Aos 70 anos, Whoopi Goldberg trata o envelhecimento por uma lógica quase oposta ao medo de ficar mais velho. Para ela, chegar até aqui já é motivo de sorte, porque significa ter vivido o suficiente para alcançar essa fase e continuar encontrando trabalho, humor e novas experiências pelo caminho, ainda hoje.

Por que Whoopi Goldberg chama o envelhecimento de sorte?

A Whoopi Goldberg olha para a idade a partir de um fato simples: ficar mais velho pressupõe ter conseguido chegar até ali. Em vez de tratar cada aniversário apenas como perda de juventude, ela desloca o foco para a continuidade da própria vida.

Esse raciocínio não transforma envelhecer em experiência sem dificuldades. O que muda é o ponto de partida. A idade deixa de ser automaticamente uma ameaça e passa a carregar também a ideia de permanência, oportunidade e tempo vivido.

Whoopi Goldberg encara envelhecer como sorte

O que ela quis dizer ao chamar pessoas de 60 anos de “adolescentes”?

Ao conversar com a AARP, a atriz contou que recebe pessoas na faixa dos 90 anos e brincou que quem está nos 60 ainda parece adolescente perto delas. Em seguida, afirmou que envelhecer não precisa ser temido e que chegar até ali é sorte.

A comparação funciona porque muda a escala usada para medir a idade. Sessenta pode parecer muito quando o parâmetro é a juventude, mas parece outra coisa diante de alguém que segue ativo três décadas depois. A velhice deixa de ter uma fronteira fixa.

Como essa perspectiva mexe com a ideia tradicional de aposentadoria?

Na mesma conversa, ela rejeitou a noção de que uma idade determinada precisa marcar o encerramento de tudo. Continuar trabalhando e criando aparece como possibilidade, não como obrigação. O ponto está em não deixar que o número decida sozinho o que uma pessoa ainda pode fazer.

Essa visão pode ser organizada em quatro ideias simples:

Idade é continuidade: cada ano acrescentado também representa tempo vivido.

cada ano acrescentado também representa tempo vivido. Referências mudam: alguém considerado velho em um contexto pode parecer jovem em outro.

alguém considerado velho em um contexto pode parecer jovem em outro. Atividade não tem prazo único: trabalho e projetos podem continuar enquanto fizerem sentido.

trabalho e projetos podem continuar enquanto fizerem sentido. Humor reduz o peso: brincar com a própria idade pode desmontar parte do medo associado a ela.

Whoopi Goldberg encara envelhecer como sorte

Por que essa fala combina com uma carreira que atravessou várias décadas?

A Television Academy registra uma trajetória com múltiplas indicações ao Emmy em diferentes funções e períodos. Esse histórico ajuda a colocar a frase em contexto: a vida profissional não ficou presa a uma única fase ou formato.

Ao longo dos anos, atuar, apresentar, produzir e escrever foram ocupando espaços diferentes. Isso reforça a ideia de que amadurecer não precisa significar repetir exatamente o mesmo papel, mas pode envolver mudar a forma de continuar participando.

O que muda quando chegar à velhice deixa de ser tratado apenas como perda?

Muda a pergunta feita diante da idade. Em vez de pensar somente no que já passou, surge espaço para considerar o que ainda está acontecendo. A fala de Goldberg coloca valor no simples fato de continuar presente e capaz de acumular novas experiências.

Aos 70 anos, a atriz não apresenta uma fórmula para gostar de envelhecer. Ela oferece uma troca de perspectiva: reconhecer que ter chegado até aqui também é uma conquista. Nesse enquadramento, cada aniversário pode representar não apenas tempo perdido, mas tempo que foi possível viver.