Uma área externa cheia de entulho precisava receber um revestimento firme e uniforme. A solução foi instalar um piso intertravado, utilizando uma base preparada, areia nivelada e bloquetes de concreto. O acabamento depende do preenchimento das juntas e da compactação, sem colar individualmente cada peça com argamassa.

Por que a retirada do entulho é a primeira etapa do piso intertravado?

Antes de receber os blocos, o terreno precisa apresentar condições adequadas de sustentação. Pedras soltas, restos de construção e irregularidades dificultam o assentamento. A preparação da base compactada ajuda a distribuir as cargas e evita que o acabamento acompanhe deformações do solo.

O pavimento intertravado de concreto utiliza peças individuais acomodadas sobre uma camada de assentamento. Por isso, retirar os resíduos e conferir o caimento para a água da chuva são cuidados que precisam acontecer antes de espalhar a areia.

Instalação de piso intertravado em área externa

Como os bloquetes permanecem firmes sem receber argamassa?

O segredo está no travamento entre as peças. Os blocos trabalham em conjunto porque suas juntas são preenchidas com areia e as extremidades recebem contenções laterais, impedindo deslocamentos. O sistema também precisa de uma base capaz de suportar as cargas previstas.

O Manual de Pavimento Intertravado explica que a contenção lateral e a areia de selagem são necessárias para o funcionamento desse mecanismo. Assim, a resistência não depende de colar cada bloquete ao chão, mas da execução correta do conjunto.

Quais etapas transformam a areia nivelada em um pavimento completo?

Com a base pronta, começa a montagem do revestimento. O colchão de areia funciona como camada de assentamento, permitindo acomodar os blocos na altura prevista. Réguas e linhas de referência ajudam a manter o alinhamento, enquanto o assentamento avança gradualmente pela superfície.

A execução segue uma sequência de operações, cada uma preparando a superfície para a próxima:

Limpeza: retirar o entulho e os materiais inadequados encontrados no terreno.

retirar o entulho e os materiais inadequados encontrados no terreno. Preparação: regularizar e compactar a base conforme o uso previsto.

regularizar e compactar a base conforme o uso previsto. Nivelamento: espalhar e regularizar a camada de areia, preservando o caimento necessário.

espalhar e regularizar a camada de areia, preservando o caimento necessário. Assentamento: posicionar os bloquetes respeitando o desenho e o alinhamento escolhido.

posicionar os bloquetes respeitando o desenho e o alinhamento escolhido. Acabamento: preencher as juntas com areia e executar a compactação final.

Quem gosta de acompanhar transformações em áreas externas vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Manutenção Predial, que conta com mais de 3,2 mil visualizações e mostra o engenheiro Felipe Lima preparando a base, nivelando a areia, assentando os bloquetes e realizando a compactação final do piso.

Por que o rejuntamento e a compactação precisam acontecer juntos?

Depois de posicionar as peças, a areia de rejuntamento é espalhada e varrida para dentro das juntas. A orientação técnica para pavimentos intertravados recomenda utilizar placa vibratória na compactação, acomodando os blocos e favorecendo o preenchimento dos espaços entre eles.

Essa sequência aparece na demonstração do engenheiro Felipe Lima, do canal Manutenção Predial. Ele acompanha a limpeza da área, o preparo da areia, o assentamento e as operações que transformam os blocos soltos em um pavimento contínuo.https://www.youtube.com/embed/uIjj-9slB08

Quais cuidados ajudam a manter o piso firme depois da instalação?

Com o revestimento pronto, vale observar principalmente a estabilidade das bordas, a integridade das juntas e o escoamento da água. A areia de preenchimento pode precisar de reposição durante a manutenção, especialmente quando houver perda de material provocada pela limpeza ou pelo uso.

Outro cuidado envolve respeitar a capacidade de carga prevista para a estrutura. Um espaço destinado apenas à circulação de pessoas exige condições diferentes de uma entrada de veículos. Quando a base, o assentamento e o travamento trabalham corretamente, os bloquetes formam uma superfície contínua e permitem substituir peças individualmente quando necessário.