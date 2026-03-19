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Nota do Enem 'treineiro': como usar o resultado a seu favor nos estudos

O resultado dos 'treineiros' não vale para o vestibular, mas pode servir de estratégia; veja como analisar suas notas e montar um plano de estudos eficaz

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Flor Sette Camara*
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Repórter
19/03/2026 15:16 - atualizado em 19/03/2026 15:16

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Nota do Enem 'treineiro': como usar o resultado a seu favor nos estudos
A avaliação do desempenho no Enem &#39;treineiro&#39; é crucial para direcionar os estudos e garantir a preparação ideal para a prova. crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os “treineiros” foram liberadas nesta quarta-feira (18/3) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Embora essa pontuação não sirva para ingressar no ensino superior, ela funciona como um teste para quem ainda está na escola, e usar esse desempenho de forma estratégica e planejadora pode te preparar adequadamente para a prova oficial.

Analise o seu desempenho em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além da redação. Identificar qual área houve o menor desempenho mostra exatamente onde o foco dos estudos precisa ser intensificado nos próximos meses, ajudando a evitar a perda de tempo com matérias já dominadas.

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Procure pesquisar as notas de corte do curso e da universidade desejados em anos anteriores. Essa comparação oferece uma visão da distância entre seu desempenho atual e o objetivo final, tornando a meta mais direcionada.

Se a nota de Ciências da Natureza foi baixa, é hora de reforçar os estudos em física, química e biologia, e o mesmo vale para as outras áreas. O ideal é refazer o plano de estudos, aumentando a carga horária dedicada aos conteúdos que se mostraram mais desafiadores.

A redação como um mapa do caminho

Na nota da redação, o Inep detalha a pontuação em cada uma das cinco competências avaliadas, o que pode contribuir para a evolução do texto. Entender onde os pontos foram perdidos contribui para que os mesmos erros não sejam cometidos novamente no futuro.

Verifique se o problema foi na argumentação (competência 3), no uso da norma culta da língua (competência 1) ou na proposta de intervenção (competência 5). Esse feedback direciona o que precisa ser aprimorado e com base nisso, o estudante pode focar em praticar os aspectos específicos que mais precisam de desenvolvimento.

O resultado do Enem “treineiro” é uma auto-avaliação que funciona como um roteiro personalizado de estudos. Com base nos pontos fracos identificados, tanto nas provas objetivas quanto na redação, o estudante pode montar um novo cronograma muito mais eficiente.

Aumentar o tempo dedicado às matérias com menor pontuação e praticar os pontos fracos da redação são as ações mais eficazes para garantir um resultado melhor quando a prova for para valer.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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