuidados pré e pós-operatórios e o acompanhamento regular com exames contribuem para maior segurança e durabilidade do procedimento.