UFMG: não foi chamado na 1ª lista de espera? Entenda suas chances

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou a classificação completa dos candidatos que aguardam na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O documento, liberado nessa quarta-feira (11/2), permite que cada estudante verifique sua posição exata na disputa por uma vaga nos cursos da instituição.

A primeira convocação de aprovados a partir desta lista está agendada para a próxima quinta-feira (19/2). Se seu nome não estiver entre os selecionados, a principal recomendação é manter a calma e o otimismo. O processo de chamadas está apenas começando e pode se estender por um longo período.

No processo seletivo de 2024, a UFMG chegou a publicar 15 listas de espera diferentes. Isso significa que novas convocações foram feitas repetidamente, preenchendo as vagas de estudantes que não realizaram a matrícula ou desistiram do curso.

Como funciona a lista de espera?

A cada chamada na lista de espera da UFMG, um grupo de candidatos é convocado para a matrícula. No entanto, é comum que parte desses estudantes não efetive o registro, seja por aprovação em outra universidade ou por motivos pessoais.

Quando isso acontece, a vaga que ficou em aberto é automaticamente destinada ao próximo candidato da lista de classificação do respectivo curso e modalidade de concorrência. Esse ciclo se repete até que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas, o que justifica a existência de múltiplas chamadas.

Por esse motivo, mesmo que sua posição inicial não pareça tão favorável, suas chances podem aumentar com o passar do tempo. A movimentação da lista depende diretamente do número de desistências nas chamadas anteriores.

O que fazer para acompanhar as convocações

A única forma segura de monitorar as novas chamadas é por meio do site oficial da UFMG, especificamente na página do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA). É fundamental acessar o portal com frequência para não perder nenhuma atualização.

A universidade não entra em contato por telefone, e-mail ou qualquer outro meio para avisar sobre as convocações. A responsabilidade de verificar as listas e os prazos para matrícula é do candidato. Fique atento, pois os prazos para apresentar a documentação costumam ser curtos.

