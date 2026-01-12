Como escolher o protetor solar ideal para a cor da sua pele

A escolha do protetor solar influencia diretamente a saúde da pele de pessoas brancas, pardas e negras. Embora a radiação solar atinja todos da mesma forma, cada tom de pele reage de maneira distinta, o que exige atenção ao tipo de filtro, ao fator de proteção solar (FPS) e à textura do produto. Entender essas diferenças ajuda a reduzir riscos de queimaduras, manchas escuras e câncer de pele, além de colaborar para uma aparência mais uniforme ao longo do tempo.

Dermatologistas reforçam que a fotoproteção precisa ser diária, inclusive em dias nublados e dentro de ambientes internos com muita luz artificial. A pele clara costuma se queimar com facilidade, enquanto peles morenas e negras mancham e pigmentam com mais frequência. Nesse contexto, a escolha do melhor protetor solar não está ligada somente ao FPS, mas também à proteção contra luz visível, ao acabamento estético e à adaptação ao tom de pele.

Quais são os melhores protetores solares para cada tom de pele?

Ao falar em melhores tipos de protetores solares, é importante considerar três pilares: nível de proteção, conforto na aplicação e compatibilidade com a cor da pele. Para pessoas de pele branca, geralmente se indicam produtos com FPS 50 ou maior, preferencialmente com textura fluida ou em gel-creme para facilitar a reaplicação. Já para peles pardas e negras, o foco recai não só em FPS alto, mas também em fórmulas que evitem o esbranquiçado e ofereçam proteção contra luz visível, responsável por intensificar manchas e melasma.

De modo geral, os especialistas ressaltam que qualquer fototipo se beneficia de filtros de amplo espectro, que protegem contra raios UVA, UVB e luz visível. Além disso, versões com ativos antioxidantes, como vitamina C, vitamina E e niacinamida, ajudam a combater danos causados pelos radicais livres. A combinação entre nível de proteção e acabamento adequado ao tom de pele aumenta a adesão ao uso diário, ponto considerado fundamental em saúde da pele.

Peles brancas tendem a queimar com mais facilidade, enquanto peles pardas e negras mancham com maior frequência, o que exige atenção à proteção UVA e à luz visível – depositphotos.com / AntonMatyukha

Melhores protetores solares para pele branca

Pessoas de pele branca, em especial fototipos I e II, costumam apresentar sensibilidade maior ao sol, com tendência a vermelhidão e queimaduras. Por isso, os melhores protetores para esse grupo costumam ter FPS elevado (50 ou 60) e alta proteção UVA (indicada pelo PPD ou por símbolos como “UVA dentro de um círculo”). Texturas leves, como fluido, sérum ou gel-creme, favorecem o uso contínuo, inclusive sob maquiagem.

Para peles claras oleosas ou mistas, versões oil free e com efeito matte ajudam a controlar o brilho. Já peles secas podem se beneficiar de fórmulas mais cremosas, com agentes hidratantes. Em ambientes de alta exposição, como praia ou piscina, ganham destaque os filtros resistentes à água e ao suor, em apresentação em creme ou loção. Em situações de pós-procedimentos estéticos, é comum a recomendação de protetores minerais, menos irritantes e com boa cobertura.

FPS recomendado: 50 ou superior.

Texturas indicadas: fluido, sérum, gel-creme ou creme hidratante.

Recurso extra útil: ação calmante e antioxidante.

Melhores protetores solares para pele parda

A pele parda apresenta certa proteção natural maior do que a pele branca, mas ainda assim é suscetível a queimaduras e, principalmente, a manchas. Os melhores protetores solares para peles pardas costumam unir FPS 30 a 50, boa proteção UVA e fórmulas que não deixem resíduo acinzentado. Texturas em gel-creme, fluido ou mousse são bastante utilizadas, proporcionando cobertura leve e acabamento natural.

Nesse grupo, cresce o uso de protetores com cor, que ajudam a uniformizar a tonalidade facial e a proteger da luz visível, frequente em telas de computadores e celulares. Tons intermediários, próximos ao marrom-claro ou bege-dourado, tendem a se adaptar bem a variados subtons de pele parda. Em peles oleosas, fórmulas com controle de oleosidade são bastante exploradas, enquanto peles normais a secas podem preferir versões com componentes hidratantes, como ácido hialurônico.

Preferir FPS 30 a 50, com amplo espectro. Dar preferência a fórmulas com cor, para bloquear luz visível. Observar se o produto não deixa rastro cinza ou esbranquiçado.

Melhores protetores solares para pele negra

A pele negra possui maior quantidade de melanina, o que confere proteção natural relativa contra queimaduras. Porém, continua vulnerável a danos causados pela radiação, como envelhecimento precoce e aparecimento de manchas escuras e áreas de hiperpigmentação. Por isso, os melhores protetores para peles negras unem FPS a partir de 30, proteção UVA robusta e, principalmente, fórmulas que não acinzentem a pele.

Ganha destaque entre pessoas negras o uso de protetores solares com cor em múltiplos tons de marrom, que ajudam a uniformizar o rosto e reduzem o aspecto de manchas. Produtos com pigmentos adequados também bloqueiam parte da luz visível, importante para quem lida com melasma, acne com marcas escuras ou olheiras pigmentares. Para peles oleosas, filtros em gel, sérum aquoso ou fluido matte costumam oferecer sensação mais confortável, enquanto peles secas podem preferir texturas creme com hidratação reforçada.

Evitar protetores que deixem “falso branco” na pele.

Valorizar produtos com cor desenvolvidos para tons de marrom.

Observar a presença de ativos como niacinamida, que auxiliam na uniformização.

Escolher um protetor que respeite o tom da pele, não deixe resíduo esbranquiçado e se adapte à rotina aumenta a adesão ao uso e protege a saúde da pele a longo prazo – depositphotos.com / ridofranz

Como escolher o melhor tipo de protetor solar no dia a dia?

Além da cor da pele, o uso adequado do protetor solar depende de fatores como rotina, ambiente de trabalho e tipo de pele. De forma geral, recomenda-se aplicar uma quantidade generosa no rosto e reaplicar a cada duas ou três horas, especialmente em situações de exposição direta ao sol. Em ambientes urbanos, muitas pessoas combinam protetor facial específico com versões em spray ou loção para o corpo, buscando praticidade.

Para a pele do rosto, é comum priorizar protetores solares faciais com fórmulas mais leves e recursos adicionais, como controle de oleosidade ou ação antioxidante. Já corpo, mãos, orelhas e nuca não devem ser esquecidos, pois também sofrem com a radiação. A escolha entre filtro físico, químico ou combinado costuma ser feita com base em características pessoais de sensibilidade, acabamento desejado e orientação profissional, especialmente em casos de pele sensível, acne ativa ou histórico de alergias.

Em todos os tons de pele, a consistência no uso do protetor solar é apontada como o fator mais determinante. Quando o produto respeita o tom e o tipo de pele, a tendência é que a aplicação diária se torne um hábito estável, contribuindo para a prevenção de queimaduras, manchas e outras alterações relacionadas ao sol ao longo dos anos.