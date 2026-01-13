“Por que nas cerimônias de Hollywood as atrizes usam roupas tão ‘estranhas’ e os atores vão de smoking?

No Globo de Ouro, a diferença entre os trajes das atrizes e dos atores costuma chamar atenção. Na edição de 2026, que ocorreu na noite de 11 de janeiro de 2026, em Los Angeles, esse contraste de visuais voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas transmissões e nas redes sociais. Assim, reforçou como o tapete vermelho segue funcionando como um palco estratégico para a moda.

Ao mesmo tempo, o Brasil brilhou na premiação com dois troféus para “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem venceu nas categorias de “Melhor Filme em Língua Não-Inglesa” e “Melhor Ator em Drama”, este último para Wagner Moura. O fato ampliou ainda mais a visibilidade do cinema brasileiro e de seus representantes no evento. Enquanto muitos homens mantêm o padrão do smoking clássico, as mulheres aparecem com vestidos considerados mais ousados, chamativos ou até “estranhos” por parte do público. Essa diferença não é casual: está ligada à história da moda, ao funcionamento da indústria do entretenimento, à pressão da mídia e às estratégias de visibilidade no tapete vermelho.

A palavra-chave central nesse debate é “Globo de Ouro”, pois o evento funciona como uma vitrine global para estilistas, marcas de luxo, profissionais de beleza e, claro, para quem está concorrendo a prêmios. O tapete vermelho não é apenas um momento de chegada, mas um verdadeiro desfile planejado com meses de antecedência. Nesse cenário, cada detalhe da roupa passa a ser pensado como comunicação: cor, recorte, textura e até a forma como o tecido se movimenta diante das câmeras.

O Globo de Ouro consolidou-se, ao lado do Oscar, como uma das maiores plataformas de exposição da moda de gala – depositphotos.com / Image Press Agency

Por que o Globo de Ouro virou um “desfile” de moda?

O Globo de Ouro consolidou-se, ao lado do Oscar, como uma das maiores plataformas de exposição da moda de gala. Produtoras de cinema, agentes, assessores de imagem e marcas de alta-costura enxergam o evento como oportunidade de reforçar nomes, lançar tendências e associar celebridades a determinados estilos. Assim, o tapete vermelho acaba funcionando como uma passarela, na qual as atrizes são, muitas vezes, o principal destaque visual.

A mídia especializada em entretenimento também tem papel central. Antes mesmo da cerimônia, veículos de comunicação publicam matérias prevendo quais grifes estarão em destaque. Durante o evento, transmissões ao vivo comentam cada look, pontuando “acertos” e “excessos”. Depois, sites e redes sociais multiplicam listas com os vestidos mais comentados. Nesse contexto, roupas diferentes, inusitadas ou que fugem do padrão chamam mais atenção e geram mais engajamento.

Por que as atrizes usam roupas tão diferentes no Globo de Ouro?

O vestuário das atrizes no Globo de Ouro tende a ser mais experimental por vários motivos. Em primeiro lugar, há uma tradição da moda feminina de gala que valoriza a inovação em modelagens, volumes e materiais. Estilistas costumam enxergar nos corpos femininos um campo mais amplo para explorar recortes, transparências, caudas exageradas, cores fortes e combinações pouco usuais. Quanto mais singular o vestido, maior a chance de gerar repercussão.

Além disso, muitas atrizes utilizam o tapete vermelho como espaço para enviar mensagens. Vestidos podem trazer referências a causas sociais, políticas ou ambientais, desde a escolha de tecidos sustentáveis até detalhes que remetem a movimentos de defesa de direitos. Em outros casos, o objetivo é reposicionar a imagem de quem veste: alguém conhecido por papéis discretos pode surgir com um figurino mais chamativo para marcar uma nova fase na carreira.

Visibilidade: looks inusitados costumam ser mais fotografados e compartilhados.

looks inusitados costumam ser mais fotografados e compartilhados. Parcerias com grifes: muitas atrizes desfilam criações exclusivas de grandes marcas.

muitas atrizes desfilam criações exclusivas de grandes marcas. Afirmação de identidade: a roupa reforça personalidade, estilo e trajetória profissional.

a roupa reforça personalidade, estilo e trajetória profissional. Simbolismo: cores e detalhes podem carregar mensagens específicas.

Quando esses elementos se combinam, parte do público passa a enxergar alguns vestidos como “estranhos”, justamente porque se afastam do que é visto no dia a dia. Porém, para o mercado da moda e da indústria do cinema, esses mesmos trajes funcionam como peças estratégicas de comunicação.

Por que os atores aparecem quase sempre de smoking?

Já no caso dos atores, o smoking se consolidou como padrão de elegância masculina em premiações como o Globo de Ouro. A tradição do traje de gala masculino é muito mais rígida do que a feminina. Ao longo das décadas, pequenas mudanças foram introduzidas — variação de corte, lapela mais larga ou estreita, gravata borboleta diferente, texturas no tecido —, mas a base se manteve: terno preto ou azul-escuro, camisa clara, sapato social.

Esse código de vestimenta é reforçado por protocolos de etiqueta e também por expectativas do próprio mercado audiovisual. Em muitos casos, produtores, assessores e até patrocinadores preferem que atores mantenham uma imagem mais “sóbria”, associada a formalidade e estabilidade. Isso reduz o risco de críticas relacionadas à aparência e desloca o foco para o filme ou a série que está sendo promovida.

O dress code tradicional indica smoking como traje masculino de gala. Há menor pressão para inovação visual na moda masculina de tapete vermelho. Pequenos detalhes (relógio, lenço, corte da barba) viram os principais elementos de diferenciação.

Mesmo assim, alguns atores têm buscado, nos últimos anos, romper parcialmente esse padrão com ternos coloridos, tecidos brilhantes, saias, kilts ou peças que dialogam com a moda sem gênero. Ainda assim, esses casos são minoria diante da força da convenção que associa o Globo de Ouro ao smoking tradicional.

O vestuário das atrizes no Globo de Ouro tende a ser mais experimental por vários motivos – depositphotos.com / Featureflash



Essa diferença de estilo tende a mudar nos próximos anos?

A discussão sobre moda de tapete vermelho no Globo de Ouro vem sendo atravessada por temas como diversidade, inclusão e liberdade de expressão. Profissionais da área apontam que tanto atrizes quanto atores têm buscado mais autonomia na escolha de looks, priorizando conforto, identidade cultural e diálogo com causas importantes. Isso pode resultar, gradualmente, em maior variedade de trajes masculinos e em vestidos femininos menos presos à ideia de extravagância obrigatória.

Ao mesmo tempo, o interesse do público pelo espetáculo visual continua alto. Marcas e estilistas ainda enxergam no tapete vermelho uma vitrine poderosa, e isso mantém a lógica de trajes chamativos — principalmente no vestuário feminino. A tendência é que o cenário siga em transformação, com mais espaço para estilos híbridos, peças sem marcação rígida de gênero e códigos de elegância que não dependam apenas de um vestido exagerado ou de um smoking tradicional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dessa forma, a diferença entre roupas consideradas “estranhas” nas atrizes e o smoking clássico nos atores não decorre de uma regra explícita do evento, mas de um conjunto de fatores culturais, históricos e comerciais que moldam como a moda de gala é apresentada ao mundo em premiações como o Globo de Ouro.