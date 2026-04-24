Piso salarial do professor: como funciona o reajuste e a situação nos estados

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O piso salarial nacional para os professores da educação básica pública é reajustado anualmente. Em 2024, o valor era de R$ 4.580,57, passando para R$ 4.867,77 em 2025, conforme estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC). O piso representa o mínimo que deve ser pago a profissionais com formação em nível médio e jornada de 40 horas semanais.

O reajuste de 2024 foi de 3,62%, enquanto o de 2025 alcançou 6,27%. O debate anual sobre a valorização docente e a capacidade financeira de estados e municípios para cumprir a determinação continua aquecido.

Os valores para 2026 foram reajustados, o Ministério da Educação (MEC) oficializou o valor por meio da Portaria nº 82/2026, o piso atual é de R$ 5.130,63 para uma jornada de 40 horas semanais. O aumento foi de 5,4% em relação ao valor de 2025.

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Como o piso é calculado?

A regra é definida pela Lei nº 11.738, de 2008, conhecida como a Lei do Piso. O reajuste acontece sempre em janeiro e tem como base a variação percentual do valor mínimo por aluno (VAAF-MIN) do Fundeb do ano anterior em relação ao ano imediatamente anterior a este.

O cálculo considera o crescimento dos investimentos por aluno no país. O objetivo da lei é garantir um valor mínimo para a remuneração dos professores, ajudando a diminuir as desigualdades salariais entre as diferentes regiões do Brasil.

A realidade em cada estado

Apesar de ser uma determinação federal, a aplicação do piso ainda gera impasses. Muitos gestores alegam dificuldades orçamentárias para cumprir o valor, o que resulta em negociações e, em alguns casos, paralisações da categoria. Historicamente, alguns estados se destacam por cumprir ou superar o valor mínimo, embora a situação possa variar a cada ano:

Mato Grosso do Sul: Continua sendo o destaque absoluto. Em 2026, a remuneração para 40h na rede estadual de MS ultrapassa os R$ 12.000,00 para professores concursados, consolidando-se como o maior salário de rede estadual do Brasil.

Ceará: Além de cumprir o piso, o estado se destaca pelo modelo de meritocracia e bônus por resultados de aprendizagem, o que eleva os ganhos reais além do valor base.

Paraná: O estado mantém a política de equiparação salarial ao piso, garantindo que nenhum docente da rede estadual receba menos que o valor oficial de R$ 5.130,63 (referente a 2026).

Em outras localidades, o pagamento é realizado, mas incorporando gratificações e abonos, uma prática contestada por sindicatos. A luta da categoria é para que o valor seja aplicado diretamente no salário-base da carreira, refletindo em todos os benefícios.

O debate sobre o piso salarial vai além dos números. Ele está diretamente ligado à valorização da carreira docente, um fator essencial para atrair e reter talentos na educação. A garantia de uma remuneração mínima adequada é vista como um passo fundamental para a melhoria da qualidade do ensino público no Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.