Inteligência artificial entra na gestão trabalhista e mira corte de gastos

Fernanda Brabo

Especial para o Estado de Minas

O Brasil julgou mais de 4,3 milhões de processos trabalhistas entre janeiro e setembro de 2025, alta de 4% frente ao mesmo período de 2024, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O avanço das disputas, impulsionado pela dificuldade das empresas em acompanhar centenas de convenções coletivas que mudam a cada ano, tem levado o setor a recorrer a soluções de Inteligência Artificial (IA).

“O Brasil é o país com mais sindicatos do mundo, com 18 mil sindicatos e regras locais que mudam todo ano. Uma só empresa pode ter que cumprir centenas de convenções coletivas ao mesmo tempo. Esse emaranhado faz com que as empresas brasileiras não consigam acompanhar manualmente as atualizações e gastem muito com passivos trabalhistas: foram R$ 94 bilhões só nos últimos dois anos. A nossa tecnologia organiza esse cenário e assegura que as empresas cumpram corretamente cada convenção, com alto grau de acurácia”, explica Uirá Menezes, cofundador e CEO da startup GRTS Digital.

Fundada em 2019, a startup desenvolveu uma tecnologia baseada em Inteligência Artificial que monitora e interpreta as normas em tempo real, alertando as companhias sobre atualizações, novas obrigações e prazos, reduzindo o risco de erros e trazendo mais segurança jurídica às relações de trabalho. Entre os clientes da a GRTS Digital estão Unilever, McDonald’s, Burger King, C&A, Casas Bahia, Riachuelo, Decathlon, Gerdau, Grupo Raízen e Grupo Boticário, além de grandes escritórios de contabilidade — o que faz com que a solução também chegue a pequenas e médias empresas.

A proposta inovadora chamou a atenção da Aleve LegalTech Ventures, gestora especializada em investimentos em legaltechs, como são chamadas as startups da área jurídica. Para Priscila Oliveira Spadinger, CEO da Aleve, a aposta reflete um movimento mais amplo de modernização do ecossistema jurídico e trabalhista no país. “A GRTS Digital está resolvendo um desafio histórico com uma solução sofisticada e escalável. É uma tecnologia que contribui para relações de trabalho mais eficientes, justas e sustentáveis”, afirma.

Prêmio Think Work Innovation 2025

A parceria da GRTS Digital e a Unilever foi premiada por inovação em gestão trabalhista. O case venceu o Prêmio Think Work Innovation 2025, na categoria Parceiro da Inovação no RH, com o projeto “Transformação digital do mundo do trabalho na Unilever: Ecossistema inteligente nas relações com empregados, trabalhistas e sindicais”.

Selecionado entre 223 iniciativas de todo o Brasil, o projeto automatizou e centralizou todo o ciclo de vida dos acordos instrumentos da Unilever, desde a negociação até a aplicação na folha de pagamento, eliminando processos manuais espalhados em diferentes departamentos, pastas, planilhas e e-mails. A iniciativa resultou em 85% de redução nas reuniões entre a equipe de Relações Sindicais e os RHs locais; 99% de acurácia na interpretação e aplicação das cláusulas; 90% de ganho de velocidade na comunicação de Acordos; e mais de 10 mil empregados beneficiados pela redução de falhas operacionais. No centro da transformação está a IA “Norma”.

Com a automação, a equipe de Relações Trabalhistas e Sindicais (RTS) da Unilever migrou de um papel operacional para uma atuação estratégica e consultiva, fortalecendo a governança e alinhando-se à estratégia de Excelência e Eficiência Operacional da companhia. “O case da Unilever demonstra que é possível unir tecnologia, compliance e eficiência para transformar uma área tradicionalmente conservadora em um espaço de inteligência e estratégia”, destaca Menezes.