Inep prorroga isenção do Enem 2026 e buscas por taxa explodem na internet

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A decisão gerou uma corrida de última hora entre os estudantes, que agora têm até a próxima terça-feira, 30 de abril, para garantir o benefício e a participação no exame que é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

O anúncio se refletiu nas buscas. Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas no Google, nas últimas horas, as buscas isoladas pela palavra "taxa" registraram um salto superior a 600%, refletindo o alívio e a pressa dos candidatos que haviam perdido o prazo original.

Quem tem direito à isenção?

O benefício é destinado a estudantes que se enquadram em um dos seguintes perfis:

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Estão cursando a última série do ensino médio em 2026 em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

Cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e possuem renda per capita familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Declararam situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Como solicitar o benefício?

A solicitação deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, no site oficial do Inep. O estudante precisa acessar o sistema utilizando seu login e senha da conta Gov.br. Caso não possua cadastro, é necessário criá-lo no portal do governo federal. Após o login, basta preencher as informações solicitadas e enviar o pedido.

Os resultados das solicitações de isenção serão divulgados em 13 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá entrar com recurso entre 13 e 19 de maio, com resultado final em 25 de maio.

Os participantes do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de prova do Enem podem receber um incentivo adicional de R$ 200, pago após confirmação da conclusão dos estudos.

É importante ressaltar que a aprovação da isenção não garante a inscrição no exame; o participante precisará se inscrever posteriormente, em data a ser divulgada. A participação no Enem é fundamental para quem deseja ingressar no ensino superior por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.