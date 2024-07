"'Vais encontrar o mundo' – disse-me meu pai à porta do Ateneu, onde encontrará sabedoria e coragem para vida". Assim começa um dos romances mais intrigantes da nossa literatura, “O Ateneu”, do realista-naturalista Raul Pompeia (1863-1895). Com o subtítulo irônico “Crônica de saudades”, o romance, originalmente publicado como folhetim no jornal carioca Gazeta de Notícias, faz uma crítica ao sistema educacional da época, tendo como ponto de referência uma instituição chamada Ateneu (o templo de Atenas, a deusa grega da sabedoria), um microcosmo da sociedade de então.

A escola pode ser vista como um microcosmo da sociedade porque reflete, em pequena escala, a diversidade, as estruturas e as dinâmicas sociais do mundo maior. Dentro do ambiente escolar, alunos de diferentes origens culturais e socioeconômicas convivem, aprendem a respeitar normas e hierarquias, desenvolvem habilidades comunicativas e de resolução de conflitos. A escola proporciona uma variedade de atividades acadêmicas, esportivas e culturais que espelham as múltiplas funções e atividades da sociedade, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, a instituição escolar ensina valores éticos e morais, preparando os estudantes para enfrentar desafios, tomar decisões responsáveis e participar ativamente na vida social, assim como ocorre no contexto mais amplo da sociedade.

Em tempos de isolamento e dependência crescente das telas, a vida escolar adquire uma importância renovada e vital. O ambiente escolar se transforma em um espaço onde o crescimento pessoal é nutrido pela interação social, pela diversidade de atividades extracurriculares e pela riqueza das experiências de aprendizado. A convivência escolar promove o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, essenciais para a formação integral dos alunos. As atividades extracurriculares, como clubes de leitura, grupos de estudo e semanas artísticas, oferecem oportunidades para descobrir talentos e desenvolver aptidões individuais. A prática esportiva, além de contribuir para a saúde física, ensina valores como trabalho em equipe, disciplina e resiliência.

Eventos sociais e culturais organizados pela escola ampliam horizontes e proporcionam experiências enriquecedoras que vão além da sala de aula. Palestras, feiras de ciências, apresentações artísticas e competições acadêmicas (as famosas olimpíadas de matérias específicas) são exemplos de atividades que incentivam a curiosidade e o engajamento dos estudantes, preparando-os para os desafios do mundo real.

Neste contexto, a escola se estabelece como um verdadeiro microcosmo da sociedade, onde cada interação, cada atividade e cada evento contribuem para o desenvolvimento das habilidades e aptidões dos alunos. A formação recebida neste ambiente vai muito além do currículo tradicional, preparando os estudantes para enfrentar o mundo com coragem e determinação, tal como sugerido na entrada do Ateneu. Pois o pai do estudante Sérgio, o protagonista do livro, imaginava que o seu filho conheceria mundo por meio do estudo da geografia, biologia, literatura, física, história e outras disciplinas, mas não atilava para a escola como um todo, ou seja, como um microcosmo.

O mundo, sem dúvida, se faz conhecer não somente por meio das leituras, aulas e estudos, mas também na grandeza da rotina escolar, no lanche compartilhado, nos momentos de expectativa, na borracha emprestada, nas brincadeiras mais bobas e nos momentos de convívio nos intervalos do pátio, debaixo de um sol que brilha pelo resto das nossas vidas.

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante não só valoriza a educação formal, mas também incentiva seus alunos a explorarem o mundo através de experiências culturais e educativas, como visitas a museus. Essas atividades complementam o ensino de alta qualidade oferecido pela instituição, conhecida por suas grandes aprovações em vestibulares renomados e no Enem.

Sobre o autor: Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso DetOnline.