UFMG divulga classificação da lista de espera; veja datas da 1ª chamada

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) liberou nesta quarta-feira (11/2) a classificação completa dos candidatos que aguardam na lista de espera do seu processo seletivo. A ansiedade de milhares de estudantes agora se volta para a próxima etapa, que já tem data e hora definidas para acontecer.

O documento, disponível no site oficial da instituição, organiza os nomes dos inscritos por curso, em ordem alfabética, e informa a posição exata de cada um na disputa por uma vaga, seja por reserva de vagas ou ampla concorrência. Com essa publicação, os excedentes podem ter uma noção mais clara de suas chances de ser convocados.

Leia Mais

Quando sai a 1ª chamada da UFMG

A primeira chamada da lista de espera da UFMG será divulgada na próxima quinta-feira (19/2), a partir das 17h, de acordo com o site oficial da universidade.

Neste dia, a instituição publicará uma nova lista, preenchendo as vagas que ficaram em aberto após o período de matrícula da chamada inicial. É importante que os candidatos acompanhem o portal da UFMG para não perder a convocação.

Como funciona a lista de espera

Estar na lista de espera significa que o candidato não foi aprovado na primeira chamada, mas demonstrou interesse em continuar concorrendo às vagas remanescentes. Essas vagas surgem quando aprovados na chamada regular não efetuam a matrícula ou desistem do curso.

A universidade realiza quantas chamadas forem necessárias para preencher todas as vagas disponíveis em cada graduação. Por isso, mesmo quem não está nas primeiras posições do ranking ainda mantém a esperança de ser convocado nas chamadas seguintes. Em 2025, a UFMG chegou a divulgar 15 listas de espera, em que novos estudantes eram selecionados.

Os candidatos chamados a partir do dia 19 devem ficar atentos aos documentos e prazos exigidos para o registro acadêmico. Todas as informações e orientações sobre os procedimentos de matrícula serão publicadas junto com a lista de novos aprovados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata