Por que os médicos recomendam evitar cotonetes nos ouvidos

O uso do cotonete dentro do ouvido virou um hábito comum em muitas casas. Porém, médicos alertam há anos para os riscos dessa prática. O produto parece inofensivo, mas não se destina à limpeza do canal auditivo. As orientações atualizadas mostram que o cotonete pode causar danos imediatos e também problemas ao longo do tempo.

Profissionais de saúde explicam que o ouvido tem um sistema de limpeza natural. Assim, a cera avança para fora sozinha, empurrada por movimentos da mandíbula e pela própria pele do canal. Quando alguém interfere com o cotonete, interrompe esse mecanismo. Por isso, sociedades médicas reforçam: o cotonete serve apenas para a parte externa da orelha.

cotonete – depositphotos.com / VadimVasenin

Por que os médicos dizem para não se usar cotonete?

Especialistas apontam três motivos principais para evitar o cotonete no ouvido. Em primeiro lugar, o objeto empurra a cera para dentro. Dessa forma, forma-se um tampão e surge a sensação de ouvido entupido. Em segundo lugar, o atrito constante machuca a pele interna. Esse trauma abre caminho para infecções. Em terceiro lugar, o uso inadequado pode perfurar o tímpano.

O canal auditivo possui pele fina e sensível. Qualquer movimento brusco causa microferidas. Logo depois, bactérias da própria pele aproveitam essas lesões. A pessoa passa a sentir dor, coceira e, às vezes, saída de secreção. Em crianças, o risco aumenta, porque o canal é mais estreito. Além disso, elas se mexem mais durante a limpeza.

Quais problemas o cotonete pode causar no ouvido?

A palavra-chave “não se usar cotonete” aparece com frequência em campanhas de otorrinolaringologia. Elas destacam os principais problemas ligados ao hábito. Entre eles, alguns chamam mais atenção pela frequência no pronto-socorro. Outros geram consequências discretas, porém persistentes.

Tampão de cera: o cotonete empurra o cerúmen para o fundo. Assim, o som chega com dificuldade. A audição diminui e surge zumbido.

o cotonete empurra o cerúmen para o fundo. Assim, o som chega com dificuldade. A audição diminui e surge zumbido. Lesão do canal: o atrito constante provoca pequenas feridas. Com o tempo, aparece dor e sensação de ardor.

o atrito constante provoca pequenas feridas. Com o tempo, aparece dor e sensação de ardor. Otite externa: essas feridas facilitam a entrada de germes. A inflamação causa dor intensa, principalmente ao tocar a orelha.

essas feridas facilitam a entrada de germes. A inflamação causa dor intensa, principalmente ao tocar a orelha. Perfuração do tímpano: um movimento brusco perfura a membrana. Essa situação exige avaliação imediata do especialista.

um movimento brusco perfura a membrana. Essa situação exige avaliação imediata do especialista. Impactação em crianças: em pequenos, o cotonete pode ainda empurrar objetos já presentes no ouvido.

Médicos também chamam atenção para outro ponto importante. O cotonete retira a camada protetora de cera. Essa proteção natural lubrifica o canal e forma uma barreira contra fungos e bactérias. Quando alguém remove tudo, deixa a pele mais seca. A irritação fica mais fácil e aparece coceira constante.

Como limpar o ouvido de forma segura?

Diante de tantas orientações para não se usar cotonete, surge uma dúvida prática. Como cuidar da higiene do ouvido no dia a dia, então? Os especialistas recomendam medidas simples. Elas respeitam o funcionamento natural do corpo e diminuem o risco de lesões.

Lavar apenas a parte externa: durante o banho, a pessoa pode usar água e sabonete neutro. Em seguida, deve secar com toalha, sem forçar a entrada. Evitar objetos pontiagudos: grampos, tampas de caneta e clips aumentam o risco de perfuração. Usar gotas somente com orientação: soluções para amolecer cera exigem indicação médica, principalmente em crianças. Procurar o otorrino: em caso de tampão de cera, o profissional remove com instrumentos adequados. Observar sinais de alerta: dor forte, secreção, perda de audição ou zumbido exigem avaliação rápida.

Para bebês e crianças pequenas, o cuidado precisa ser ainda maior. Pais e responsáveis devem limpar apenas a parte visível da orelha. Um pano úmido ou a ponta da toalha resolvem. Qualquer suspeita de cera em excesso pede consulta com pediatra ou otorrino. Assim, evita-se o uso de cotonetes e outros objetos dentro do ouvido infantil.

O cotonete tem alguma forma de uso segura?

Apesar dos alertas sobre o risco de cotonete, o produto ainda possui utilidade. A recomendação médica limita o uso a áreas externas do corpo. Por exemplo, muitas pessoas usam o cotonete para maquiagem. Outras usam para aplicar pomadas em locais pequenos da pele. Nessas situações, o risco fica menor.

Quando o assunto envolve o ouvido, porém, as orientações permanecem firmes. As campanhas de saúde reforçam que o canal auditivo não precisa de limpeza profunda. O próprio organismo remove o excesso de cera de forma gradual. Desse modo, a frase “não se usar cotonete no ouvido” continua atual em 2025. A informação correta e o hábito diário de cuidado ajudam a prevenir infecções, dores e perdas auditivas desnecessárias.