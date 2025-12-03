Minas ganha hub para inovação e negócios no setor da construção civil

Adriana Linhares

Especial para o Estado de Minas

Minas Gerais está entre os estados que mais geram empregos formais na construção civil, com destaque para as obras de infraestrutura, responsáveis por 72% das novas vagas em Belo Horizonte, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério de Trabalho e Emprego (Caged) e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC). Apesar disso, o setor enfrenta desafios crescentes, como juros altos e escassez de mão de obra. Para responder a esse cenário, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) e o Instituto de Ciência e Tecnologia Órbi Conecta lançam o Sinduscon Lab, iniciativa voltada à inovação, à qualificação e à modernização dos processos na construção civil.

A parceria foi anunciada durante o Minascon 2025, principal evento da indústria da construção, pelo vice-presidente de Política, Relações Trabalhistas e Recursos Humanos do Sinduscon-MG, Felipe Boaventura. O evento reuniu um público de cerca de 3 mil pessoas entre empresários, profissionais, estudantes e representantes do poder público.

Boaventura destacou que o setor enfrenta desafios significativos relacionados à escassez de mão de obra qualificada, à baixa produtividade e à necessidade de modernização dos ambientes de negócios e tem a inovação como solução. “A inovação é a bola da vez. Mas inovação exige estrutura, governança e, sobretudo, conhecimento”.

Ele ressaltou ainda que o Sinduscon Lab foi concebido justamente para oferecer essa base sólida, com ações práticas e orientadas a resultados. “Existem bilhões de reais em linhas de crédito e apoio subsidiado no Brasil. O Sinduscon Lab vem justamente para ajudar nossas empresas a acessar esses recursos e transformar desafios em crescimento”, explicou.

O projeto se apoia em três eixos estratégicos integrados. O primeiro é o Academy, dedicado à educação e qualificação profissional. Por meio de cursos e trilhas de conhecimento, o Lab capacitará equipes nas áreas de tecnologia, inovação, gestão e inteligência de mercado, com foco nas três principais alavancas de valor do setor: vendas, suprimentos e obras. O segundo eixo é o Ecossistema de Inovação, que conectará as empresas associadas ao ambiente de startups e soluções tecnológicas do Órbi Conecta. Essa integração permitirá o acesso direto a startups consolidadas, que já desenvolvem tecnologias aplicáveis à construção civil. O terceiro eixo é o da Inovação Aplicada, voltado à consultoria para implantação de soluções de inteligência artificial e captação de recursos.

As informações sobre o programa, os cursos e as oportunidades de participação estão disponíveis no site https://sinduscon-mg.org.br/lab/.

Destravar a cultura de inovação é objetivo

Christiano Xavier, CEO do Órbi Conecta Divulgação/Órbi

“Como Instituto de Ciência e Tecnologia focado em educação, impacto, P&D e IA, estamos muito animados em desenvolver esse projeto pioneiro junto com o Sinduscon-MG. A proposta do Lab é destravar a cultura da inovação e a transformação digital na construção civil mineira, potencializando resultados, fortalecendo os negócios e apontando caminhos a partir de processos de consultoria, cursos, hackathons e outras iniciativas ancoradas na conexão estratégica entre as empresas de base tecnológica e um dos segmentos mais fortes do nosso estado, que é a construção civil”, explicou o CEO do Órbi Conecta, Christiano Xavier.



Segundo ele, mais do que acompanhar tendências tecnológicas, o Sinduscon Lab pretende criar uma cultura de inovação consistente e sustentável na construção civil mineira, promovendo uma nova mentalidade empresarial baseada em dados, automação e aprendizado contínuo. Foi pensado para aproximar empresas, startups e especialistas, estimulando a troca de conhecimento e o desenvolvimento de soluções que aumentem a produtividade e a eficiência do setor. “O lançamento do Sinduscon Lab representa um passo importante na modernização do setor da construção em Minas Gerais", diz Xavier.