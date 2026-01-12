Prevenção, causas e tratamento do câncer de pênis: informações essenciais

O câncer de pênis ainda recebe pouca atenção nas conversas sobre saúde masculina. Porém, esse tipo de tumor exige cuidado, pois pode avançar de forma silenciosa. Assim, a informação correta ajuda a reduzir o medo e estimula a procura por atendimento diante dos primeiros sinais.

Esse tipo de câncer acomete principalmente homens acima dos 50 anos. Mesmo assim, profissionais de saúde já observam casos em faixas etárias mais jovens. Por isso, campanhas recentes reforçam a importância da higiene íntima, da vacinação contra o HPV e das consultas regulares.

Câncer de pênis – depositphotos.com / catinsyrup

Quais são os primeiros sintomas do câncer de pênis?

Os primeiros sinais costumam surgir na pele do pênis, principalmente na glande ou no prepúcio. Em muitos casos, o homem percebe apenas um incômodo leve no início. Desse modo, ele tende a adiar a ida ao médico, o que atrasa o diagnóstico.

Entre os sintomas iniciais mais frequentes, especialistas destacam:

Feridas persistentes que não cicatrizam após algumas semanas.

que não cicatrizam após algumas semanas. Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas que aumentam com o tempo.

que aumentam com o tempo. Nódulos ou “caroços” na pele do pênis ou próxima à glande.

na pele do pênis ou próxima à glande. Mau cheiro associado a secreção ou acúmulo de esmegma.

associado a secreção ou acúmulo de esmegma. Dor, coceira ou sangramento na região, principalmente durante o ato sexual.

Além desses sinais, gânglios da virilha podem inchar quando o tumor avança. Portanto, qualquer alteração que persista merece avaliação rápida em serviço de saúde. O exame clínico geralmente esclarece o quadro de forma simples.

Câncer de pênis – depositphotos.com / catinsyrup

Câncer de pênis: causas e fatores de risco mais comuns

O câncer de pênis não surge de forma repentina. Em geral, ele se desenvolve após anos de irritação crônica, inflamação ou infecção. Dessa forma, certos hábitos e condições aumentam bastante o risco da doença.

Médicos apontam como principais fatores de risco:

Higiene íntima inadequada , com acúmulo de esmegma sob o prepúcio.

, com acúmulo de esmegma sob o prepúcio. Fimose não tratada , que dificulta a limpeza adequada da glande.

, que dificulta a limpeza adequada da glande. Infecção pelo HPV , especialmente por tipos relacionados a câncer.

, especialmente por tipos relacionados a câncer. Tabagismo , que favorece alterações nas células da mucosa.

, que favorece alterações nas células da mucosa. Histórico de inflamações repetidas na pele do pênis.

na pele do pênis. Baixa escolaridade e barreiras de acesso a serviços de saúde.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), atualizados até 2024, indicam maior incidência em regiões com menor acesso a saneamento e informação. Assim, campanhas de saúde pública priorizam orientações sobre limpeza diária, abandono do cigarro e proteção nas relações sexuais.

Como prevenir o câncer de pênis no dia a dia?

A prevenção do câncer de pênis ocorre principalmente por meio de hábitos simples. A higiene diária com água e sabão neutro remove secreções e reduz inflamações. Homens não circuncidados precisam retrair o prepúcio com cuidado para limpar toda a região.

Algumas medidas oferecem proteção adicional:

Manter higiene íntima regular desde a infância até a idade avançada. Tratar a fimose quando o prepúcio impede a exposição completa da glande. Vacinar contra HPV, preferencialmente na adolescência, conforme o calendário do SUS. Usar preservativo em todas as relações sexuais com novos parceiros. Interromper o tabagismo com apoio profissional, quando necessário.

Além dessas ações, consultas periódicas com urologista ou clínico geral permitem avaliação global da saúde masculina. Dessa maneira, o médico identifica lesões suspeitas ainda em fase muito inicial.

Quais são as opções de tratamento disponíveis?

O tratamento do câncer de pênis depende do estágio da doença. Quanto mais cedo a equipe médica identifica o tumor, maiores ficam as chances de preservação do órgão. Assim, a detecção precoce assume papel central no plano terapêutico.

Os principais métodos de tratamento incluem:

Cirurgias conservadoras , que retiram apenas a lesão e preservam grande parte do pênis.

, que retiram apenas a lesão e preservam grande parte do pênis. Postectomia em tumores muito iniciais restritos ao prepúcio.

em tumores muito iniciais restritos ao prepúcio. Cirurgia mais extensa em casos avançados, com retirada parcial ou total do órgão.

em casos avançados, com retirada parcial ou total do órgão. Radioterapia e quimioterapia em situações específicas, de acordo com o estágio.

em situações específicas, de acordo com o estágio. Tratamentos combinados quando o câncer atinge linfonodos na virilha.

As equipes de saúde também oferecem suporte psicológico e reabilitação sexual. Esse cuidado complementar reduz impactos emocionais e facilita a adaptação após a cirurgia. Em muitos casos, homens retomam a vida sexual e afetiva com orientação adequada.

Por que a detecção precoce do câncer de pênis é tão importante?

A detecção precoce aumenta a taxa de cura e reduz a necessidade de cirurgias mutilantes. Quando o homem identifica a alteração ainda pequena, os médicos costumam indicar procedimentos menos agressivos. Com isso, a preservação da função sexual e urinária torna-se mais provável.

Entretanto, o constrangimento ainda atrasa muitas consultas. Barreiras culturais, medo de julgamento e vergonha do exame físico dificultam a procura por ajuda. Por esse motivo, campanhas de saúde reforçam que profissionais atuam com sigilo e respeito.

Diante de qualquer ferida, mancha ou nódulo que não desaparece, a orientação é simples: buscar atendimento médico o quanto antes. Conversas abertas com profissionais de saúde permitem esclarecer dúvidas, receber diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado. Dessa forma, homens ganham mais segurança para cuidar da própria saúde íntima e reduzir o impacto do câncer de pênis em sua rotina.