A busca por excelência na educação é uma jornada que exige mais do que simplesmente ensinar. Requer o compromisso de moldar jovens para se tornarem líderes, pensadores críticos e inovadores.

É com essa visão que o Colégio e Pré-Vestibular Determinante se destaca como uma instituição de ensino de alto desempenho em Belo Horizonte, oferecendo uma preparação abrangente e cuidadosa para seus alunos.

Colégio Determinante: preparação de alto desempenho

A complexidade do Enem e dos vestibulares exige uma preparação de qualidade, que vá além do domínio do conteúdo. O Determinante compreende essa necessidade e baseia sua abordagem em dois pilares fundamentais: a excelência acadêmica e a humanização do processo educacional.

Com isso, desenvolveu o Sistema de Aprendizado Determinante (SAD), uma metodologia que abrange diversos aspectos essenciais para uma preparação de alto nível.

Metodologia de Ensino

Camila Ferreira, cofundadora e diretora pedagógica do Colégio e Pré-vestibular Determinante



A metodologia do Colégio e Pré-Vestibular Determinante inclui

Cronograma de aulas

Com turmas reduzidas, as aulas são conduzidas por professores renomados e altamente qualificados. Os alunos não apenas adquirem o conhecimento necessário para os exames, mas também participam ativamente de grupos de estudos, promovendo o desenvolvimento de habilidades de raciocínio e curiosidade.

Aulas de estratégias de estudos e provas

Além do conhecimento acadêmico, o Determinante oferece aulas de estratégias de estudos e provas. Os alunos aprendem a controlar emocionalmente e a enfrentar os desafios do Enem e dos vestibulares, desenvolvendo uma preparação sólida e equilibrada.

Pensando na necessidade de manter o equilíbrio emocional, as aulas de estratégias de estudos e provas são uma parte essencial do currículo. Elas ajudam os alunos a desenvolver as habilidades necessárias para manter o controle emocional durante os exames e a lidar com o estresse de forma produtiva.

Planos de estudos individuais

Reconhecendo a importância de planos de estudo personalizados, a escola reduz a quantidade de retornos à instituição e amplia o número de aulas pela manhã. Isso permite que os estudantes tenham mais tempo para se dedicar ao estudo focado em suas próprias forças e fraquezas.

Realização de simulados

Os simulados desempenham um papel fundamental no processo de aprendizado. Eles fornecem aos alunos a oportunidade de treinar as estratégias de provas ensinadas em sala de aula e aprimorar a gestão do tempo em cada exercício.

Com essa visão, a instituição investe em um calendário de simulados para que os alunos tenham em sua rotina o hábito de treinar e aprender fazendo exercícios.

Revisão periódica dos conteúdos

A instituição compreende a necessidade de revisar o conteúdo ensinado em sala de aula. Os alunos contam com revisões periódicas quinzenais e semanais dedicadas à revisão trimestral, garantindo a fixação do material.

A revisão periódica dos conteúdos é fundamental para reforçar o aprendizado e garantir que os alunos tenham domínio sobre o material em todas as áreas. Essa prática ajuda a consolidar o conhecimento e aumenta as chances de sucesso nos exames.

Foco no Bem-Estar

Atividades extras para manter a saúde dos alunos agência nicácio

Além de se destacar na preparação para exames, o Colégio Determinante prioriza o bem-estar e a saúde mental de seus alunos. Para isso, oferece aos estudantes as oportunidades abaixo.

Plantão Tira-Dúvidas

Todos os dias da semana, durante o período da tarde, os alunos têm acesso ao Plantão Tira-Dúvidas. Monitores e professores qualificados estão disponíveis para esclarecer dúvidas e auxiliar na elaboração de redações.

O Plantão é um recurso valioso que proporciona apoio imediato aos alunos. Eles podem obter esclarecimentos sobre os tópicos que estão estudando e resolver suas dúvidas de forma eficaz.

Estrutura física de qualidade

A instituição proporciona um ambiente propício para o estudo, com salas de estudos espaçosas, mesas e cadeiras confortáveis e ambientes abertos que incentivam a interação entre alunos e professores.

Compromisso com o sucesso do aluno

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante está comprometido em preparar os alunos para o sucesso universitário e profissional. Com mais de 10 anos de experiência, a instituição investe em professores capacitados, estrutura moderna, turmas reduzidas, material didático de alta qualidade e tecnologia de ponta, garantindo que seus alunos se tornem protagonistas de seus projetos para o futuro.

Professores altamente qualificados

Os professores do Determinante desempenham um papel fundamental no sucesso da instituição. Eles são altamente qualificados e apaixonados por ensinar. Muitos deles têm experiência em aprovação de alunos nas principais universidades do país. Essa experiência e conhecimento ajudam a orientar os alunos em sua jornada educacional.

Ambientes propícios para aprendizado

O ambiente de aprendizado é um dos aspectos mais importantes para o sucesso dos alunos. O Colégio Determinante investe em uma estrutura moderna que oferece uma experiência de aprendizado de alta qualidade. Isso inclui salas de aula bem equipadas, bibliotecas atualizadas e áreas de estudo confortáveis.

Turmas reduzidas

A manutenção de turmas reduzidas é fundamental para garantir que os alunos recebam a atenção individualizada necessária. Turmas menores permitem que os professores se concentrem nas necessidades específicas de cada aluno e ajudem a criar um ambiente de aprendizado mais colaborativo.

Material didático tecnológico e de alta qualidade





Uso de tecnologia no suporte ao aluno divulgação

O material didático usado no Colégio Determinante é atualizado e de alta qualidade. Isso garante que os alunos tenham acesso aos recursos mais recentes e precisos para sua preparação.

O uso de tecnologia de ponta desempenha um papel fundamental na abordagem de ensino do Determinante. Isso inclui a integração de recursos online, como plataformas de aprendizado, para ajudar os alunos a estudar de maneira mais eficaz.

Além disso, a instituição acompanha as tendências tecnológicas para garantir que seus alunos estejam preparados para um mundo cada vez mais digital.

Matrículas abertas!

Suporte tecnologia disponíveis para todos os alunos, professores e equipe divulgação

Se você busca uma educação de alto desempenho que vá além da aprovação em exames, o Colégio Determinante é a escolha certa!

Com mais de 10 anos de história, o Det vem mudando a vida de milhares de estudantes que, com o auxílio da educação humanizada e tecnológica, vem conquistando a tão sonhada vaga no curso superior.

Só nos últimos três anos, os seus alunos alcançaram os primeiros lugares no vestibular da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. A instituição de ensino também conquistou, no último ano, o primeiro lugar de Minas Gerais no vestibular de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com o compromisso de formar indivíduos preparados para enfrentar os desafios da educação superior e do mercado de trabalho, a instituição se destaca por sua abordagem integral.

As matrículas para as turmas do colégio e pré-vestibular 2024 já estão abertas.