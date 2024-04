A PUC Minas obteve, mais uma vez, alto desempenho no Índice Geral de Cursos (IGC), mantendo o conceito 4, em uma escala de avaliação que vai de 1 a 5. O resultado é relativo a 2022 e foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Dois cursos da instituição alcançaram a nota máxima: Relações Internacionais Campus Poços de Caldas e Tecnologia em Comércio Exterior oferecido pela PUC Minas Virtual.

A nota 4 foi alcançada pelos seguintes cursos:

- Administração (Praça da Liberdade, São Gabriel, Barreiro, Poços de Caldas e PUC Minas Virtual),

- Ciências Contábeis (Barreiro, Contagem e PUC Minas Virtual),

- Direito (Coração Eucarístico, São Gabriel, Barreiro, Betim e Poços de Caldas),

- Jornalismo (Coração Eucarístico),

- Psicologia (Praça da Liberdade, São Gabriel, Betim e Poços de Caldas),

- Publicidade e Propaganda (Poços de Caldas),

- Relações Internacionais (Coração Eucarístico e Praça da Liberdade),

- Serviço Social (Coração Eucarístico),

- Tecnologia em Gestão Comercial (PUC Minas Virtual),

- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (PUC Minas Virtual),

- Tecnologia em Gestão Financeira (PUC Minas Virtual),

- Tecnologia em Marketing (PUC Minas Virtual)

- Teologia (Coração Eucarístico).

A nota 3 foi obtida por:

- Administração (Coração Eucarístico, Betim e Contagem),

- Ciências Contábeis (Coração Eucarístico e São Gabriel),

- Ciências Econômicas (Coração Eucarístico),

- Direito (Praça da Liberdade, Uberlândia, Arcos, Contagem e Serro),

- Jornalismo (São Gabriel),

- Psicologia (Coração Eucarístico),

- Publicidade e Propaganda (Coração Eucarístico, Praça da Liberdade e São Gabriel),

- Tecnologia em Logística (PUC Minas Virtual)

- Teologia (Uberlândia).

Os indicadores são: Índice Geral de Cursos (IGC), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD).

O que é Índice Geral de Cursos?

O IGC é o indicador de qualidade que avalia as instituições de ensino superior. Ele é construído com base em uma média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Assim, sintetiza em um único indicador a qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino.

O que é Conceito Preliminar de Curso (CPC)?

O CPC avalia os cursos de graduação. O cálculo acontece no ano seguinte ao de realização do Enade, com base na avaliação de desempenho dos estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às condições de oferta (corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos).