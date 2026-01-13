Assine
República Dominicana: esse paraíso 'escondido' virou a nova obsessão dos turistas brasileiros

13/01/2026 04:30

República Dominicana: esse paraíso ‘escondido’ virou a nova obsessão dos turistas brasileiros
República Dominicana: esse paraíso ‘escondido’ virou a nova obsessão dos turistas brasileiros crédito: Portal Giro 10

A República Dominicana entrou de vez no radar do turista brasileiro. Nos últimos anos, o país caribenho passou de destino distante a presença constante em agências de viagem, redes sociais e pesquisas online. Além disso, praias de água azul-turquesa, resorts all inclusive e conexões aéreas mais fáceis ajudam a explicar por que esse pedaço do Caribe se tornou um dos lugares mais disputados por quem planeja férias fora do Brasil.

Além do cenário natural, o aumento da procura se liga a fatores bem objetivos. Por exemplo, ofertas de pacotes com preço competitivo, mais voos saindo de grandes capitais brasileiras e forte divulgação por operadoras e influenciadores de viagem impulsionam o interesse. Como resultado, um fluxo crescente de brasileiros busca sol, mar quente e estrutura de lazer em um único lugar, sem precisar montar um roteiro complicado.

República Dominicana: por que o destino agrada tanto aos brasileiros?

A palavra-chave para entender o sucesso da República Dominicana entre brasileiros é combinação: clima, praias, hospedagem e facilidade de viagem. O país oferece um padrão de resort semelhante ao de destinos já conhecidos, como Cancún. No entanto, apresenta uma proposta de descanso mais concentrada e, muitas vezes, com custo-benefício considerado atrativo. Essa mistura leva muitos viajantes a enxergar o destino como oportunidade para férias completas em família, lua de mel ou viagens em grupo.

Outro ponto que chama atenção é a sensação de “viagem internacional de praia” diferente das rotas tradicionais para Estados Unidos e Europa. Para muitos brasileiros, visitar o Caribe representa um marco especial, associado a mar calmo, sombra de coqueiro e estrutura totalmente voltada ao lazer. Nesse contexto, a República Dominicana ocupa esse espaço e oferece pacotes que incluem passagens, hospedagem e alimentação. Assim, os viajantes simplificam bastante a organização da viagem.

República Dominicana – depositphotos.com / demerzel21

O que motiva o crescimento do interesse pela República Dominicana?

O aumento da procura pela República Dominicana se conecta diretamente a alguns fatores concretos. Entre eles, especialistas do setor de turismo citam:

  • Mais voos e melhor conexão aérea: novas frequências ligam o Brasil a Punta Cana e outras regiões dominicanas. Dessa forma, os viajantes reduzem o tempo total de viagem e evitam conexões muito longas;
  • Pacotes all inclusive: a hospedagem com alimentação e bebidas incluídas permite que o turista preveja gastos e mantenha o orçamento sob controle;
  • Reais convertidos em dólar ou moeda local: mesmo com variação cambial, muitos pacotes ficam disponíveis em reais. Assim, o viajante ganha maior previsibilidade financeira;
  • Campanhas de marketing: ações conjuntas de operadoras, companhias aéreas e órgãos de turismo ampliam bastante a visibilidade do país no mercado brasileiro;
  • Conteúdo nas redes sociais: fotos de praias caribenhas, piscinas de borda infinita e passeios de barco alimentam o desejo de conhecer o destino.

Outro elemento que impulsiona esse movimento é a busca por experiências consideradas “sem preocupação”. Muitos brasileiros procuram férias em que não precisem pensar em deslocamentos diários ou restaurantes diferentes a cada noite. Além disso, eles desejam evitar longos trajetos internos. A República Dominicana oferece exatamente esse formato. O turista chega ao resort, organiza poucos passeios extras e passa boa parte do tempo no próprio hotel, com acesso fácil à praia.

Além dessas facilidades, muitos viajantes também valorizam a ausência de burocracia. Brasileiros entram na República Dominicana sem visto para turismo de curta duração, o que simplifica o planejamento. Ademais, diversos resorts contam com equipes que falam espanhol e, em alguns casos, português, o que aumenta a sensação de conforto.

Quais são os atrativos mais procurados na República Dominicana?

Entre os principais polos turísticos, Punta Cana aparece como o cartão de visita da República Dominicana para turismo. A região concentra grandes complexos hoteleiros à beira-mar, com estrutura que inclui piscinas, bares, restaurantes temáticos, atividades esportivas e recreação infantil. Por isso, esse modelo agrada famílias, casais e grupos de amigos que buscam praticidade e comodidade.

Além de Punta Cana, outras áreas dominicanas ganham espaço entre brasileiros, como La Romana, Samaná e a capital, Santo Domingo. Quem busca passeios além da praia encontra opções variadas, como:

  • visitas a ilhas com mar cristalino, como Saona e Catalina;
  • passeios de catamarã e atividades de snorkel;
  • centros históricos, com arquitetura colonial espanhola;
  • rotas ligadas à cultura local, gastronomia e música caribenha.

Esse conjunto de atrações amplia o perfil de público interessado. Há desde viajantes que desejam apenas descansar à beira da piscina até aqueles que procuram atividades ao ar livre, esportes aquáticos e contato mais intenso com a cultura dominicana. Além disso, alguns turistas buscam experiências de ecoturismo, trilhas leves e observação da vida marinha, especialmente em regiões menos movimentadas.

Vale a pena entender o custo-benefício da viagem?

O fator financeiro exerce papel central na decisão pelo Caribe dominicano. O turista brasileiro compara a viagem à República Dominicana com outros destinos de praia internacional. Nesse processo, ele observa aspectos como tempo de voo, preço do pacote e inclusão de serviços. Muitas vezes, o custo total, somado à estrutura oferecida, torna o destino competitivo em relação a cidades dos Estados Unidos ou da Europa, especialmente em viagens de curta duração.

Para avaliar o custo-benefício, viajantes em geral consideram pontos como:

  1. Preço final do pacote em reais, incluindo taxas e seguro;
  2. Quantidade de dias de hospedagem em sistema all inclusive;
  3. Qualidade do resort, categoria do quarto e localização em relação à praia;
  4. Valor de passeios extras, caso o turista queira sair do hotel;
  5. Condições de pagamento, como parcelamento oferecido por agências.

Além disso, muitos brasileiros verificam a época do ano, para equilibrar clima e preço. Em baixa temporada, alguns resorts oferecem tarifas mais acessíveis e promoções com diárias extras. Em contrapartida, períodos de alta temporada, como férias escolares e Réveillon, concentram valores mais altos e maior ocupação.

Ao unir mar do Caribe, estrutura completa de lazer e planejamento financeiro mais previsível, a República Dominicana consolidou um espaço relevante entre os destinos internacionais mais procurados por brasileiros. Segundo dados de operadoras e companhias aéreas até 2025, a tendência indica manutenção desse crescimento. Com isso, o país amplia voos, recebe novos resorts e mantém um fluxo constante de turistas em busca da experiência caribenha. Dessa forma, o destino se firma como opção prática para quem deseja relaxar com conforto, sem abrir mão do controle do orçamento.

República Dominicana – depositphotos.com / Roaming Pictures

