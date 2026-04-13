Isenção Enem 2026: prazo começa e domina as buscas do Google

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começou oficialmente nesta segunda-feira (13/4) e já provocou uma corrida à internet. Dados do Google Trends mostram que o tema assumiu o topo das pesquisas no país logo nas primeiras horas do dia, com estudantes de todo o Brasil buscando entender o passo a passo para garantir o benefício.

Segundo o Google Trends, o tema Enem teve um aumento de mais de 600% nas buscas nesta segunda. Palavras relacionadas, como “isenção” e "Inep" (entidade que organiza o Enem) também estiveram em alta nas pesquisas.

O prazo para o pedido vai até 24 de abril, e os interessados devem fazer a solicitação exclusivamente pela Página do Participante, no site do Inep. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 8 de maio.

Quem pode solicitar a isenção do Enem 2026?

Para ter direito à gratuidade, o candidato precisa se enquadrar em pelo menos um dos seguintes perfis estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC):

Estar cursando a última série do ensino médio em 2026 em escola da rede pública. Para este grupo, o direito à isenção é garantido, mas a solicitação ainda é obrigatória.

Ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (conforme a Lei nº 12.799/2013).

Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo membro de família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além desses perfis, os estudantes participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação, também têm direito à isenção da taxa de inscrição.

Como solicitar e justificar ausência

O processo é simples e totalmente online. O estudante deve acessar a Página do Participante do Enem e fazer login com sua conta Gov.br. No mesmo sistema e prazo, quem obteve a isenção no Enem 2025 e faltou aos dois dias de prova deve justificar a ausência para poder solicitar o benefício novamente.

Isenção não garante inscrição

O Inep alerta que a aprovação do pedido de isenção da taxa não garante a inscrição no Enem 2026. Todos os candidatos, isentos ou não, deverão realizar a inscrição normalmente dentro do prazo que será divulgado futuramente pelo instituto.

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