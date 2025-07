Simulador Empréstimo Pessoal

O Simulador de Empréstimo do Educando Seu Bolso ajuda você a entender o custo real de um crédito. Basta informar o valor do empréstimo, número de parcelas e taxa de juros. A ferramenta calcula o valor total pago ao final do contrato e o valor de cada parcela.

O diferencial é que a simulação utiliza como referência as taxas médias praticadas pelas instituições financeiras, com base em dados oficiais do Banco Central (Bacen). Assim, você pode comparar com as ofertas do mercado e avaliar se está contratando um empréstimo com condições justas.

Valores estimados, sujeitos a variações. Dados atualizados por Educando Seu Bolso.