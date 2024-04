No dia 22 de abril de 1500, as caravelas portuguesas desembarcaram pela primeira vez nas terras que viriam a ser conhecidas como Brasil. Comandada pelo capitão-mor Pedro Álvares Cabral, a expedição buscava encontrar uma rota para as Índias, mas acabou por fazer uma descoberta que mudaria o curso da história.

Confira, neste artigo, algumas curiosidades sobre essa data histórica tão importante para o Brasil.

A controvérsia da data

Ao falar sobre esse tema, muitas pessoas, principalmente as mais velhas, questionam o porquê de se comemora o Descobrimento do Brasil em 22 de abril e não em 3 de maio, como muitos acreditavam anteriormente.

Durante muito tempo, acreditou-se que a chegada dos portugueses às terras brasileiras ocorreu em 3 de maio. Essa confusão se deu pela perda da carta de Pero Vaz de Caminha nos arquivos do Império Português até meados do século XIX.

A descoberta da carta em 1817 pelo padre Manuel de Aires de Casal revelou a data correta, mas foi preciso mais de um século para que essa informação fosse difundida e aceita.

Carta de Pedro Álvares Cabral para o Rei de Portugal D. Manuel Arquivo histórico

Para entender melhor esse momento histórico, nada como voltar às palavras do próprio Pedro Álvares Cabral. Em sua carta ao então rei de Portugal, D. Manuel, ele descreveu a chegada às novas terras com estas palavras:

"Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra Primeiramente dum grande monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele. E de terra chã, com grandes arvoredos: ao monte alto, o capitão pôs nome - o Monte Pascoal -, e à terra, a Terra da Vera Cruz."

Entendendo o contexto histórico do fato

O Descobrimento do Brasil não ocorreu em um vácuo histórico. Foi parte de um processo maior, conhecido como as Grandes Navegações.

Portugal, país pioneiro na navegação atlântica, estava em uma posição política estável desde a Revolução de Avis. Esse cenário propício permitiu o desenvolvimento comercial e tecnológico que impulsionou as expedições marítimas.

A descoberta da América e o Tratado de Tordesilhas

A chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492 desencadeou uma disputa diplomática entre Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas, estabelecido em 1494, dividiu as terras descobertas entre os dois países através de uma linha imaginária no Atlântico, a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde.

Descobrimento do Brasil

No comando de Pedro Álvares Cabral, os portugueses mandaram uma expedição, com o objetivo de comercializar com a Índia e também observar novas possibilidades de Portugal nas terras americanas.

A expedição chegou em Cabo Verde em 22 de março e seguiu viagem pela zona de calmaria equatorial. No dia 21 de abril, os marinheiros observaram que estavam se aproximando de uma terra firme e, no final do outro dia, foi visto o Monte Pascoal.

Por que a data não é feriado nacional?

Embora o 22 de abril seja uma data significativa para o Brasil, não é feriado nacional. Até 1930, o Descobrimento do Brasil era feriado, mas foi removido do calendário nacional por uma lei do governo de Getúlio Vargas que aboliu alguns feriados.

