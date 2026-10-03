EM FOCO Resumo da matéria 01 Porta varia mais Abrir e fechar a geladeira expõe a porta a mudanças maiores de temperatura do que as prateleiras internas. 02 Prefira o interior Guardar ovos em uma área interna e estável reduz oscilações e protege melhor a qualidade durante a refrigeração. 03 Temperatura importa Estudos com ovos mostram que a refrigeração preserva a qualidade por mais tempo do que condições mais quentes.

Os ovos na geladeira ficam expostos a mudanças maiores de temperatura quando são guardados na porta, justamente a parte que recebe ar quente a cada abertura. Mantê-los em uma área interna mais estável ajuda a conservar a qualidade. O ideal é seguir a orientação do produto e evitar variações repetidas de temperatura.

Por que a porta da geladeira é um lugar ruim para os ovos?

O ovo é sensível às condições de armazenamento. A porta muda de temperatura com mais frequência porque fica diretamente exposta ao ar do ambiente toda vez que a geladeira é aberta.

Essa oscilação térmica não significa que um ovo estraga ao abrir a porta uma vez. O problema é a repetição ao longo dos dias. Por isso, regiões internas e estáveis da geladeira são preferíveis quando os ovos serão mantidos refrigerados.

Uma prateleira interna tende a oferecer condições térmicas mais estáveis para armazenar os ovos

A temperatura realmente muda a conservação dos ovos?

Publicado no periódico Poultry Science, o estudo Impact of egg handling and conditions during extended storage on egg quality comparou ovos em diferentes condições e encontrou perda de qualidade muito mais rápida a 22 °C do que sob refrigeração a 4 °C.

O estudo não compara porta e prateleira, mas mostra por que temperatura estável e baixa importa para a qualidade. A orientação sobre evitar a porta vem de fontes de conservação doméstica, já que esse compartimento recebe mais mudanças durante o abre e fecha.

Onde colocar os ovos dentro da geladeira?

Prefira uma prateleira interna ou o compartimento indicado pelo fabricante da geladeira, desde que fique longe da porta e de grandes oscilações. Deixe espaço para o ar frio circular e evite encostar os ovos em alimentos que possam vazar.

Também é útil manter os ovos organizados e protegidos contra impactos. Não misture unidades rachadas com as demais. Se a embalagem tiver instruções específicas de conservação, elas devem ser seguidas porque o tratamento e a cadeia de armazenamento variam entre produtos.

A seguir listamos 4 cuidados de armazenamento que ajudam a manter os ovos protegidos dentro da geladeira:

Fora da porta: prefira uma região interna menos exposta às mudanças de temperatura.

prefira uma região interna menos exposta às mudanças de temperatura. Sem rachaduras: separe ovos quebrados ou trincados e não os mantenha junto dos demais.

separe ovos quebrados ou trincados e não os mantenha junto dos demais. Área limpa: evite contato com vazamentos de carnes, líquidos ou recipientes sujos.

evite contato com vazamentos de carnes, líquidos ou recipientes sujos. Siga o rótulo: respeite as instruções de conservação e a data informada pelo fabricante.

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Qual é a diferença prática entre porta e prateleira?

A principal diferença é a estabilidade térmica. A prateleira interna permanece mais protegida do ar quente externo, enquanto a porta se move e recebe esse ar a cada abertura. Para alimentos sensíveis, pequenas oscilações repetidas podem prejudicar a conservação.

Isso não significa escolher o ponto mais frio sem critério. O manual da geladeira pode indicar zonas próprias para alimentos diferentes. O objetivo é manter os ovos refrigerados em local estável, limpo e protegido, sem ficar mudando de posição durante o armazenamento.

A seguir listamos 3 diferenças importantes entre guardar ovos na porta e em uma área interna da geladeira:

DADOS EM FOCO Onde guardar os ovos Comparação entre porta, prateleira e área protegida para armazenar ovos Local Condição Indicação Porta Maior variação de temperatura Evitar para ovos refrigerados Prateleira interna Temperatura mais estável Preferível para conservação Área protegida Menos impacto e vazamentos Ajuda a manter as cascas íntegras

Guardar no lugar certo faz os ovos durarem indefinidamente?

Não. A refrigeração e o local mais estável ajudam na conservação, mas não eliminam prazo, contaminação ou danos na casca. Observe validade, cheiro e aparência e descarte unidades rachadas ou com qualquer sinal de alteração inadequada.

A mudança mais simples é tirar os ovos da porta e colocá-los em uma área interna estável. Esse cuidado reduz as oscilações do abre e fecha e deixa o armazenamento mais coerente com as orientações de segurança e com o que a pesquisa mostra sobre temperatura.