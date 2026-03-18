Encceja 2026: o que esperar do exame, previsão de datas e como se preparar

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2026 é a principal oportunidade para quem não conseguiu concluir o ensino fundamental ou médio na idade convencional obter o diploma.

Embora o edital com o calendário definitivo ainda nãoa tenha sido divulgado, é possível começar a preparação. O processo é gratuito e realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para o ensino fundamental, a idade mínima exigida é de 15 anos completos na data da prova; já para o ensino médio, o candidato precisa ter, no mínimo, 18 anos. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no site oficial do exame, e o processo é voluntário e gratuito.

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Previsão do calendário do Encceja 2026

O cronograma oficial de 2026 ainda não foi publicado, no entanto, as datas a seguir são apenas uma estimativa baseada em edições anteriores. Os candidatos devem acompanhar as informações no site oficial do Inep para confirmar os prazos assim que o edital for divulgado.

Inscrições: a previsão é que o período para se inscrever ocorra entre abril e maio.

Solicitação de atendimento especializado: geralmente acontece junto com a inscrição, para candidatos que necessitam de recursos de acessibilidade.

Divulgação do local de prova : o cartão de confirmação com o endereço costuma ficar disponível semanas antes do exame.

Aplicação da prova: a data da prova é estimada para o mês de agosto, e normalmente ocorre em um domingo.

Resultados: a divulgação do desempenho individual é esperada para dezembro.

O que estudar para a prova

O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação. O conteúdo abordado varia conforme o nível de certificação desejado, abrangendo as principais áreas do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Ensino fundamental

Os candidatos a este nível serão avaliados nas seguintes áreas:

Ciências naturais;

Matemática;

Língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação;

História e geografia.

Ensino Médio

Para quem busca o diploma do ensino médio, as provas são estruturadas por áreas de conhecimento:

Ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia);

Matemática e suas tecnologias;

Linguagens, códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física);

Ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata