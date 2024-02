Por meio do "Mutirão Creche para Todos", os pais que não conseguiram matricular seus filhos na rede pública de educação neste ano podem tentar a vaga mais uma vez. As crianças de 0 a 5 anos poderão buscar uma vaga na pré-escola ou nas creches a partir desta quinta-feira (15/2) até sexta (23). As inscrições devem ser feitas em Belo Horizonte ou em alguma das 26 unidades da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) espalhadas pelo estado.

As vagas contemplam as cidades das comarcas localizadas em 26 cidades, sendo elas: Além Paraíba, Alfenas, Barbacena, Conceição do Mato Dentro, Divinópolis, Governador Valadares, Guanhães, Ipatinga, Jaboticatubas, Leopoldina, Monte Alegre de Minas, Nanuque, Pará de Minas, Patos de Minas, Pedro Leopoldo, Pirapetinga, Pirapora, Ponte Nova, Santos Dumont, São João del Rei, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Unaí e Varginha.

Para a inscrição, os pais ou responsáveis devem, obrigatoriamente, ter em mãos a certidão de nascimento, com Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), da criança, cópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal do candidato à vaga, comprovante de endereço atualizado no município em que se deseja a vaga com Código de Endereçamento Postal (CEP) e, de preferência, em nome do requerente. No lugar do comprovante, também será aceito declaração de residência, que pode ser obtida nos postos de saúde ou no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade.

A iniciativa da Coordenadoria Estratégica de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes (Cededica), com apoio da Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC), está acontecendo pela primeira vez. A lista das unidades participantes, com endereço e horário de funcionamento, pode ser acessada no link da Defensoria Pública de Minas.