Fies 2026: fui selecionado, e agora?

O resultado da lista de pré-selecionados do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi disponibilizado nesta quinta-feira (19/2). Além das comemorações, ser aprovado nesta fase é apenas o primeiro passo de um processo com prazos curtos e que exige a comprovação de todas as informações para garantir o contrato.

O processo é dividido em etapas bem definidas e a perda de qualquer um dos prazos implica na desclassificação automática, e a organização é fundamental para não perder a vaga no ensino superior. Confira o que fazer agora para concluir a contratação do financiamento.

Leia Mais

Primeiro passo: complementar a inscrição

Logo após a divulgação do resultado, o candidato pré-selecionado tem de 20 a 24 de fevereiro de 2026 para acessar o portal do Mec e complementar suas informações. Nesta fase, é preciso detalhar os dados sobre a renda familiar e finalizar a escolha do curso, turno e instituição de ensino.

Também é o momento de definir as condições do financiamento, como a escolha do banco (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil) e a modalidade de fiança. É essencial revisar tudo com cuidado antes de confirmar, pois alterações posteriores não são permitidas.

Validação dos documentos na faculdade

Com a inscrição complementada, o próximo passo acontece diretamente na instituição de ensino superior. O estudante deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para validar as informações socioeconômicas fornecidas no sistema. Pelo Fies Social, candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e inscritos no CadÚnico estão dispensados da comprovação de renda nesta etapa.

O prazo para comparecer à CPSA é de até cinco dias úteis, contados após a complementação da inscrição online no sistema FiesSeleção. A documentação necessária pode variar, mas geralmente inclui:

Documento de identificação (RG e CPF) do candidato e de todos os membros do grupo familiar;

Comprovante de residência recente;

Comprovantes de renda de todos os integrantes da família;

Certificado de conclusão do ensino médio.

Etapa final: assinatura do contrato no banco

Após a validação e aprovação dos documentos pela CPSA, a faculdade emitirá o Documento de Regularidade de Inscrição (DRI). Com ele em mãos, o estudante e seu fiador, se houver, devem ir à agência bancária escolhida para formalizar o contrato de financiamento.

Somente após a assinatura do contrato com o banco é que a vaga do Fies está de fato garantida. O não cumprimento de qualquer uma dessas fases dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Educação resultará na perda do benefício.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria