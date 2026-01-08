Evite danos ao fígado: saiba a dose máxima de paracetamol

O paracetamol está entre os analgésicos mais usados no Brasil. Ele alivia dores e reduz febre de maneira rápida. No entanto, o uso indiscriminado pode trazer riscos significativos ao fígado. Por isso, entender a dose máxima diária e os sinais de alerta torna-se essencial para evitar danos.

Quando utilizado dentro das recomendações, o medicamento apresenta boa segurança. Ainda assim, pequenas variações na dose podem causar problemas. Isso ocorre principalmente em pessoas com doenças hepáticas prévias ou que consomem bebida alcoólica com frequência. Assim, o acompanhamento médico faz diferença em tratamentos prolongados.

Paracetamol – depositphotos.com / Skorzewiak

Dose máxima

Em adultos, a dose máxima diária recomendada costuma ficar em torno de 4.000 mg (4 g). Porém, muitos profissionais já orientam um limite mais baixo, próximo de 3.000 mg ao dia, para ampliar a margem de segurança. Crianças devem receber doses calculadas por peso, sempre com ajuste individualizado. O problema aparece quando a pessoa combina diferentes remédios com paracetamol. Diversos antigripais, analgésicos e medicamentos para resfriado trazem a substância na composição. Dessa forma, a soma das doses ao longo do dia ultrapassa facilmente o limite seguro. Ler a bula e checar o rótulo antes de cada tomada reduz esse risco.

Quais danos o uso indiscriminado de paracetamol pode causar ao fígado?

O fígado, aliás, participa da metabolização de quase todo o paracetamol ingerido. Em doses adequadas, o órgão transforma a substância em compostos eliminados pela urina. Contudo, quando a dose aumenta, forma-se maior quantidade de um metabólito tóxico. Sem proteção suficiente, esse derivado passa a agredir as células hepáticas.

Assim, o uso excessivo provoca lesão aguda no fígado. Em quadros graves, ocorre insuficiência hepática com risco de necessidade de transplante. Alguns sinais chamam atenção, por exemplo:

Mal-estar intenso e fraqueza persistente

Náuseas, vômitos e perda de apetite

Dor na parte superior direita do abdome

Pele e olhos amarelados (icterícia)

Urina escura e fezes mais claras

Esses sintomas exigem avaliação médica imediata. Isso se torna ainda mais urgente quando houve ingestão recente de altas doses de paracetamol ou uso prolongado sem orientação.

Quem corre mais risco de ter dano no fígado com paracetamol?

Alguns grupos apresentam maior vulnerabilidade. Pessoas que consomem álcool de forma regular representam um exemplo importante. O álcool já sobrecarrega o fígado. Assim, a combinação com paracetamol aumenta a formação de metabólitos tóxicos. Pacientes com hepatite, cirrose ou gordura no fígado também merecem atenção especial.

Além disso, indivíduos que usam vários medicamentos simultaneamente podem sofrer interações. Certos remédios alteram o metabolismo hepático. Com isso, o paracetamol permanece mais tempo em circulação. Idosos e pessoas desnutridas tendem a ter reservas menores de substâncias protetoras no fígado. Esse cenário facilita o aparecimento de lesões mesmo com doses próximas do limite.

fígado – depositphotos.com / KostyaKlimenko

Como usar paracetamol com segurança no dia a dia?

Algumas medidas simples ajudam a reduzir os riscos. Antes de tudo, torna-se importante evitar a automedicação prolongada. Dor ou febre que se mantém por vários dias precisa de avaliação. O medicamento não deve mascarar problemas de saúde ainda sem diagnóstico.

Respeitar sempre o intervalo entre as doses. Somar a quantidade total ingerida ao longo do dia. Verificar rótulos de antigripais e combinações analgésicas. Evitar o uso conjunto com álcool. Informar ao profissional de saúde sobre doenças no fígado.

Portanto, em situações de dúvida, a orientação especializada define a melhor conduta. Em alguns casos, outro tipo de analgésico torna-se mais adequado. Em outros, ajustes na dose de paracetamol garantem maior segurança. O cuidado com o fígado passa diretamente pela forma como cada pessoa usa esse medicamento tão comum.