Quando um conselho parece universal, ele ainda pode não servir para você. Bruce Lee resumiu essa ideia ao defender que cada pessoa absorva o útil, rejeite o que não funciona e acrescente algo próprio. A frase não incentiva desprezo por orientação, mas escolha consciente. Isso exige atenção aos resultados.
O que Bruce Lee queria dizer com absorver apenas o que é útil?
O ponto central era testar antes de adotar. Bruce Lee estudou diferentes referências e ficou conhecido por rejeitar a ideia de ficar preso a um único modelo. A frase leva essa lógica para além da luta: observar, experimentar e decidir.
Isso muda a relação com um conselho. Em vez de obedecer porque alguém parece experiente, a pessoa pergunta se aquilo resolve seu problema real. Uma técnica pode ser excelente e ainda não combinar com o objetivo, o momento, a rotina ou as limitações de quem a recebe.
Por que a frase combina tanto com a filosofia de Bruce Lee?
O Jeet Kune Do criado por Lee valorizava simplicidade, liberdade e adaptação. O Hong Kong Heritage Museum descreve sua trajetória como uma união entre filosofia e artes marciais, marcada pela criação de um sistema próprio.
Por isso, a frase não fala apenas em cortar o inútil. Ela começa com pesquisar a própria experiência e termina com criação pessoal. O caminho proposto exige comparação: primeiro você aprende com outras pessoas, depois testa, separa o que serve e modifica o restante.
Como aplicar essa ideia sem ignorar bons conselhos?
O cuidado está em não transformar independência em teimosia. Absorver o útil pressupõe ouvir e aprender. A diferença é que o conselho não vira ordem automática. Ele passa por uma pergunta simples: isso funciona nas condições que eu realmente tenho hoje?
Também ajuda separar princípio e método. Um especialista pode ensinar um princípio sólido, enquanto o jeito de aplicá-lo precisa mudar. A parte valiosa pode permanecer, mesmo quando horários, ferramentas, ritmo ou sequência precisam ser adaptados para outra pessoa.
A seguir listamos 4 perguntas práticas que ajudam a filtrar um conselho antes de adotá-lo:
- Qual é o objetivo? Confirme se o conselho tenta resolver o mesmo problema que você enfrenta.
- O que já funcionou? Compare a sugestão com experiências anteriores e resultados que você realmente observou.
- O que precisa mudar? Adapte detalhes que não combinam com sua rotina, seus recursos ou seu momento.
- O que é seu? Acrescente uma solução própria quando ela melhorar o resultado sem perder o princípio útil.
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Quando seguir tudo ao pé da letra vira um problema?
Copiar cada detalhe pode apagar o contexto pessoal. Uma rotina criada para alguém com mais tempo, outro corpo ou outra experiência pode falhar quando repetida sem ajuste. O problema não está em aprender com modelos, mas em tratar o modelo como se fosse universal.
O mesmo vale para opiniões. Uma recomendação ganha força quando você entende por que ela funciona, não apenas quem a disse. Esse filtro reduz a chance de acumular técnicas incompatíveis e ajuda a construir um método mais simples, coerente e possível de repetir.
A seguir listamos 4 etapas da ideia que mostram como a frase pode sair do papel:
|Etapa
|Pergunta
|Resultado
|Ouvir
|O que está sendo proposto?
|Entender a ideia
|Testar
|Funciona no meu contexto?
|Observar o efeito
|Cortar
|O que não ajuda?
|Remover excesso
|Adaptar
|O que posso acrescentar?
|Criar seu método
Qual é a principal lição dessa frase para a vida cotidiana?
A lição é que aprender não precisa significar copiar. Você pode receber orientação de professores, colegas, livros ou pessoas experientes e ainda manter espaço para observar seus próprios resultados. O conselho vira matéria-prima, não uma regra que precisa ser repetida sem pensar.
É aí que a frase de Lee continua atual: absorver, rejeitar e acrescentar formam uma sequência. Primeiro vem a abertura para aprender; depois, o julgamento do que serve; por fim, a construção de algo que faça sentido para você e possa evoluir com novas experiências.
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