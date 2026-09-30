EM FOCO Resumo da matéria 01 Mais assentos no canto O banco encostado à parede aproveita uma faixa que normalmente exigiria circulação atrás de cadeiras e pode reunir mais pessoas ao redor da mesa. 02 Banco vira armazenamento Modelos com tampo ou gavetas aproveitam o volume sob o assento para guardar jogos americanos, louças de uso ocasional e outros objetos leves. 03 Medidas evitam aperto Profundidade do banco, altura da mesa e espaço para as pernas precisam combinar para o canto ficar confortável e não bloquear a passagem.

Uma sala pequena pode perder boa parte da circulação quando cadeiras precisam de espaço para recuar. O canto alemão encosta o banco à parede, concentra assentos junto à mesa e ainda pode esconder objetos sob o assento. O resultado é mais lugar para sentar sem espalhar móveis desnecessários pelo cômodo.

Por que o canto alemão consegue liberar espaço na sala?

O ganho começa porque o banco fica encostado à parede. Cadeiras comuns precisam de uma faixa livre atrás para serem puxadas; o assento fixo elimina essa movimentação em um dos lados e concentra a mesa no canto.

A própria disposição em L pode aproveitar duas paredes e reduzir áreas vazias entre móveis. Isso não significa que qualquer mesa serve: é preciso manter acesso às pontas, espaço para joelhos e uma passagem livre no lado onde ficam as cadeiras.

O interior do assento pode virar um compartimento para guardar objetos que precisam ficar por perto

O banco com baú realmente substitui outro móvel de armazenamento?

Quando o assento abre ou possui gavetas, o volume que ficaria oco passa a funcionar como armazenamento escondido. A IKEA mantém bancos com armazenamento, mostrando que assento e guarda de objetos podem ocupar o mesmo espaço físico.

Esse espaço funciona melhor para peças usadas com menor frequência, como jogos americanos, mantas e louças extras. O compartimento não deve virar depósito pesado sem conferir a capacidade do banco e o tipo de ferragem que sustenta a tampa.

Como planejar um canto alemão confortável para o dia a dia?

A mesa precisa deixar os joelhos livres e permitir que a pessoa sente sem se espremer contra a quina. Uma referência prática é testar a altura do assento junto da mesa antes da instalação, especialmente quando o banco será feito sob medida.

Também vale observar tomadas, rodapés, janelas e portas próximas. O canto alemão funciona melhor quando ocupa uma parede que já teria pouca circulação, e não quando bloqueia uma passagem usada várias vezes ao dia.

A seguir listamos 4 pontos de planejamento que ajudam o canto alemão a funcionar sem apertar a sala:

Parede livre: prefira um trecho sem portas ou passagens que precisem ficar abertas.

prefira um trecho sem portas ou passagens que precisem ficar abertas. Altura do assento: compare com a mesa para evitar joelhos apertados ou postura baixa demais.

compare com a mesa para evitar joelhos apertados ou postura baixa demais. Baú acessível: confira se o tampo abre sem bater na parede, almofada ou mesa.

confira se o tampo abre sem bater na parede, almofada ou mesa. Circulação: mantenha livre o lado onde as cadeiras precisam ser puxadas.

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A solução aproveita cantos que muitas vezes ficam pouco utilizados em salas menores

Quais medidas precisam ser conferidas antes da marcenaria?

Comece pela largura disponível nas paredes e pela profundidade que o banco poderá ocupar sem estreitar a passagem. Depois, confira a altura da mesa e reserve espaço frontal para entrar e sair do assento sem deslocar todo o conjunto.

Se houver baú interno, verifique ainda o sentido de abertura da tampa. Uma almofada muito espessa ou um tampo encostado na parede pode impedir o movimento. O projeto precisa combinar assento, armazenamento e acesso em vez de resolver apenas a aparência.

A seguir listamos 3 medidas principais que devem ser conferidas antes de encomendar o móvel:

DADOS EM FOCO Medidas que definem o canto Tabela com ponto medido, motivo e cuidado principal. Ponto Por que medir Cuidado Parede Define o comprimento do banco Não bloquear portas Profundidade Controla avanço na sala Preservar circulação Mesa Define conforto das pernas Combinar com o assento

O canto alemão funciona só em salas muito pequenas?

Não. Em ambientes maiores, ele pode criar uma área de refeições mais definida e aproximar as pessoas em torno da mesa. O principal benefício continua sendo o uso concentrado do espaço, que deixa outras partes da sala livres para circulação ou outros móveis.

Em cômodos compactos, porém, a diferença costuma ficar mais evidente. Quando medidas e passagem são respeitadas, banco, mesa e armazenamento passam a ocupar uma área única, evitando que cadeiras e armários disputem espaço separado.