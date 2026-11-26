O advogado José Murilo Procópio de Carvalho passa a integrar o Fórum Nacional de Recuperações e Falências (Fonaref), órgão do Conselho Nacional de Justiça, sob a forma de mandato. A nomeação foi assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. José Murilo é o único advogado mineiro no Fórum.

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O Fonaref é um colegiado permanente criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para estudar, debater e propor medidas que aperfeiçoem a gestão dos processos de recuperação judicial, extrajudicial e falência no Brasil. Presidido pelo corregedor nacional de Justiça e ministro do STJ, Benedito Gonçalves, reúne magistrados, advogados, administradores judiciais, representantes do Ministério Público e especialistas para dar maior celeridade, transparência e segurança jurídica ao sistema de insolvência brasileiro. O vice-presidente é o conselheiro do CNJ Rodrigo Badaró Almeida de Castro.

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Sócio fundador da Advocacia Procópio de Carvalho, José Murilo Procópio tem mais de 50 anos de carreira e é reconhecido nacionalmente como referência em Direito Empresarial, Societário e Reestruturação de Empresas.