Enem: resultado dos treineiros já está disponível na Página do Participante

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 para os participantes na modalidade "treineiro" foi divulgado nesta terça-feira (17/3). A publicação das notas foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os treineiros são os candidatos que não concluíram o ensino médio e têm suas notas divulgadas 60 dias depois dos participantes regulares. Isso ocorre porque eles não podem ingressar na educação superior; portanto, não precisam ter suas notas calculadas antes para o ingresso no ensino superior.

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Como consultar sua nota

Para acessar suas notas em cada área de conhecimento, além do espelho da sua redação, siga os passos abaixo:

Acesse “Página do Participante do Enem”, no portal do Inep. Faça o login utilizando seus dados da conta Gov.br. No menu principal, procure pela opção “Resultados”, que exibirá todas as edições do Enem que o candidato já participou. Clique no ano em que deseja visualizar a nota. Clique nos links para visualizar as notas, e em “Vista Pedagógica” ou “Espelho da Redação”, que mostrarão a imagem do seu texto e a ficha com as notas da redação detalhadas.

Por que fazer Enem como treineiro?

O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para o ensino superior, e o resultado obtido pode ser usado para ingressar tanto em universidades públicas quanto em faculdades particulares com bolsa ou financiado.

Para isso, o governo federal disponibiliza o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferecem oportunidades distintas.

Fazer o Enem como treineiro possibilita que o estudante pratique a prova antes de precisar realizá-la oficialmente e visualize seus erros para futuras mudanças, funcionando como uma autoavaliação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata