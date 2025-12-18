Assine
CARREIRA NA TECNOLOGIA

Por que Ciência da Computação se tornou uma das melhores carreiras para seguir?

Os cursos de tecnologia estão entre os mais concorridos em grandes universidades como a UFMG; entenda a alta demanda do mercado e as áreas de atuação mais promissoras

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
18/12/2025 12:52 - atualizado em 18/12/2025 12:52

Por que Ciência da Computação se tornou uma das melhores carreiras para seguir?
A programação é uma das habilidades essenciais para os profissionais da área de tecnologia, impulsionando carreiras em alta demanda. crédito: Freepik

Com o avanço da tecnologia, os cursos na área estão se tornando cada vez mais acirrados. A divulgação das notas de corte para o Sisu 2025 em janeiro confirmam essa tendência, colocando graduações como Ciência da Computação e Engenharia de Computação entre as mais desejadas pelos estudantes, um reflexo da alta demanda do mercado de trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A transformação digital deixou de ser um diferencial e virou uma necessidade para empresas de todos os portes e setores, do agronegócio ao sistema financeiro. Com isso, a busca por profissionais capazes de desenvolver softwares, gerenciar dados e criar soluções tecnológicas explodiu nos últimos anos.

Além da alta empregabilidade, os salários estão entre os mais competitivos do mercado, atraindo jovens que buscam uma carreira com retorno financeiro rápido e potencial de crescimento.

A possibilidade de trabalhar de forma remota para empresas nacionais e internacionais também aumenta a visibilidade da profissão, oferecendo oportunidades globais sem a necessidade de sair do país.

A versatilidade é outro ponto-chave. Um cientista da computação não está restrito a um único tipo de indústria. Suas habilidades são aplicáveis em praticamente qualquer área, o que garante possibilidades e segurança profissional mesmo diante de crises econômicas em setores específicos.

Principais áreas de atuação

A graduação em Ciência da Computação é a porta de entrada para diversas especialidades que estão na vanguarda da tecnologia. Uma das mais aquecidas é a de inteligência artificial e aprendizado de máquina, responsável por criar sistemas que aprendem e tomam decisões de forma autônoma, como os algoritmos de recomendação da Netflix e do Spotify.

A cibersegurança também se destaca como uma boa possibilidade. Com o aumento dos crimes digitais, especialistas em proteger sistemas e dados contra ataques hackers são cada vez mais valorizados. Outra área tradicional e sempre em alta é o desenvolvimento de software, que envolve a criação de aplicativos, sites e sistemas para empresas.

O campo da ciência de dados cresce de maneira exponencial. Esses profissionais analisam grandes volumes de informações para extrair insights e orientar decisões estratégicas de negócios. O dinamismo da tecnologia exige, no entanto, que o profissional se mantenha em constante atualização, aprendendo novas linguagens de programação e ferramentas.

Com todas as possibilidades de atuação, o curso se consolida como uma escolha de carreira promissora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

