Por que Ciência da Computação se tornou uma das melhores carreiras para seguir?
Os cursos de tecnologia estão entre os mais concorridos em grandes universidades como a UFMG; entenda a alta demanda do mercado e as áreas de atuação mais promissoras
Com o avanço da tecnologia, os cursos na área estão se tornando cada vez mais acirrados. A divulgação das notas de corte para o Sisu 2025 em janeiro confirmam essa tendência, colocando graduações como Ciência da Computação e Engenharia de Computação entre as mais desejadas pelos estudantes, um reflexo da alta demanda do mercado de trabalho.
A transformação digital deixou de ser um diferencial e virou uma necessidade para empresas de todos os portes e setores, do agronegócio ao sistema financeiro. Com isso, a busca por profissionais capazes de desenvolver softwares, gerenciar dados e criar soluções tecnológicas explodiu nos últimos anos.
Além da alta empregabilidade, os salários estão entre os mais competitivos do mercado, atraindo jovens que buscam uma carreira com retorno financeiro rápido e potencial de crescimento.
A possibilidade de trabalhar de forma remota para empresas nacionais e internacionais também aumenta a visibilidade da profissão, oferecendo oportunidades globais sem a necessidade de sair do país.
A versatilidade é outro ponto-chave. Um cientista da computação não está restrito a um único tipo de indústria. Suas habilidades são aplicáveis em praticamente qualquer área, o que garante possibilidades e segurança profissional mesmo diante de crises econômicas em setores específicos.
Principais áreas de atuação
A graduação em Ciência da Computação é a porta de entrada para diversas especialidades que estão na vanguarda da tecnologia. Uma das mais aquecidas é a de inteligência artificial e aprendizado de máquina, responsável por criar sistemas que aprendem e tomam decisões de forma autônoma, como os algoritmos de recomendação da Netflix e do Spotify.
A cibersegurança também se destaca como uma boa possibilidade. Com o aumento dos crimes digitais, especialistas em proteger sistemas e dados contra ataques hackers são cada vez mais valorizados. Outra área tradicional e sempre em alta é o desenvolvimento de software, que envolve a criação de aplicativos, sites e sistemas para empresas.
O campo da ciência de dados cresce de maneira exponencial. Esses profissionais analisam grandes volumes de informações para extrair insights e orientar decisões estratégicas de negócios. O dinamismo da tecnologia exige, no entanto, que o profissional se mantenha em constante atualização, aprendendo novas linguagens de programação e ferramentas.
Com todas as possibilidades de atuação, o curso se consolida como uma escolha de carreira promissora.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata