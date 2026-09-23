EM FOCO Resumo da matéria 01 Rota contra transbordo O pequeno furo recebe parte da água quando o nível sobe e conduz o excesso por um canal interno até o ralo. 02 Canal escondido A abertura visível se conecta a uma passagem interna, por isso válvula e cuba precisam ser compatíveis com o sistema. 03 Proteção auxiliar O extravasor ajuda em situações comuns, mas não substitui fechar a torneira nem manter a drenagem principal desobstruída.

O furo do lavatório junto à borda funciona como extravasor quando a água sobe. Em cubas equipadas, o excesso entra pela abertura e percorre internamente um canal até o ralo. Assim, o transbordamento pode ser evitado se a torneira permanecer aberta ou a saída estiver fechada, bloqueada ou completamente obstruída.

Para que serve o pequeno furo do lavatório?

Esse pequeno orifício é o extravasor, uma abertura de segurança presente em muitos modelos de lavatório. Quando o nível sobe até a altura do furo, parte da água deixa a cuba por essa passagem antes de alcançar a borda.

A Kohler descreve o extravasor como uma abertura secundária próxima ao topo da cuba. Sua função é receber a água quando ela sobe demais, especialmente se a torneira continua aberta enquanto a saída principal não consegue dar vazão suficiente.

O sistema ajuda a conduzir parte do excesso para o mesmo caminho usado pelo escoamento do lavatório

Como a água chega do furo até o ralo?

O furo visível é apenas a entrada. Atrás da parede da cuba existe um canal interno que conduz a água para baixo e a entrega ao conjunto do ralo, permitindo que o excesso encontre uma rota de saída sem passar pela borda.

Por isso, pia e válvula precisam ser compatíveis com extravasor. Uma válvula feita para cuba sem esse recurso pode não se alinhar ao canal interno, enquanto uma instalação correta deixa a passagem conectada ao ralo e pronta para receber água.

Em quais situações o extravasor realmente ajuda?

O sistema é mais útil quando o ralo está fechado, a cuba está enchendo e a torneira continua aberta. Ele também pode ajudar quando a drenagem está lenta, dando uma segunda passagem para parte da água antes que o nível alcance a borda.

Isso não significa que o furo consiga lidar com qualquer volume. A capacidade do extravasor é limitada pelo tamanho da abertura, pelo canal e pelo ralo, então uma torneira com vazão muito alta ainda pode elevar o nível rapidamente.

A seguir listamos 4 situações comuns que mostram quando a abertura pode receber o excesso de água:

Ralo fechado: a água continua subindo e alcança a abertura secundária.

a água continua subindo e alcança a abertura secundária. Drenagem lenta: parte do excesso encontra uma segunda passagem para o ralo.

parte do excesso encontra uma segunda passagem para o ralo. Torneira aberta: o extravasor ganha tempo antes de a água chegar à borda.

o extravasor ganha tempo antes de a água chegar à borda. Canal obstruído: a proteção perde capacidade e o nível pode subir mais rapidamente.

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Sujeira acumulada nessa pequena passagem pode dificultar o funcionamento previsto pelo fabricante

O que observar para o sistema funcionar direito?

Como a passagem fica escondida, resíduos de sabonete e sujeira podem se acumular com o tempo. Manter a região do furo desobstruída ajuda a preservar a passagem de água e evita que uma abertura criada para escoar fique parcialmente bloqueada.

Também vale observar se há vazamento sob a cuba quando a água entra pelo extravasor. Umidade nessa situação pode indicar montagem inadequada do conjunto do ralo ou falha de vedação, algo diferente do funcionamento normal do canal interno.

A seguir listamos 3 pontos do sistema que ajudam a entender o caminho feito pela água:

DADOS EM FOCO Como funciona o extravasor Resumo do caminho da água no lavatório com extravasor Parte Função O que observar Furo superior Recebe o excesso Deve ficar livre Canal interno Leva a água para baixo Não pode estar bloqueado Ralo compatível Recebe o fluxo do canal Precisa estar bem vedado

O furo elimina completamente o risco de transbordamento?

O extravasor é uma proteção auxiliar, não uma garantia contra enchentes. Ele reduz a chance de a água passar pela borda em situações comuns, mas não substitui fechar a torneira, manter o ralo livre e corrigir entupimentos que prejudiquem a drenagem.

Na prática, aquele pequeno furo tem uma função simples e importante: oferecer uma segunda rota para a água. Entender esse caminho também explica por que a abertura deve permanecer livre e por que a válvula instalada precisa combinar com o tipo de lavatório.