EM FOCO Resumo da matéria 01 Vedação que desce Um mecanismo na parte inferior é acionado ao fechar a porta e baixa uma borracha ou escova até o piso. 02 Sem arrastar no chão A vedação recolhe quando a porta abre, reduzindo o atrito contínuo que ocorre em algumas borrachas fixas. 03 Medida faz diferença Folga, espessura da porta e forma de instalação determinam qual modelo pode funcionar sem travar.

A vedação automática de porta fica escondida na base e só trabalha fechada. Um acionador pressionado pelo batente faz a borracha descer até o pavimento e cobrir a fresta; quando reaberta, recolhe. O mecanismo reduz passagem de ar, poeira, luz e som sem manter a borracha arrastando continuamente no chão.

Como a peça desce quando a porta é fechada?

O sistema usa um acionador mecânico na lateral. Quando a porta chega ao batente, esse pino é pressionado e movimenta uma barra interna para baixo. A ideia se encaixa na função geral de vedar frestas para reduzir entrada de ar, água ou ruído.

A Legacy Manufacturing descreve um mecanismo com mola que é ativado pelo contato com o batente. A inserção de borracha desce e cria uma linha de vedação ao longo da base, enquanto volta para dentro quando a porta abre.

A vedação pode ajudar a reduzir a passagem de poeira, luz, correntes de ar e parte do ruído

Por que ela não fica raspando no piso o tempo todo?

A vantagem do sistema retrátil é que a barra só baixa no fechamento. Durante o movimento da porta, a vedação permanece recolhida. Isso reduz o contato contínuo com madeira, pedra, cerâmica ou carpete e evita parte do arrasto que uma borracha fixa pode produzir durante cada abertura.

Alguns mecanismos começam a descer pelo lado das dobradiças para que a borracha encoste de forma progressiva. O ajuste precisa deixar a peça tocar o chão o suficiente para fechar a fresta, mas sem criar pressão excessiva capaz de dificultar o fechamento ou deformar o inserto.

O que precisa ser conferido antes da instalação?

O primeiro dado é a folga sob a porta. Modelos diferentes têm cursos máximos distintos, por isso uma fresta muito alta pode ficar parcialmente aberta. Também é preciso medir largura e espessura da folha, porque versões embutidas exigem espaço físico dentro da própria porta.

Depois, escolha entre instalação embutida, semiembutida ou aparente conforme o produto. Cortes em portas ocas, corta-fogo ou com estrutura especial não devem ser improvisados. Em aplicações com exigência de incêndio ou acústica, a classificação do conjunto precisa ser compatível com a porta e com o projeto.

A seguir listamos 4 pontos de compatibilidade que devem ser conferidos antes de escolher a vedação automática:

Folga inferior: meça a distância real entre a porta fechada e o piso.

meça a distância real entre a porta fechada e o piso. Largura da folha: o perfil precisa cobrir a abertura sem ultrapassar as laterais.

o perfil precisa cobrir a abertura sem ultrapassar as laterais. Tipo de montagem: confira se a porta aceita peça embutida ou apenas aplicação superficial.

confira se a porta aceita peça embutida ou apenas aplicação superficial. Uso do ambiente: requisitos de fumaça, fogo ou acústica pedem produtos com classificação adequada.

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Que diferença existe entre os tipos de vedação inferior?

Uma borracha fixa é simples e permanece encostada no piso durante o movimento. A guilhotina automática recolhe ao abrir e baixa ao fechar. Há ainda escovas, usadas quando a superfície é irregular. A escolha depende da fresta, piso e nível de vedação desejado para aquele ambiente.

Para portas internas comuns, conforto contra luz, poeira ou corrente de ar pode ser a prioridade. Em portas técnicas, o componente pode fazer parte de um sistema maior. Nesses casos, não basta observar o formato: é necessário verificar documentação e classificação do modelo para a aplicação específica.

A seguir listamos 3 soluções inferiores e a diferença prática entre elas na porta:

DADOS EM FOCO Tipos de vedação inferior Tabela com tipo de vedação, funcionamento e principal atenção na instalação. Tipo Como funciona Atenção Automática Desce ao fechar e recolhe ao abrir Exige ajuste do acionador Borracha fixa Fica em contato com o piso Pode gerar arrasto Escova Filamentos acompanham irregularidades Veda menos contra líquidos

Quando a vedação automática faz mais sentido?

Ela é especialmente útil quando existe fresta visível sob uma porta e o contato constante com o piso seria incômodo. Quartos, escritórios e corredores podem ganhar melhor bloqueio de luz, poeira e corrente de ar, desde que a peça seja dimensionada para a porta e para o piso existentes.

O mecanismo parece pequeno, mas depende de ajuste preciso. Uma vedação automática bem instalada baixa apenas o necessário, fecha a fresta e se recolhe antes de a porta começar a abrir. Medir primeiro evita cortes desnecessários, peças incompatíveis e um sistema que raspa ou não alcança o chão.