O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulga nesta terça-feira (14) o gabarito oficial do Enem 2023. A liberação do quadro de respostas do exame estava programada para o próximo dia 24, mas o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou no domingo (12) que seria antecipada.

Os candidatos poderão consultar o gabarito na página oficial do órgão. A expectativa é que isso ocorra por volta das 19h.

Mesmo com os gabaritos das provas, os participantes ainda não conseguirão saber a nota que tiveram na prova. Os resultados individuais só serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024, na página do participante.

A prova do Enem é elaborada com o modelo da TRI (Teoria de Resposta ao Item), assim as notas finais variam de acordo com quais itens foram anotados corretamente --e não leva em conta apenas a quantidade de acertos.

Também no domingo, o governo informou que quase um terço dos inscritos no Enem não compareceu aos dois dias de prova. Dos 3,9 milhões de inscritos, 1,2 milhão não fizeram o exame, o primeiro sob a atual gestão do presidente Lula (PT).

A taxa de abstenção do exame foi de 32%, seguindo o padrão dos últimos anos, de acordo com dados divulgados pelo governo.

No Enem do ano passado, faltaram aos dois dias do exame 32,1% dos inscritos.