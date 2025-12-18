Por que Ciência da Computação se tornou uma das melhores carreiras para seguir?

Com o avanço da tecnologia, os cursos na área estão se tornando cada vez mais acirrados. A divulgação das notas de corte para o Sisu 2025 em janeiro confirmam essa tendência, colocando graduações como Ciência da Computação e Engenharia de Computação entre as mais desejadas pelos estudantes, um reflexo da alta demanda do mercado de trabalho.

A transformação digital deixou de ser um diferencial e virou uma necessidade para empresas de todos os portes e setores, do agronegócio ao sistema financeiro. Com isso, a busca por profissionais capazes de desenvolver softwares, gerenciar dados e criar soluções tecnológicas explodiu nos últimos anos.

Leia Mais

Além da alta empregabilidade, os salários estão entre os mais competitivos do mercado, atraindo jovens que buscam uma carreira com retorno financeiro rápido e potencial de crescimento.

A possibilidade de trabalhar de forma remota para empresas nacionais e internacionais também aumenta a visibilidade da profissão, oferecendo oportunidades globais sem a necessidade de sair do país.

A versatilidade é outro ponto-chave. Um cientista da computação não está restrito a um único tipo de indústria. Suas habilidades são aplicáveis em praticamente qualquer área, o que garante possibilidades e segurança profissional mesmo diante de crises econômicas em setores específicos.

Principais áreas de atuação

A graduação em Ciência da Computação é a porta de entrada para diversas especialidades que estão na vanguarda da tecnologia. Uma das mais aquecidas é a de inteligência artificial e aprendizado de máquina, responsável por criar sistemas que aprendem e tomam decisões de forma autônoma, como os algoritmos de recomendação da Netflix e do Spotify.

A cibersegurança também se destaca como uma boa possibilidade. Com o aumento dos crimes digitais, especialistas em proteger sistemas e dados contra ataques hackers são cada vez mais valorizados. Outra área tradicional e sempre em alta é o desenvolvimento de software, que envolve a criação de aplicativos, sites e sistemas para empresas.

O campo da ciência de dados cresce de maneira exponencial. Esses profissionais analisam grandes volumes de informações para extrair insights e orientar decisões estratégicas de negócios. O dinamismo da tecnologia exige, no entanto, que o profissional se mantenha em constante atualização, aprendendo novas linguagens de programação e ferramentas.

Com todas as possibilidades de atuação, o curso se consolida como uma escolha de carreira promissora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata