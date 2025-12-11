A3Data firma parceria com Órbi para impulsionar inovação e impacto em Minas

Caroline Jardim

Uma parceria reflete o amadurecimento do ecossistema de inovação de Belo Horizonte. A A3Data, consultoria especializada em dados e inteligência artificial (IA) e uma das pioneiras no desenvolvimento de soluções avançadas de IA em Minas Gerais e no Brasil, anuncia parceria estratégica com o Instituto de Ciência e Tecnologia Órbi, instalado no bairro Lagoinha, na capital mineira. A iniciativa integra tecnologia, cultura, competitividade empresarial e impacto social em um momento de renovação do ecossistema mineiro, reconhecido nacionalmente pela densidade de startups, pela força acadêmica e pela relevância de empresas de tecnologia fundadas no estado.

A parceria já nasce com iniciativas de curto prazo. Entre os primeiros projetos previstos estão programas de formação e upskilling para preparar profissionais e empresas para a força de trabalho digital impulsionada pela IA. A parceria também prevê o impulsionamento da literacia de dados para altos executivos, incluindo temas como governança de IA e uso estratégico da IA para a tomada de decisão.

Segundo dados da nova edição do relatório “Workforce Reimagined”, da EY, 88% dos trabalhadores já utilizam IA em alguma capacidade, 37% usam diariamente, mas apenas 28% das organizações estão preparadas para transformar essa adoção em resultados de alto valor. A edição 2025 do estudo da PwC “Global Workplace Hopes and Fears” reforça a assimetria: 54% usaram IA nos últimos 12 meses, mas só 14% utilizam GenAI diariamente, uma taxa quase estagnada em relação ao ano anterior. A discrepância entre tecnologia e capacitação cria o risco de uma “força de trabalho deixada para trás”.

Projeto piloto de saúde na Lagoinha

Há ainda planos de um projeto-piloto na área de saúde, que disponibilizará tecnologia proprietária da A3Data a uma região vulnerável de Belo Horizonte, ampliando o acesso à atenção primária. A parceria contempla ainda ações de capacitação digital para jovens em situação de vulnerabilidade e atividades socioculturais e tecnológicas na região da Lagoinha, reforçando a conexão com o território e o senso de pertencimento.

Ambas as organizações compartilham a convicção de que o ecossistema de inovação é um potente vetor de transformação social, cultural, empresarial e econômica. “A nova gestão do Órbi simboliza uma renovação de propósito, que nos atraiu para oficializar essa parceria. Ela resgata a importância de uma perspectiva humanizada da tecnologia, alinhando-se à nossa crença de empoderar as pessoas por meio dos dados”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da A3Data.

“A parceria com a A3Data amplia nossa capacidade de gerar impacto e desenvolver projetos que conectam tecnologia a desafios reais do território. É um encontro de propósitos, com foco no desenvolvimento humano, na inclusão e no fortalecimento da identidade mineira, além de contribuir para o avanço tecnológico e competitividade das empresas do ecossistema”, destaca Christiano Xavier, CEO do Órbi.



Para a A3Data, a diversidade econômica e acadêmica de Minas Gerais cria um ambiente fértil para soluções baseadas em dados e IA. O estado concentra hoje o segundo maior número de startups do país, com polos relevantes em Belo Horizonte, Uberlândia e Santa Rita do Sapucaí, além de 11 universidades federais que impulsionam pesquisa, inovação e registro de patentes.

A parceria com o Órbi reforça essa vocação ao criar pontes entre academia, setor produtivo e tecnologia aplicada, ampliando o acesso das empresas mineiras a práticas avançadas de IA e aceleração de competitividade. A condição de ICT do Órbi amplia a atuação como escola, na execução de programas de educação executiva e tecnológica, acesso à captação de recursos públicos e privados, incluindo co-construcão de toda a jornada para submissão a editais, e parcerias institucionais, permitindo co-executar projetos estratégicos e tecnologias emergentes.

A iniciativa reforça a vocação da A3Data de desenvolver soluções de ponta que empoderam pessoas e ampliam o acesso a serviços públicos e privados e aceleram a adoção da IA pelo mercado de forma responsável, escalável e orientada a resultados. “Minas Gerais é um dos ambientes mais potentes do país para inovação. É onde nascemos e onde construímos nossa essência. Conectar-nos ao Órbi fortalece nossa missão de gerar impacto real para a sociedade por meio da tecnologia, ao mesmo tempo em que nos aproximamos do ecossistema e da identidade cultural do estado”, afirma Ana Barroso, Head de Design da A3Data.