Uma mulher entrega relógios antigos a uma loja para venda por preço combinado, mas o estabelecimento informa um furto antes de conseguir vendê-los. O caso é fictício, porém a impossibilidade de devolver as peças não libera necessariamente a loja do pagamento quando existe um contrato estimatório válido.

A entrega para venda cria uma obrigação diferente da guarda

Quando a proprietária autoriza a loja a comercializar os relógios e recebe a promessa de um preço, pode existir contrato estimatório. O artigo 534 do Código Civil permite ao estabelecimento vender os bens e pagar o valor combinado ou devolvê-los dentro do prazo.

A compra imediata dos relógios, a entrega para reparo e o armazenamento remunerado são negócios distintos. A classificação depende do que as partes ajustaram, inclusive a possibilidade de vender, o preço e a data-limite de restituição.

Furto de relógios entregues para venda consignada

O furto elimina o dever de pagar os relógios?

O artigo 535 estabelece que, no contrato estimatório, a impossibilidade de devolver integralmente os bens não exonera a loja do pagamento, mesmo quando decorre de fato que não lhe possa ser imputado. O risco contratual não depende necessariamente de culpa pelo crime.

Isso não prova que os funcionários participaram do furto nem fixa automaticamente indenização por valor sentimental. O efeito jurídico envolve o preço previamente pactuado e pressupõe demonstrar que houve verdadeira consignação para venda.

A seguir, veja quais obrigações o contrato estimatório cria para a loja, inclusive quando a devolução dos relógios se torna impossível:

Autorização de venda A dona entrega bens móveis. A loja pode negociá-los com terceiros. A finalidade depende do acordo. Preço definido As partes ajustam um valor. Esse preço orienta o pagamento devido. Não corresponde ao valor sentimental. Alternativa de devolução A loja pode restituir os objetos. A restituição é prevista no prazo. Precisa ser integral para essa opção. Impossibilidade O furto pode impedir a restituição. O art. 535 mantém a obrigação de preço. Isso não prova culpa pelo crime.

Os registros que identificam o que foi consignado

Um recibo precisa mostrar mais do que a entrega de uma caixa fechada. Para conectar o contrato aos objetos, convém confrontar registros diferentes:

Identificação: fotos, modelos e marcas particulares de cada relógio.

fotos, modelos e marcas particulares de cada relógio. Preço: valor combinado por peça ou pelo conjunto.

valor combinado por peça ou pelo conjunto. Prazo: data prevista para pagamento ou restituição.

data prevista para pagamento ou restituição. Comunicações: mensagens sobre a venda e sobre o furto informado.

Um relógio entregue para conserto também exige identificação cuidadosa, mas o serviço de assistência não equivale a consignação. O que distingue a hipótese é a autorização de comercializar os bens.

Furto de relógios entregues para venda consignada

Por que uma loja de conserto teria outra responsabilidade?

No conserto, a finalidade é reparar e devolver o mesmo objeto. Na consignação, o estabelecimento pode vendê-lo e quitar o preço estimado. Essa diferença muda o conjunto de regras aplicáveis quando a devolução não acontece.

A situação de um anel deixado para reparo permite comparar documentação de entrada e saída, mas não demonstra que a loja recebeu autorização de venda. Sem o contrato, não se pode simplesmente aplicar o artigo 535 a qualquer perda.

Compare três motivos de entrega de um bem a uma loja para identificar por que um conserto não equivale à autorização de venda:

Por que a finalidade da entrega muda o contrato Contrato Objetivo Faculdade do recebedor Questão diante da perda Estimatório Vender ou devolver Pode vender pelo pacto Art. 535 prevê pagamento Conserto Reparar e restituir Não recebe direito de venda Investigar dever de guarda Depósito Guardar e restituir Conserva objeto alheio Examinar regime próprio

O valor acertado não se confunde com avaliação de mercado

Um relógio de coleção pode ter avaliações muito diversas, especialmente se houver peças raras ou histórico familiar. No regime estimatório, o ponto de partida é o preço ajustado, não uma estimativa unilateral apresentada depois do furto.

A jurisprudência do STJ também aborda deveres nessa modalidade contratual. Essa orientação não substitui a prova de que os relógios foram recebidos para venda, e não para uma atividade diferente.

O que pode sustentar a cobrança do preço combinado?

A proprietária precisaria comprovar a entrega dos bens, as condições da consignação e a impossibilidade de restituição. O boletim sobre o furto pode integrar a apuração, mas não comprova por si qual era o preço contratual.

A situação fictícia revela um mecanismo pouco intuitivo: a ocorrência de um crime por terceiro não extingue necessariamente a obrigação comercial assumida. A conclusão concreta depende do contrato e dos registros, sem antecipar condenação.