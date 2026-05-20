Férias de julho mais curtas na escola: o que muda para as famílias

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Uma mudança significativa no calendário letivo de diversas redes de ensino no Brasil irá impactar o planejamento de muitas famílias: as férias de julho serão mais curtas. O tradicional recesso de um mês dará lugar a um período de descanso menor, geralmente de duas semanas, alterando a dinâmica das tradicionais viagens de inverno e exigindo novas estratégias de organização familiar.

A alteração visa otimizar a distribuição da carga horária ao longo do ano. Em Minas Gerais, por exemplo, o novo modelo prevê que o recesso meio de ano seja concentrado entre os dias 20 e 31 de julho

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Novas rotinas e planejamento

Com menos tempo disponível, pais e responsáveis precisam repensar o período. Viagens mais longas dão lugar a passeios mais curtos e atividades locais. Especialistas em turismo já observam uma tendência de busca por destinos mais próximos e pacotes de fim de semana prolongado, adaptados ao novo formato do recesso escolar.

A importância do descanso

Pedagogos ressaltam que, apesar de mais curto, o recesso continua sendo fundamental para a saúde mental e o bem-estar dos estudantes. A pausa no meio do ano letivo ajuda a recarregar as energias, reduzir o estresse e melhorar o desempenho acadêmico no segundo semestre. A recomendação é que as famílias priorizem atividades que promovam o descanso e a desconexão da rotina escolar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.