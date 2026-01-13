Do berço à maioridade: o preço real de criar filhos no Brasil

Manter dois filhos até a maioridade exige planejamento financeiro constante no Brasil. Com renda mensal em torno de 2 mil reais, cada escolha impacta o orçamento. Por isso, muitas famílias buscam entender quanto, de fato, gastarão do berço à vida adulta.

Ao longo dos anos, os custos se distribuem entre alimentação, moradia, saúde, educação, transporte e lazer. Esses gastos começam antes mesmo do nascimento e seguem até a transição para o mercado de trabalho. Assim, a criação de filhos passa a orientar quase todas as decisões econômicas do lar.

Filhos – depositphotos.com / pressmaster

Quanto custa criar filhos com renda média de 2 mil reais?

Com renda familiar de 2 mil reais por mês, o orçamento anual chega a cerca de 24 mil reais. Aliás, em muitos lares, dois filhos consomem a maior parte desse valor. Em geral, especialistas estimam que cada criança pode representar de 30% a 40% da renda mensal.

Portanto, no caso de dois filhos, o comprometimento pode alcançar até 80% do orçamento, dependendo do padrão de vida. Ao longo de 18 anos, essa família movimenta aproximadamente 432 mil reais em renda total. Porém, não direciona tudo para os filhos. O valor cobre também aluguel, contas fixas e alimentação dos adultos.

Quando se considera apenas gastos ligados às crianças, diferentes estudos apontam que uma família de baixa renda pode destinar entre 25% e 40% da renda à criação dos filhos. Assim, ao longo de 18 anos, o custo total dos dois pode variar de cerca de 108 mil a 172 mil reais. Esse intervalo muda conforme a região, o acesso a serviços públicos e os hábitos de consumo.

Custos por fase: do nascimento à adolescência

Os primeiros anos concentram muitos gastos. Fraldas, enxoval, consultas pediátricas e eventuais remédios pressionam o caixa. Quando a família não conta com rede pública de saúde acessível, as despesas aumentam ainda mais.

Aliás, depois, na fase da educação infantil e do ensino fundamental, surgem novas demandas. Material escolar, uniforme, transporte e alimentação na escola passam a pesar. Se a família opta por escola particular, o comprometimento do orçamento cresce de forma significativa.

Primeira infância (0 a 5 anos): maior impacto de fraldas, itens de higiene e cuidados médicos.

maior impacto de fraldas, itens de higiene e cuidados médicos. Idade escolar (6 a 11 anos): livros, roupas, calçados e alimentação ocupam espaço central.

livros, roupas, calçados e alimentação ocupam espaço central. Pré-adolescência (12 a 14 anos): aumento em vestuário, tecnologia básica e lazer.

aumento em vestuário, tecnologia básica e lazer. Adolescência (15 a 18 anos): cursos, transporte urbano e preparação para o trabalho.

Em cada etapa, a família costuma ajustar prioridades. Em muitos casos, reduz gastos com lazer dos adultos para manter despesas essenciais dos filhos. Esse movimento ocorre com frequência em lares que vivem com renda média ou inferior.

Filhos – depositphotos.com / pressmaster

Qual é o preço real de criar dois filhos até a maioridade?

Para estimar o preço real, muitos estudos consideram percentuais da renda e custos médios por categoria. Em famílias com 2 mil reais mensais, um cálculo conservador pode distribuir assim os gastos com dois filhos:

Alimentação: entre 400 e 600 reais por mês. Educação e material: cerca de 150 a 300 reais mensais. Saúde e remédios: em torno de 100 a 200 reais. Vestuário e calçados: aproximadamente 100 a 150 reais. Lazer, transporte e outros: entre 100 e 200 reais.

Inclusive, somando esses valores, o custo mensal com dois filhos pode ficar entre 850 e 1.450 reais. Em um cenário intermediário, muitos lares gastam algo perto de 1.100 reais por mês com as crianças. Em 12 meses, isso representa 13.200 reais. Em 18 anos, o valor ultrapassa 237 mil reais.

Assim, esse total não inclui imprevistos, como doenças, acidentes ou perda de renda. Também não abrange despesas maiores, como cursos técnicos pagos, intercâmbios ou mudança de cidade para estudar. Em muitos casos, a família ajusta o padrão de consumo para caber no orçamento.

Como organizar o orçamento para criar filhos no Brasil?

A criação de dois filhos com renda de 2 mil reais exige controle financeiro diário. Pequenas mudanças de hábito ajudam a reduzir desperdícios e evitar endividamento. Assim, a renda passa a atender melhor as necessidades da casa.

Planejamento mensal: separar, no papel ou em aplicativo, todos os gastos fixos e variáveis.

separar, no papel ou em aplicativo, todos os gastos fixos e variáveis. Uso de serviços públicos: recorrer a escolas, postos de saúde e programas sociais disponíveis.

recorrer a escolas, postos de saúde e programas sociais disponíveis. Compra planejada: aproveitar promoções, pesquisar preços e priorizar itens essenciais.

aproveitar promoções, pesquisar preços e priorizar itens essenciais. Reserva emergencial: guardar pequenos valores para despesas inesperadas com os filhos.

guardar pequenos valores para despesas inesperadas com os filhos. Capacitação profissional: buscar cursos gratuitos para aumentar a renda no médio prazo.

Com isso, o custo de criar dois filhos até a maioridade permanece alto em relação à renda, porém fica mais previsível. Aliás, o planejamento não elimina desafios, mas reduz surpresas financeiras. Dessa forma, a família consegue acompanhar o crescimento das crianças com um pouco mais de segurança econômica.