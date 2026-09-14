Na costa da Califórnia, a metamorfose do Schizocardium californicum transforma uma larva quase transparente em um verme adulto muito diferente. Ao sequenciar 87.021 células, pesquisadores encontraram evidências de que muitas células larvais persistem e mudam de estado, em vez de simplesmente desaparecer.

Por que a metamorfose desse verme chamou tanta atenção?

A metamorfose pode reorganizar profundamente o corpo de um animal entre a fase larval e a adulta. Nesse verme, a diferença é extrema: a larva vive na água como uma estrutura pequena e arredondada, enquanto o adulto assume um corpo alongado e escavador.

Essa transformação levantava uma dúvida central sobre o destino das células larvais. Elas poderiam morrer e ser substituídas, permanecer com funções semelhantes ou continuar vivas assumindo novos programas de atividade. A equipe decidiu acompanhar o processo célula por célula para separar essas possibilidades.

Metamorfose de verme marinho reprograma milhares de células

Como mais de 87 mil células foram comparadas ao longo da transformação?

O trabalho publicado na Nature Communications sequenciou 87.021 perfis celulares distribuídos entre larvas iniciais, larvas tardias, animais em transformação, juvenis iniciais e juvenis tardios. Isso criou um mapa molecular das principais etapas do ciclo de vida.

Ao comparar quais genes estavam ativos em cada célula, os pesquisadores identificaram 56 agrupamentos organizados em 12 classes maiores. Neurônios, células do intestino, músculos, células secretoras e outros grupos puderam ser comparados entre as fases para medir quanto sua identidade molecular realmente mudava.

O que mostrou que as células antigas não estavam simplesmente sumindo?

Além do sequenciamento, a equipe marcou células larvais com uma substância detectável depois da transformação. Parte dessas células continuou presente nos juvenis 26 ou 43 dias depois, dependendo do estágio em que a marcação havia ocorrido, mostrando que pelo menos uma parcela sobreviveu à mudança corporal.

Os principais indícios apontaram para um processo mais complexo:

Células marcadas persistiram: algumas foram encontradas no corpo juvenil após a transformação.

algumas foram encontradas no corpo juvenil após a transformação. Estados moleculares mudaram: muitos grupos larvais e juvenis ficaram separados quando seus genes ativos foram comparados.

muitos grupos larvais e juvenis ficaram separados quando seus genes ativos foram comparados. Mesoderma foi exceção: células desse grupo mantiveram perfis mais parecidos entre larva e adulto.

células desse grupo mantiveram perfis mais parecidos entre larva e adulto. 87.021 perfis: deram resolução suficiente para comparar cinco fases distintas do desenvolvimento.

Metamorfose de verme marinho reprograma milhares de células

O que significa uma célula mudar de função sem ser substituída?

O Lowe Laboratory estuda justamente como esse animal reorganiza o corpo entre fases tão diferentes. A ideia de reprogramação celular significa que uma célula pode permanecer no organismo enquanto altera fortemente quais genes utiliza e qual papel desempenha no tecido.

Isso ajuda a explicar por que células do sistema nervoso ou do intestino podem persistir sem manter exatamente a mesma identidade. O resultado não indica que todas as células mudam de função, mas fornece evidências contra uma substituição completa do corpo larval por células inteiramente novas.

Por que esse verme pode mudar a forma de estudar outros animais?

Muitos organismos usados rotineiramente em laboratório passam por desenvolvimento mais direto. Espécies com larvas muito diferentes do adulto oferecem outra janela para investigar como corpos complexos são reorganizados, especialmente quando tecidos precisam mudar rapidamente sem reconstruir cada componente a partir do zero.

No caso desse verme, a reprogramação celular apareceu como uma combinação de perda, permanência e mudança de identidade. O achado amplia as possibilidades para explicar transformações radicais em outros animais e mostra que a passagem da larva ao adulto pode envolver muito mais reaproveitamento celular do que parecia.