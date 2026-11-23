De cada 10 hectares de vegetação nativa substituídos por usinas solares e eólicas no Brasil, oito estão na Caatinga. A área ocupada por essas instalações no bioma cresceu 12,6 vezes em nove anos, passando de 4,2 mil hectares, em 2016, para 52,4 mil hectares, em 2025. De toda a vegetação nativa brasileira que deu lugar a usinas solares e parques eólicos entre 2015 e 2025, 79% estavam na Caatinga.

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Foram 31,3 mil hectares no bioma, de um total de 39,6 mil hectares no país. Essa extensão corresponde a cerca de 60% dos 52,4 mil hectares ocupados pelas instalações na Caatinga em 2025, ante 4,2 mil hectares em 2016. Os dados são da Coleção 11 de mapas anuais de cobertura e uso da terra do Brasil, entre 1985 e 2025, do MapBiomas, que apresentou, entre as novas classes mapeadas, a classe de parques eólicos.



A caatinga concentra 63% da área de usinas fotovoltaicas e 85% da área de parques eólicos mapeados no Brasil. Em 2025, a geração solar representava 53% da área desses empreendimentos no bioma, tendo ultrapassado os parques eólicos em extensão territorial em 2024 (24,6 mil hectares, ante 23,4 mil hectares).



Minas Gerais concentra 25% da área das usinas fotovoltaicas na Caatinga, à frente de Bahia (18%), Rio Grande do Norte e Ceará (16% cada) e Pernambuco (11%). Entre os parques eólicos, o Rio Grande do Norte concentra 37% da área, seguido por Bahia (28%), Piauí (14%), Ceará (11%) e Pernambuco (5%).



Em 2015, antes das primeiras instalações identificadas pelo mapeamento, 60% das áreas atualmente ocupadas pelas duas modalidades eram cobertas por vegetação nativa da caatinga, enquanto 36% eram destinadas à agropecuária. A proporção de vegetação nativa anteriormente existente nessas áreas varia entre os estados, chegando a 88% nas usinas fotovoltaicas do Piauí e nos parques eólicos da Bahia.



“A produção de energia solar e eólica é fundamental para o desenvolvimento econômico e a segurança energética do Brasil. E o Nordeste exerce um papel central na geração. O desafio é assegurar que essa expansão não comprometa a preservação da vegetação nativa da Caatinga, sobretudo em áreas importantes para a conservação. Com planejamento, é possível ampliar a geração de energia limpa sem abrir mão da proteção do bioma”, avalia o professor Washington Rocha, coordenador da Caatinga do MapBiomas.



Em 2025, usinas solares e parques eólicos ocupavam menos de 1% (0,06%) do bioma. A maior parte das áreas transformadas pela atividade humana no bioma é destinada à agropecuária (30,1 milhões de hectares, 97% dessas áreas), principalmente às pastagens, que ocupavam 25,1 milhões de hectares em 2025, equivalentes a 29,1% da Caatinga.



Em 1985, as pastagens ocupavam 14,8 milhões de hectares; a área cresceu 69% em quatro décadas. Já a agricultura passou de 110 mil hectares, em 1985, para 1,88 milhão de hectares no bioma, em 2025, crescimento de 1.630%.



AGROPECUÁRIA

A conversão de vegetação nativa em agropecuária alcançou 13,9 milhões de hectares entre 1985 e 2025, enquanto 4,4 milhões de hectares fizeram o caminho inverso, com transição de agropecuária para vegetação nativa. Dos 199 municípios que mudaram de classe predominante, em 149 a pastagem passou a ser a classe predominante de cobertura e uso da terra no lugar da formação savânica.



Outros usos antrópicos também ampliaram sua extensão. A área urbanizada passou de 190 mil hectares, em 1985, para 538 mil hectares, em 2025, área 2,8 vezes maior. No mesmo período, a mineração passou de 1.612 para 9.505 hectares, aumento de 490%. A Bahia concentra 60,9% da área minerada no bioma, e os municípios de Jaguarari, Brumado e Campo Formoso reúnem 39% dessa extensão.Vegetação nativa tem redução líquida de 9,8 milhões de hectaresA Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e ocupa 86,3 milhões de hectares, equivalentes a 10,1% do território nacional, distribuídos por nove estados. Em 2025, a vegetação nativa cobria 54,1 milhões de hectares, ou 62,7% do bioma, contra 74,1% em 1985. Nesse período, a perda líquida foi de 9,8 milhões de hectares, enquanto as áreas antrópicas cresceram 9,9 milhões de hectares, chegando a 31,1 milhões de hectares, ou 36,1% da Caatinga.



A formação savânica é a principal cobertura natural, com 49,7 milhões de hectares, correspondentes a 57,7% do bioma. A Caatinga é o terceiro bioma brasileiro em proporção de vegetação nativa, atrás da Amazônia (81,3%) e do Pantanal (79,6%). Entre 1985 e 2025, 62,5% de seu território manteve a mesma classe de cobertura e uso da terra durante todos os anos da série.



VEGETAÇÃO REDUZIDA

Todos os estados que integram o bioma tiveram redução de vegetação nativa desde 1985. O Piauí mantém a maior proporção de cobertura natural em sua área de Caatinga, com 83%, enquanto a Bahia concentra a maior extensão, com 21,1 milhões de hectares. Dos 1.209 municípios com território no bioma, 916, equivalentes a 76%, perderam mais de 5% da vegetação nativa desde 1985. Em 280 municípios, a redução superou 30%.Supressão de vegetação nativa supera recuperação desde 2020.



Desde 2020, a supressão supera a recuperação de vegetação nativa em todos os anos. O maior déficit da série ocorreu em 2023, com saldo negativo de 513 mil hectares. A vegetação secundária, formada em áreas que passaram por supressão e posteriormente recuperaram cobertura vegetal no período mapeado entre 1987 e 2025, passou de 1,2 milhão de hectares, em 1987, para 8,1 milhões, em 2025. Essa extensão equivale a 15% da vegetação nativa da Caatinga e a 24,9% de toda a vegetação secundária mapeada no Brasil.



“A Caatinga pode continuar em pé e, ainda assim, estar perdendo sua capacidade de sustentar a vida. O sobrepastejo degrada o que o desmatamento não chegou a remover, enquanto a recuperação da vegetação suprimida pode exigir décadas. Não basta contar quantos hectares de Caatinga restam. Precisamos saber quanta Caatinga ainda funciona como Caatinga”, alerta o professor Washington Rocha



UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

As unidades de conservação ocupam 8,2 milhões de hectares, correspondentes a 9,5% da Caatinga. Desse total, 74% estão em unidades de uso sustentável e 26% em unidades de proteção integral. Cerca de 6,5 milhões de hectares de vegetação nativa estão dentro dessas áreas, o equivalente a 12% da vegetação nativa do bioma.



Entre 1985 e 2025, a vegetação nativa nas unidades de uso sustentável diminuiu 525 mil hectares (10,4%). Nas unidades de proteção integral, a redução foi de 18 mil hectares (0,8%). No mesmo período, a área agropecuária dentro das unidades de conservação aumentou 70%, chegando a 1,28 milhão de hectares em 2025. De 1985 a 2025, a redução de vegetação nativa foi de 6,7% nas terras indígenas e de 12,4% nos territórios quilombolas, ante 15,4% no conjunto do bioma.



A Coleção 11 do MapBiomas também incorpora uma nova classe de cobertura natural na Caatinga (na versão beta), denominada formação herbáceo arbustiva, caracterizada por vegetação baixa e aberta, com arbustos, plantas herbáceas e árvores esparsas. Nesta coleção, em 2025, foram mapeados 629 mil hectares dessa formação, distribuídos por 67 municípios. Nesta versão beta, a classe se concentra em uma região da Caatinga: 97% da área mapeada está na Bahia e em Pernambuco, com ocorrências menores no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

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O QUE É COLEÇÃO 11

A Coleção 11 de mapas anuais de cobertura e uso da terra no Brasil inclui o mapeamento de 33 classes de 1985 a 2025. A atualização abrange o mapeamento de usinas fotovoltaicas e parques eólicos, além de uma nova classe de vegetação nativa, denominada formação herbáceo arbustiva. As classes de parques eólicos e formação herbáceo arbustiva estão em versão beta. Todos os mapas e dados podem ser acessados gratuitamente em https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/. Sobre o MapBiomas: Iniciativa multi-institucional que envolve universidades, ONGs e empresas de tecnologia, focada em monitorar as transformações na cobertura e no uso da terra no Brasil. A plataforma é hoje a mais completa, atualizada e detalhada base de dados espaciais de uso da terra em um país, disponível no mundo. Todos os dados, mapas, métodos e códigos são disponibilizados de forma pública e gratuita em mapbiomas.org.