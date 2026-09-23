O furo do lavatório junto à borda funciona como extravasor quando a água sobe. Em cubas equipadas, o excesso entra pela abertura e percorre internamente um canal até o ralo. Assim, o transbordamento pode ser evitado se a torneira permanecer aberta ou a saída estiver fechada, bloqueada ou completamente obstruída.
Para que serve o pequeno furo do lavatório?
Esse pequeno orifício é o extravasor, uma abertura de segurança presente em muitos modelos de lavatório. Quando o nível sobe até a altura do furo, parte da água deixa a cuba por essa passagem antes de alcançar a borda.
A Kohler descreve o extravasor como uma abertura secundária próxima ao topo da cuba. Sua função é receber a água quando ela sobe demais, especialmente se a torneira continua aberta enquanto a saída principal não consegue dar vazão suficiente.
Como a água chega do furo até o ralo?
O furo visível é apenas a entrada. Atrás da parede da cuba existe um canal interno que conduz a água para baixo e a entrega ao conjunto do ralo, permitindo que o excesso encontre uma rota de saída sem passar pela borda.
Por isso, pia e válvula precisam ser compatíveis com extravasor. Uma válvula feita para cuba sem esse recurso pode não se alinhar ao canal interno, enquanto uma instalação correta deixa a passagem conectada ao ralo e pronta para receber água.
Em quais situações o extravasor realmente ajuda?
O sistema é mais útil quando o ralo está fechado, a cuba está enchendo e a torneira continua aberta. Ele também pode ajudar quando a drenagem está lenta, dando uma segunda passagem para parte da água antes que o nível alcance a borda.
Isso não significa que o furo consiga lidar com qualquer volume. A capacidade do extravasor é limitada pelo tamanho da abertura, pelo canal e pelo ralo, então uma torneira com vazão muito alta ainda pode elevar o nível rapidamente.
A seguir listamos 4 situações comuns que mostram quando a abertura pode receber o excesso de água:
- Ralo fechado: a água continua subindo e alcança a abertura secundária.
- Drenagem lenta: parte do excesso encontra uma segunda passagem para o ralo.
- Torneira aberta: o extravasor ganha tempo antes de a água chegar à borda.
- Canal obstruído: a proteção perde capacidade e o nível pode subir mais rapidamente.
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O que observar para o sistema funcionar direito?
Como a passagem fica escondida, resíduos de sabonete e sujeira podem se acumular com o tempo. Manter a região do furo desobstruída ajuda a preservar a passagem de água e evita que uma abertura criada para escoar fique parcialmente bloqueada.
Também vale observar se há vazamento sob a cuba quando a água entra pelo extravasor. Umidade nessa situação pode indicar montagem inadequada do conjunto do ralo ou falha de vedação, algo diferente do funcionamento normal do canal interno.
A seguir listamos 3 pontos do sistema que ajudam a entender o caminho feito pela água:
|Parte
|Função
|O que observar
|Furo superior
|Recebe o excesso
|Deve ficar livre
|Canal interno
|Leva a água para baixo
|Não pode estar bloqueado
|Ralo compatível
|Recebe o fluxo do canal
|Precisa estar bem vedado
O furo elimina completamente o risco de transbordamento?
O extravasor é uma proteção auxiliar, não uma garantia contra enchentes. Ele reduz a chance de a água passar pela borda em situações comuns, mas não substitui fechar a torneira, manter o ralo livre e corrigir entupimentos que prejudiquem a drenagem.
Na prática, aquele pequeno furo tem uma função simples e importante: oferecer uma segunda rota para a água. Entender esse caminho também explica por que a abertura deve permanecer livre e por que a válvula instalada precisa combinar com o tipo de lavatório.
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